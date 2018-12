Andrei Tudor (10 ani), pasionat de stiinta: Robotii ar merita sa fie construiti nu doar pentru ca au suflet, ci pentru ca pot ajuta omenirea

Stiri pe aceeasi tema

- Nu iti trebuie bani multi ca sa investesti in tine. Trebuie doar ambitie si timp. Asta sustine sefa Salonului Diva B & G din Caransebes, Geta Stan. „Se apropie Sarbatorile de Iarna, este adevarat ca ele sunt in suflet, dar daca le asteptam si cu un trup frumos, bucuria lor se amplifica.…

- Telescopul spatial Kepler, lansat in 2009 pentru a ajuta in descoperirea de noi planete din afara sistemului solar, va fi oprit in curand. Acesta si-a consumat resursele de combustibil si va ramane pe orbita pamantului, la o distanta de 151 milioane de kilometri in spatele planetei. In cei noua ani…

- Stiinta a ajuns atat de departe incat poate sa vada si ghinonul de dupa colt. Accidentele din intersectii ar putea fi evitate cu ajutorul unei tehnologii care permite soferilor sa vada la unghiuri de 90 de grade. Programul este testat deja de Honda intr-un oras din Statele Unite.

- ​Roboții vor avea grija de batrani, dar vor putea, macar parțial sa țina locul ghizilor turistici, tot mai mulți oameni vor manca insecte, iar alții vor putea sa aleaga sa gestioneze o gradina de la distanța, orașele devenind tot mai aglomerate. Hotnews.ro a vizitat targul de inovație Maker Faire de…

- Pentru al optulea an consecutiv, 50 de angajatii Antibiotice au donat sange, joi, 11 octombrie 2018 sub indemnul "Doneaza sange! Pune suflet pentru viata!". Angajatii companiei Antibiotice au raspuns pozitiv, campaniei de donare de sange, organizata de Fundatia "Antibiotice - Stiinta si Suflet", in…

- O dieta care presupune înlocuirea alimentelor solide cu supe si shake-uri poate ajuta persoanele obeze sa piarda o cantitate importanta din greutatea corporala, sugereaza un studiu publicat recent.

- Ce vrei sa te faci cand o sa ajungi mare? Este intrebarea care li se pune cel mai des copiilor. Indiferent de raspuns, e greu de anticipat ce le rezerva viitorul micutilor nostri pentru ca atunci cand vor ajunge la maturitate, multi ar putea sa faca meserii care, deocamdata, nu au fost inventate.

- Unele persoane se fac placute din prima clipa in care le vezi. Au o dulceața aparte și sunt foarte bune.Nimic nu le poate face sa se schimbe. Nici cele mai mari rautați din lume. Ajuta intotdeauna și iși iubesc aproapele mai mult decat orice pe lume.