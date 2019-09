Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ștefanescu s-a casatorit, in secret, in acest weekend, cu cea care i-a daruit și un copil. Indragitul cantareț a ales sa iși uneasca destinul cu iubita sa, Antonia, la Sinaia. Cel care a anunțat ca s-a insurat cu Antonia a fost chiar Andrei, in cadrul emisiunii „Star Matinal de Weekend”. Artistul…

- Au organizat unul dintre cele mai de fițe botezuri din showbiz, la care a fost prezenta toata spuma showbizului romanesc. Elena Udrea și Adrian Alexandrov abia și-au creștinat fetița, dar acum a ieșit la iveala un amanunt incredibil despre relația lor.

- Actorul Emilian Oprea, cunoscut din serialul "Vlad", difuzat de Pro TV, s-a casatorit in secret cu femeia cu care are doi copii. Emilian Oprea, interpretul lui Leonard Cazacu din serialul „Vlad”, s-a insurat cu Ana-Maria, impreuna cu care formeaza un cuplu de foarte mulți ani. Emilian Oprea și Ana-Maria…

- Catalin Bordea, cunoscut pentru talentul sa de comediant, a facut in secret nunta cu frumoasa lui soție, Livia! In aceasta dimineața, Bordea, a postat in online fotografii de la fastuosa ceremonie insoțite de un mesaj emoționant!

- Veste mare in showbizul international. Dwayne Johnson s-a casatorit. Frumoasa veste a fost data chiar de simpaticul actor pe retelele sociale. Acesta s-a casatorit intr-un cadru de vis, alaturi de iubita lui.

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au devenit soț și soție, iar in cadrul emisiunii „Star la Mare Fitza”, milionarul a facut primele declarații cu privire la cel mai frumos eveniment din viața de cuplu a lui și a blondinei.

- Radu Mazare, care a implinit pe 5 iulie 51 de ani, a luat-o de soție pe Roxana, iubita lui cu 20 de ani mai tanara, cu care are o relație de 15 ani. Cununia s-a incheiat, dupa aproximativ o ora și jumatate, iar cei cațiva invitați au inceput sa iasa. Roxana Mihalache, noua soție a lui Mazare, a plecat…

- Carmen Simionescu și Bogdan Caplescu s-au cununat civil. Dupa ce www.spynews.ro a prezentat imagini in exclusivitate de la eveniment, cunoscuta artista a scris și o declarație pe rețelele de socializare, despre cat de emoționata și fericita a fost.