Stiri pe aceeasi tema

- In Belgia are loc un scandal urias, care o are in prim-plan pe castigatoare Cupei, Mechelen. Este acuzata ca a trucat mai multe meciuri, iar in cazul in care va fi gasita vinovata, situatia ar putea schimba echipele calificate in cupele europene pentru sezonul urmator.Citește și: Lista neagra…

- Barbatul in varsta de 32 de ani a primit interdictie pe viata in Franta, dar si doi ani de inchisoare, dupa ce a fost prins in flagrant de politisti, in timp ce transporta imigranti in remorca. Acesta a declarat in fața judecatorilor, ca patronul sau l-a obligat sa faca asta. Totul s-a intamplat miercuri,…

- Se fac în continuare cercetari amanunțite dupa ce la 15 kilometri de comuna maramureșeana Sapânța a fost gasit joi 9 mai a.c., un elicopter prabușit si pilotul acestuia decedat.

- O eroare regretabila s-a strecurat in decizia Curtii de Apel Cluj in cazul procesului dintre Uber si taximetristii clujeni: instanta a comunicat initial ca hotararea este definitiva, fapt care i-a facut pe avocatii taximetristilor sa-si declare victoria finala, iar presa a preluat astfel stirea. Peste…

- Deputatul USR Stelian Ion a declarat, marti, ca modificarile la Codul penal adoptate in Comisia parlamentara speciala privind legile Justitiei schimba cursul dosarului penal pe care il are liderul PSD Liviu Dragnea la ICCJ. "Avem un vot dat in comisia speciala Iordache de pe o ora pe alta,…

- Autor: Stelian ȚURLEA Era imposibil ca romanele celui mai vandut scriitor al tuturor timpurilor, Agatha Christie, sa nu fi fost traduse de mai multe ori și publicate in mai multe ediții și in limba romana. Este ceea ce se intampla și cu romanele de fața, ale noii serii de la Litera, care nu-l au in…

- Ieseanul Florin Morariu, care a salvat mai multi oameni in atentatul din iunie 2017, de pe Podul Londrei, adapostindu-i in brutaria sa, a primit vineri, 5 aprilie, distinctia „The Queen`s Commendation for Bravery”, din partea reginei Marii Britanii.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, un curs de referinta de 4,7625 lei/euro, o scadere de 0,01% fata de nivelul atins vineri. Francul elvetian a urcat la cel mai mare nivel din iulie 2015 pana in prezent. In luna ianuarie, euro a atins de 11 ori noi niveluri record in raport cu leul…