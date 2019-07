Stiri pe aceeasi tema

- Dupa o pauza de aproape doua luni, Andrei Ștefanescu s-a intors alaturi de colegele lui, la carma emisiunii matinale de la Antena Stars. In toata perioada cat a lipsit, acesta a filmat pentru un alt show tv. „Am mai slabit, da, am mai slabit, sunt bronzat. Am luat lectii de dans. Ma bucur ca v-am gasit…

- Surprize pentru telespectatorii "Star Matinal" de la Antena Stars. Incepand de astazi, emisunea are un nou prezentator, care ii va tine locul lui Andrei Stefanescu pana cand acesta se va reintoarce la carma emisiunii.

- 12 concurenți talentați și dornici de show vor intra in spectaculosul joc al transformarilor, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! In premiera, in acest sezon, in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian…

- Flick și Popescu vor prezenta matinalul la Antena Stars, dupa plecarea artistului Andrei Ștefanescu. Alaturi de cei doi, vor fi in continuare Nasrin, dar și Chef Cristian Andrei Olteanu. Echipa de la Radio Zu a facut primele declarații despre noul proiect. „Nu dansez... nu trebuie sa ne adaptam emisiunii.…

- Andrei Ștefanescu pleaca de la "Star Matinal", iar anunțul a fost facut chiar de acesta, in cadrul emisiunii de astazi, cand și-a luat la revedere de la colegii lui. Prezentatorul tv a dezvaluit care este motivul pentru care va disparea din platoul emisiunii. „Iti spunem ca te iubim si ca o sa ne fie…

- Andrei Ștefanescu, colegul Ginei Pistol de la Asia Express a dezvaluit detalii despre relația acesteia cu Smiley, o relație pe care cei doi o țin departe de presa. Vestea ca Smiley și Gina Pistol au o relație, a surprins pe toata lumea atunci cand s-a aflat. Deși a trecut mult timp de atunci, cei doi…

- Andrei Ștefanescu, unul dintre oamenii care i-au fost alaturi Ginei Pistol, cat timp a fost plecata in Asia, arunca bomba despre relația dintre blondina și artist. Gina Pistol, primele declaratii despre relatia cu Smiley. Cei doi au fost intr-o vacanta exotica VIDEO "Am stat mai mult…