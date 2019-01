Nu și-ar fi dorit niciodata sa vorbeasca despre aceste aspecte din viața, dar spune ca lucrurile au ajuns prea departe. Andrei Tinu nu mai locuiește cu soția lui din martie 2018. A spus ca a fost lasat singur cu doi copii mici (Eva - 3 ani si Mihai - 1 an).

”Consider ca unele lucruri trebuie sa ramana in #familie. Din acest motiv nu am vrut sa fac publice anumite chestiuni legate de casnicia (sau mai bine spus de finalul casniciei) cu sotia mea. Am vrut sa o protejez pe ea, dar mai ales pe copii, care, intr-un final, sunt cei care vor avea cel mai mult de suferit.

Nu mai locuiesc…