In perioada 22 octombrie – 1 noiembrie, colegul nostru Boom! Andrei Niculae va avea parte de unele dintre cele mai tari experiențe ale anului! De data asta Andrei Niculae va duce experiența la the next level, adica va alege pe perioada a doua saptamani, 5 oameni dornici de aventura care il vor insoți pe Andrei intr-un tur... View Article