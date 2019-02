Stiri pe aceeasi tema

- Simpaticul prezentator de la ''Star Matinal de Weekend'', de la Antena Stars, a trecut prin clipe delicate, in urma cu cateva zile. Fiul sau, Ayan, s-a imbolnavit, iar Andrei Ștefanescu și Antonia, iubita sa, au fost nevoiți sa renunțe la vacanța pe care și-o programasera.

- Alex Velea a parasit emisiunea „Acces Direct”, iar acum, iata, altcineva i-a luat locul. Decizia conducerii din Antena 1 a surprins pe toata lumea, iar acum Simona Gherghe are un alt coleg de platou. Motivele plecarii lui Alex Velea de la „Acces Direct”nu sunt inca pe deplin elucidate. In timp ce unii…

- Andrei Stefanescu s-a intors din Asia. A stat in Sri Lanka si India o luna si jumatate si a infruntat cu greu toate dificultatile! Invitat la emisiunea "Xtra Night Show", co-prezentatorul sezonului 2 "Asia Express" vine cu povesti uimitoare din timpul filmarilor.

- Aflati in India, unde filmeaza pentru cel de-al doilea sezon al show-ului „Asia Express”, show difuzat in curand de Antena 1, Liviu Varciu si Andrei Stefanescu au intrat in randul localnicilor: si-au lasat mustata....

- ”Chefi la cuțite” ofera ocazia tuturor concurenților sa demonstreze ca pasiunea pentru gastronomie poate intrece experiența la bancul de lucru, motiv pentru care, in aceasta seara, de la 20:00, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu iși vor incerca norocul intr-o sesiune de gatit plina de umor și de surprize.

