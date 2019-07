Andrei Stoican, candidatul ADER la alegerile prezidenţiale "Ne dorim un presedinte al romanilor care sa aiba o puternica sustinere nationala. Suntem multi. Partidul ADER va propune un candidat pentru alegerile prezidentiale. Un om care la Revolutie avea 12 ani, un om matur astazi si puternic, un om care va face asteptatul schimb de generatii, dar si de mentalitati", a declarat liderul formatiunii politice, Neculai Ontanu, potrivit unui comunicat al Partidului ADER. Andrei Stoican a absolvit Dreptul. "Nu ma duc la Cotroceni sa ma odihnesc si sa ma simt confortabil sau sa imi iau un concediu de cinci ani. Nu ma duc la Cotroceni sa ma uit la filme,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

