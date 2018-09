Stiri pe aceeasi tema

- O alta persoana ranita grav in accidentul produs pe DN E85 Focșani - Adjud, in zona localitații Haret, și-a pierdut viața in cursul zilei de marți, la doua zile de la impactul devastator.

- Andrei Savu, baiețelui in varsta de 10 ani, ranit grav in accidentul de pe DN (E85) Focsani - Adjud, in zona localitatii Haret, judetul Vrancea, a murit marți, la doua zile dupa impactul devastator.

- Imagini cutremuratoare. Accidentul mortal surprins de o camera de bord. Patru oameni au murit in urma impactului.foto Patru oameni si-au pierdut viata dupa ce o soferita a intrat intr-o depasire, a patruns pe contrasens unde s-a lovit frontal cu un alt autoturism. Momentul impactului a fost surprins…

- Accidentul s-a produs in noaptea de joi spre vineri pe DN 11 A, in judetul Vrancea. Un tanar de 27 de ani din municipiul Adjud conducea catre Onesti cand la un moment dat in mijlocul soselei, a iesit un cal nesupravegheat. Soferul nu a putut evita impactul. In urma coliziunii frontale cu animalul care…

- Baiatul de 13 ani, care a fost ranit in accidentul de miercuri dintr-o localitate din Bistrița-Nasaud, și-a pierdut viața la spital. Acesta a fost ranit grav dupa ce mașina la al carei volan se afla mama lui s-a rasturnat. Baiatul a fost transportat de urgenta cu un elicopter SMURD la un spital din…

- Baiatul de 13 ani care a fost ranit in accidentul rutier provocat de mama sa in localitatea bistriteana Parva s-a stins joi dimineata, la clinica de specialitate din Targu Mures, unde a ajuns cu un elicopter SMURD, la scurt timp dupa accident.

- Un tanar de 19 ani a murit intr-un cumplit accident langa Pascani. Anchetatorii sustin ca s-ar fi sinucis. Accidentul cumplit a avut loc, miercuri seara, in comuna Siretel, in satul Slobozia. Din cauza vitezei, tanarul a pierdut controlul volanului si s-a rasturnat. Medicii ajunsi la fata locului nu…