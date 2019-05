Stiri pe aceeasi tema

- Peste 5.100 de pompieri salvatori vor fi, zilnic, la datorie, de Pasti, acestia urmand sa faca verificari pe linia prevenirii incendiilor la biserici si unitati de cazare, in Saptamana Mare, informeaza un comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) transmis AGERPRES.…

- Peste 5.100 de pompieri salvatori vor fi, zilnic, la datorie, de Pasti, acestia urmand sa faca verificari pe linia prevenirii incendiilor la biserici si unitati de cazare, in Saptamana Mare, informeaza un comunicat al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU) potrivit agerpres.ro.…

- Pagubele produse in urma incendiilor de vegetație uscata In ultima perioada, pe teritoriul judetului Vrancea, s-au intensificat incendiile generate de arderea vegetatiei uscate ca urmare a actiunilor de igienizare a terenurilor agricole. Astfel, in perioada 25 februarie – 26 martie, subunitatile operative…

- Reprezentantul Guvernului in Valcea a precizat ca deocamdata se cerceteaza fapta, dar ca este convins ca in scurt timp vor fi gasiti si cei care au pus focul, scrie Agerpres. "Acolo, de la un incendiu de vegetatie, care este de la sine inteles ca a fost provocat de o persoana anume, ca nu…

- [caption id="attachment_44707" align="alignleft" width="300"] Fotografie: dse.md[/caption] Pe 11 martie, pompierii Inspectoratului General pentru Situații de Urgența al MAI au fost solicitați sa intervina la lichidarea a unui incendiu izbucnit intr-un depozit la manastirea Harbovaț a raionului Calarași,…

- Ploile si vantul puternic au produs efecte negative in treisprezece judete si in municipiul Bucuresti, pompierii intervenind pentru degajarea a zeci de copaci cazuti, dar si pentru inlaturarea unor elemente desprinse de pe acoperisuri. Nu s-au inregistrat victime, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența al MAI avertizeaza oamenii despre pericolul incendiilor de vegetație in cazul nerespectarii regulilor anti incendiare.Potrivit IGSU in ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit in peste 100 de cazuri de stingere a focarelor de iarba.

- Trei cetațeni ai Republicii Moldova au decedat, iar alți patru au suferit diverse traumatisme in urma unui accident produs noaptea trecuta. Microbuzul cu numerele de inmatriculare in Ungehni avea 12 pasageri la bord și se indrepta din Moldova catre Federația Rusa. Accidentul s-a produs in jurul orei…