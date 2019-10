Andrei Vacaru, JLL Romania: Sunt investitori interesati de spatii logistice, dar nu au ce sa cumpere pentru ca nu vinde nimeni

Stiri pe aceeasi tema

- ​Toate companiile din energie ar putea fi obligate sa notifice ce Autoritatea Naționala de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), cu cel putin 12 luni înainte, intenția unui de a efectua modificari ale statutului juridic, se arata într-un proiect de ordin al ANRE pus în dezbatere…

- Operatorii economici atestati in exploatarea forestiera au raportat, pentru 2018, un volum de lemn exploatat mai mare cu 8,9% fata de anul anterior, pana la 17,56 milioane metri cubi, potrivit datelor transmise luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Doua miliarde de dolari ar putea fi suma pentru care Grupul CME, deținut de gigantul american AT&T, ar putea vinde postul TV din Romania. Cumparator ar putea fi, potrivit unor surse citate de Ziaristii.com, un fond de investiții din Cehia, PPF, controlat de omul de afaceri Petr Kellner, in varsta de…

- Antreprenorul la nivel international in domeniul metalurgiei si industriei, Sanjeev Gupta, presedinte executiv al Aliantei GFG din care face parte si Liberty Galati, s-a angajat, joi, sa investeasca peste 200 de milioane de euro in combinatul siderurgic galatean pentru a-l sustine sa redevina o forta…

- 20% din acțiuni vor ajunge la eMAG, alte 20% vor fi controlate de Mobexpert, iar ultimele 20% dintre procente vor ajunge la o puternica firma de IT din Romania, dupa cum scrie digisport.ro. Cea mai importanta condiție stabilita intre Gica Hagi și noii investitori este ca el sa ramana antrenorul…

- Acum vedem cum in primele 6 luni ale anului Dacia si Renault castiga detasat primele pozitii la capitolul vanzari de masini noi in Romania. Dacia a reusit sa vanda peste 35.716 unitati ( plus 24% fata de aceeasi perioada a anului 2018), iar Renault se claseaza pe…

- Vedeta Antena 3, Mircea Badea, considera ca Romania este praf la toate capitolele din cauza opiniei publice, asta pentru ca oamenii in loc sa fie interesați de problemele grave, de fond, sunt interesați de picanterii și pun presiune asupra autoritaților tocmai in acest sens.Citește și: Efectul…

- Potrivit documentului, Aradul conduce detasat in topul celor mai impadurite localitati, cu o suprafata de aproape 1000 de hectare, in timp ce Timisoara se lauda cu o suprafata verde la jumatate fata de Arad, de aproximativ 575 hectare, potrivit stiritvr.ro. Alte orase care stau bine la capitolul spatii…