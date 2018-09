Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Pavel a vorbit despre motivul pentru care nu mai este antrenorul Simonei Halep. Fostul tenismen a declarat ca nu au existat neantelegeri intre ei, sigurul aspect fiind legat de incheierea intelegerii, semnata pe o perioada de un an.

- Darren Cahill nu va fi prezent la Wuhan, acolo unde Simona Halep va juca primele meciuri dupa US Open,informeaza Digisport. Cahill a anuntat ca preparatorul fizic Teo Cercel o va pregati pe sportiva din Constanta la turneul de la Wuhan. Eu voi fi prezent cu siguranta la Beijing si Singapore. Acum mi…

- Marius Copil a anunțat in urma cu cateva zile ca Andrei Pavel va fi noul sau antrenor. Implicit, fostul tenisment a renunțat la colaborarea cu Simona Halep, care aparent mergea bine. Marius Vecerdea a facut, insa o serie de declarații care a luat prin surprindere pe toata lumea.

- Marius Vecerdea, fost antrenor al Elenei Dementieva (fost numar 3 mondial) a scos la suprafata motivul real al "rupturii" dintre Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) si Andrei Pavel (44 de ani), devenit intre timp antrenorul lui Marius Copil. Daca initial se credea ca "Cneazul" a fost cel care a dorit incetarea…

- Simona Halep (1 WTA) e de neoprit și la Cincinnati. S-a calificat in semifinale dupa victoria in minimum de seturi reușita in fața ucrainencei Lesia Tsurenko, 29 de ani, 44 WTA, scor 6-4, 6-1, dupa o ora și 15 minute de joc. Liderul mondial va juca in semifinale impotriva invingatoarei partidei Madison…

- Simona Halep, 26 de ani, locul 1 WTA, joaca azi in finala turneului Rogers Cup, de la Montreal, cu americanca Sloane Stephens, 25 de ani, locul 3 WTA. Meciul se joaca de la 20:30 și este in direct pe TV Digi Sport 2 și liveTEXT și video pe GSP.RO Inainte de finala turneului de la Montreal, Marius Copil,…

- Simona Halep (1 WTA, 26 de ani) debuteaza la Wimbledon, in jurul orei 19:00, impotriva japonezei Kurumi Nara (26 de ani, 100 WTA) si a dezvaluit mesajul pe care antrenorul Darren Cahill i l-a transmis inaine de intrarea in competitia de la All England Club.