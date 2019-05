Stiri pe aceeasi tema

- Dupa mai multe zile de polemici, organizatorii Salonului International al Cartii de la Torino 2019 au interzis participarea editurii Altaforte al carui fondator s-a aratat deschis fascismului, scrie Le Figaro.Altaforte a publicat in plina campanie electorala pentru alegerile europene volumul…

- In perioada 9-10 mai 2019, la Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava (USV) va avea loc cea de a VI-a editie a Salonului International de Carte „Alma Mater Librorum". Dedicat atat publicului universitar, cat si intregii comunitati sucevene, Salonul de carte al USV isi ...

- Institutul Cultural Roman propune optsprezece evenimente literare la ediția de anul acesta a Salonului Internațional de Carte de la Torino, desfașurata in perioada 9-13 mai 2019. Primul eveniment de la standul Rom...

- La Universitatea „Stefan cel Mare" din Suceava va avea loc, in perioada 9-10 mai, cea de a VI-a editie a Salonului International de Carte „Alma Mater Librorum", incadrat Anului Cartii in Romania si proiectului national „Romania citeste".27 de edituri si case ...

- Romania participa, pentru al unsprezecelea an consecutiv, cu un stand national organizat de Institutul Cultural Roman, la Salonul International de Carte de la Torino, cea mai importanta manifestare de profil din Italia, desfasurata anul acesta in perioada 9-13 mai.

- 8.559 de fotografii de la 604 autori din 64 de țari de pe toate cele cinci continentele și 151 de premii acordate, asta a insemnat, statistic vorbind, Salonul Internațional de Arta Fotografica ONYX, de la Campina, al carui vernisaj a avut loc sambata, 4 mai, in Sala "Constantin Radu" a Casei de Cultura…

- Romania participa, pentru al unsprezecelea an consecutiv, cu un stand national, la Salonul International de Carte de la Torino, 18 evenimente fiind organizate de Institutul Cultural Roman, in cadrul celei mai importante manifestari de profil din Italia, desfasurata in perioada 9-13 mai. Potrivit unui…

- Romania are un loc special in cadrul Salonului Internațional de Carte de la Paris. Timp de patru zile, mii de vizitatori vor trece pe la standul țarii noastre, realizat intr-o viziune moderna și adaptata temei "Anul Romaniei in Europa".