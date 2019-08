Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul evenimentului ce va avea loc la Bucuresti sunt asteptati, printre altii, Alexandru Petrescu - ministrul Comunicatiilor si Societatii Informationale, Catalin Arama - director general CERT-RO, Nelu Munteanu - manager de proiect si director tehnic in cadrul CERT-RO, precum si alti specialisti…

- Europarlamentarii Aliantei USR-PLUS Nicolae Stefanuta, Vlad Botos, Ramona Strugariu si Cristian Ghinea cer Comisiei Europene o evaluare a intregului sistem care sustine numarul de urgenta 112, atat in Romania cat si in celelalte state ale Uniunii Europene, transmite Agerpres. Nicolae Stefanuta, membru…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat pentru AGERPRES ca in cursul zilei de miercuri a fost informata despre cresterea semnificativa a atacurilor cu aplicatii malitioase de tip ransomware la spitale. „Am aflat ieri dupa-amiaza, cand am fost informata, Ministerul Sanatatii a fost informat de…

- CERT-RO-Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica anunta o crestere semnificativa a atacurilor cu aplicatii malitioase de tip ransomware la nivel national, atacatorii indreptandu-si atentia in special catre institutii din domeniul sanatatii. Din notificarile…

- "Am aflat ieri dupa-amiaza, cand am fost informata, Ministerul Sanatatii a fost informat de catre Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica. Imediat am transmis o informare Directiilor de Sanatate Publica, care, la randul lor, trebuiau sa anunte spitalele cu tot ceea ce ne-a…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, afirma ca a fost primita o informare vizand o crestere semnificativa a atacurilor cibernetice, astfel ca au fost transmise recomandari catre toate spitalele din Romania."Ieri (miercuri - n.r.) am primit o informare de la Centrul National de Raspuns la Incidente…

- Google a inclus deja o avertizare pentru cei care acceseaza adresa de e-mail catre care sunt redirectionati pentru a completa date personale si financiare, in urma unei notificari care ar proveni din partea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), informeaza Centrul National de Raspuns la…

- Polonia a depus vineri o plangere, in justitia europeana, impotriva reformei drepturilor de autor adoptata in aprilie, a anuntat adjunctul ministrului de Externe Konrad Szymanski, relateaza AFP, potrivit news.ro.