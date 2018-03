Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Varciu va putea fi vazut de telespectatorii Antenei 1 in serialul “Fructul oprit” Artistul revine astfel la marea sa pasiune - actoria, fiind hotarat ca anul acesta sa se concentreze cat mai mult asupra ei.

- Ultima aventura din Cambodgia s-a dovedit o cursa plina de surprize. Printre cei care au ramas in competitie se numara si Andrei si Liviu, care in drumul spre urmatorul punct dau de un... politist!

- Aventura „Asia Express” se apropie, cu pași repezi de ultima destinație: Thailanda, țara in care doar trei echipe vor parcurge ultimii kilometri din Drumul Dragonului. A fost o seara exploziva in cadrul concursului care le-a testat vedetelor rezistența fizica, psihica și abilitațile de supraviețuire.…

- Liviu Varciu a decis sa isi boteze fiica in Postul Pastelui, dar fara sa existe si o petrecere. Toata lumea s-a intrebat de ce a ales asta, asa ca in emisiunea "Xtra Night Show", la o zi dupa slujba de crestinare a Anastasiei, el a explicat ce l-a determinat sa ia aceasta decizie.

- Liviu Varciu și Anda Calin formeaza un cuplu de mai bine de un an și au impreuna o fetița de șase luni. Anastasia a fost creștinata luni, iar cu ocazia evenimentului important din viața lui, Liviu Varciu a facut unele dezvaluiri. Vedeta a vorbit despre cun decurge viața lui de cand s-a nascut Anastasia,…

- Lora este implicata intr-un scandal cu unii dintre colegii alaturi de care a participat la show-ul de televiziune Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. Lora, care saptamana aceasta a postat un mesaj extrem de dur pe rețelele de socializare , este in centrul unor discuții deloc placute…

- Cu fiecare episod ce trece de la „Asia Express”, discutiile intre concurenti se aprind. Situatia s-a tensionat intre Liviu Varciu si Lora, cea din urma simtindu-se jignita de vorbele colegilor ei. Lora s-a declarat dezamagita de anumite vorbe si cuvinte ale colegilor sai, vizat fiind Liviu Varciu, in…

- Concurenții nu au timp de relaxare pentru ca primesc de la Gina Pistol o noua destinație la „Asia Express”! Liviu și Andrei sunt ultimii care pleaca la drum și se lasa cu un schimb savuros de replici!

- Monica Gabor a rabufnit, dupa ce Andrei Ștefanescu a facut glume despre fiul lui Mr. Pink. Totul a pornit de la o imagine in care fosta soție a lui Irinel Columbeanu apare impreuna cu baiatul ei vitreg. Andrei, care acum este și prezentator la Antena Stars, a comentat pe marginea faptului ca baiatul…

- Lora și Ionuț Ghenea au vorbit despre aventurile de care au avut parte in emisiunea „Asia Express”. Pe același subiect, Lora a raspuns și la afirmațiile facute la adresa ei de catre echipa Liviu Varciu – Andrei Ștefanescu, pe timpul emisiunii. „Varciu incontinuu se plange și barfește pe toata lumea.…

- Oana Roman și fiica ei au caștigat prima ediție “Aici eu sunt vedeta” a noului sezon, prezentata de Cosmin Seleși, la Antena 1. Mama și fiica au facut echipa in cel mai sincer show al momentului și au demonstrat, pe parcursul savuroaselor probe pe care le-au avut de trecut, ca se cunosc foarte bine…

- Doina Spataru, mama regretatei Malina Olinescu, a fost internata de urgența. Artista are niște probleme de sanatate și va ajunge pe masa de operație. Una dintre cantarețele de top ale Romaniei, Doina Spataru, in varsta de 70 de ani, trece printr-o perioada mai puțin buna. Mai mulți apropiați ai artistei…

- Show-ul "Aici eu sunt vedeta!" revine cu secrete noi! Prima ediție din noul sezon in care copiii vedetelor dezvaluie secretele parinților, i-a adus in fața telespectatorilor Antenei 1 pe Oana Roman și fetița ei, Isabela , Marcel Pavel și fiica sa cea mica, Iuvenalia , și Elena Merișoreanu și nepoatele…

- Ce se intampla intre Liviu Varciu și iubita lui, dupa ce acesta a sarutat-o pe Roxana Niculae. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii de la Antena 1, impreuna cu prietenul sau, Andrei Ștefanescu. „Vreau sa nu mai fac greșeala asta, sa imi pun viața mea la televizor. Oamenii nu știu cum traiești…

- Andrei Ștefanescu și Liviu Varciu, prietenie pe marginea prapastiei, la "Asia Express". S-au certat intre ei, dar si cu alti concurenti, și-au vandut obiecte personale de pret doar ca sa supravietuiasca, au rezistat cu greu in iadul asiatic si au fost la un pas sa cedeze!

- Adrenalina, suspans, nervi și tensiune, dar și experiențe de neuitat, in Laos, la "Asia Express". Ultimele minute din cursa catre victorie le-a dat emoții mari lui Liviu Varciu si Andrei Stefanescu.

- Liviu Varciu si Andrei Stefanescu au invins in cea mai grea proba de pana acum. Au ajuns primii la destinație și vor lupta in proba amuletei cu a doua echipa sosita, formata din Dorian și Mamișor.

- Drumul lung al vedetelor care au acceptat provocarea ,,Asia Express” continua in Laos. In cea de-a doua proba, Ana și Raluka pleaca la drum cu un "handicap", oferit fetelor de echipa Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu.

- Amuleta de 1000 de euro, plus un bonus important merg la echipa formata din Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, dupa ce s-au luptat cu alte doua echipe, ajunge printre primele la finalul cursei din Laos: Lora și Ionuț și Dorian și Luminița.

- Liviu Varciu are o familie frumoasa și este o tata mandru de bebelușa sa! Acesta si partenera sa de viata, Anda Calin, traiesc o frumoasa poveste de dragoste, chiar daca in presa au aparut zvonuri ca cei doi s-ar desparti.

- In cadrul emisiunii “Asia Express”, vedetele participante au avut parte de o experiențe inedite, acestia au trecut prin numeroase provocari si au trebuit sa faca fata unor lucruri mai putin placute.

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, revine cu o noua mega-exclusivitate, dupa ce ieri v-am dezvaluit ca Liviu Varciu s-a desparțit de Anda Calin! Am aflat motivul separarii, și anume noua iubita a prezentatorului de la Antena, pe numele ei Roxana Niculae. Va prezentam in exclusivitate și primele imagini…

- Liviu Varciu nu inceteaza sa surprinda oamenii prin compotamentul sau. Dupa ce a anunțat, de mai multe ori ca traiește o frumoasa poveste de dragoste alaturi de iubita sa, care i-a și daruit un copil acum 5 luni, Liviu Varciu a facut un anunț-șoc.

- Ruta impusa de Gina le-a dat batai de cap vedetelor. Gasirea transportului in Vietnam este o misiune imposibila. Marea provocare a fost ca cele șapte echipe au trebuit sa faca autostopul pe 150 de kilometri.

- Fetița lui Liviu Varciu a cucerit internetul. De data asta, realizatorul tv a postat pe contul de socializare, o fotografie in care fetița lui doarme. Alaturi de poza, acesta a scris și un mesaj. „Liniștea mea!❤️❤️❤️” a scris acesta in drepul fotografiei, care i-a cucerit definitiv pe prietenii virtuali.…

- Dorian Popa pare pregatit pentru orice incercare, insa la show-ul Asia Express, de la Antena 1, a avut de furca. Artistul a marturisit ca a fost cam „terfelit” din punct de vedere psihic. Dorian Popa este unul dintre participanții de la show-ul „Asia Express”, de la Antena 1. Dorina Popa a participat…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au facut echipa la Asia Express, emisiunea unde au fost nevoiți sa parcurga 5000 de kilometri pe teritoriul a patru țari. Aceasta aventura a insemnat pentru ei cinci saptamani departe de familie, lucru care nu a fost deloc ușor, avand in vedere ca amandoi au acasa bebeluși.…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au avut parte de o primire emoționanta din partea partenerelor lor de viața, la revenirea din Asia. Experiența Asia Express a presupus pe langa 5000 de kilometri parcurși pe teritoriul a patru țari și cinci saptamani in care vedetele au fost departe de cei dragi.…

- Experiența Asia Express a presupus pe langa 5000 de kilometri parcurși pe teritoriul a patru țari și cinci saptamani in care vedetele au fost departe de cei dragi. Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, una dintre cele mai efervescente echipe care au acceptat provocarea celui mai dur reality show, au trait…

- Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu au slabit 15 kg la filmari, in Asia! Cei doi ne-au povestit prin ce aventuri extreme au trecut in Laos, Cambodgia, Vietnam și Thailanda, unde s-a turnat emisiunea “Asia Express”. Vedetele au facut foamea și setea, au dormit chiar și sub cerul liber, au calatorit in…

- Andrei Stefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai asteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experienta care a durat mai bine de o luna.

- "Formatia «Alb Negru» se destrama?". Aceasta a fost intrebarea care a fost pe buzele multor fani ai trupei, dupa ce au ascultat interviul pe care Andrei Stefanescu l-a dat astazi, in cadrul unei emisiuni TV. Colegul lui Kamara a declarat ca urmeaza sa lanseze mai multe melodii singur, iar la una dintre…

- Andrei Stefanescu a format alaturi de Liviu Varciu una dintre echipele ce au luat parte la cursa nebuna de la Asia Express, show difuzat de Antena 1 in primavara anului 2018. Filmarile s-au terminat, iar Andrei a ramas cu gandul tot pe taramuri exotice.

- Carismaticul prezentator de la Pro TV, Cove, va prezenta un reality show difuzat pe Pro Tv numit „Ma insoara mama”. Avand in vedere ca filmarile sunt in toi, diverse vedete i-au tinut locul si i-au fost alaturi Adelei Popescu, iar acum i-a venit randul lui Speak.

- Andrei Ștefanescu a facut o declarație surprinzatoare despre Liviu Varciu dupa experiența Asia Express. Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul show-ului Asia Express, de la Antena 1 a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat…

- Proaspat intors de pe taram asiatic, Andrei Ștefanescu, care a format echipa cu Liviu Varciu in cadrul celui mai așteptat reality-show al primaverii de pe Antena 1, Asia Express, a facut marturisiri sincere despre experiența care a durat mai bine de o luna și a presupus un tur prin patru țari- Laos,…