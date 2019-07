Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Ștefanescu este prieten foarte bun cu Liviu Varciu. Artistul a declarat la Antena Stars ca nu a aflat cand se casatorește prietenul sau cu Anda Calin, insa este convins ca evenimentul va avea loc in curand. „Sincer, nu stiu nimic! Nu mi-a spus nimic. Si eu sunt curios daca se preconizeaza o nunta.…

- Anda Calin a facut primele declarații dupa ce s-a impacat cu Liviu Varciu. Acesta a urcat din nou pe scena, iar prezenta la eveniment a fost și bruneta, care s-a declarat mandra de barbatul ei. „Am avut asa emotii, acum mi-au mai trecut. Ma simt super. Cred ca inca le am. Zicea Liviu inainte: "Omule,…

- Surprize peste surprize astazi, la Star Matinal! Anda Calin a acordat primul interviu dupa impacarea de Liviu Varciu, iar apoi, bunul sau prieten, Andrei Stefanescu a spus tot ce stie despre planurile de nunta! Fac sau nu pasul urmator?

- Anda Calin a oferit primul interviu dupa ce s-a impacat cu Liviu Varciu! Au trecut prin momente mai putin placute, dar conteaza ca acum le-au depasit! Anda a spus pentru Antena Stars cum arata viata lor, dar si ce a facut de dragul iubitului ei.

- 12 concurenți talentați și dornici de show vor intra in spectaculosul joc al transformarilor, in cel de-al 14-lea sezon al show-ului Te cunosc de undeva! In premiera, in acest sezon, in fața telespectatorilor Antenei 1 și a juriului format din Ozana Barabancea, Andreea Balan, Cristi Iacob și Aurelian…

- Flick și Popescu vor prezenta matinalul la Antena Stars, dupa plecarea artistului Andrei Ștefanescu. Alaturi de cei doi, vor fi in continuare Nasrin, dar și Chef Cristian Andrei Olteanu. Echipa de la Radio Zu a facut primele declarații despre noul proiect. „Nu dansez... nu trebuie sa ne adaptam emisiunii.…

- Andrei Ștefanescu pleaca de la "Star Matinal", iar anunțul a fost facut chiar de acesta, in cadrul emisiunii de astazi, cand și-a luat la revedere de la colegii lui. Prezentatorul tv a dezvaluit care este motivul pentru care va disparea din platoul emisiunii. „Iti spunem ca te iubim si ca o sa ne fie…

- Ruby și iubitul ei, Adrian Robert, formeaza un cuplu de șase ani. Toate lumea se așteapta ca aceștia sa ajunga la altar. Cei doi au vorbit despre o eventuala nunta intr-un interviu pe care l-au acordat pentru Antena Stars. "Noi suntem foarte nebuni. Mai este pasiunea dintre noi. Avem aproape șapte ani…