- Candidatul la funcția de primar al capitalei, inaintat de PPDA și susținut de PAS, Andrei Nastase, se opune proiectului PDM privind construcția Arenei Chișinau. Mai mult, acesta, impreuna cu colegii sai de partid, au adresat o solicitare președintelui Igor Dodon sa nu promulge legea care prevede schimbarea…

- Candidatul comun al Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA) si al Partidului Actiune si Solidaritate (PAS) la functia de primar al Chisinaului, Andrei Nastase, este invitatul emisiunii „Adevarul Live Moldova” de luni, 2 aprilie, de la ora 18.00. Liderul PPDA va vorbi despre sansele opozitiei…

- Candidatul comun al Partidului Platforma Demnitate și Adevar și al Partidului Acțiune și Solidaritate, Andrei Nastase, își propune sa vina în fruntea Primariei municipiului Chișinau pentru noua ani. Declarația a fost facuta în cadrul emisiunii „Politica” de…

- Inspectoratul Național de Patrulare se alatura curațeniei generale anunțate de primaria municipiului Chișinau. Oamenii legii vor fi prezenți mâine pe strazile orașului pentru a asigura condiții normale de circulație a transportului. Totodata, poliția vine și cu un apel catre șoferi sa nu parcheze…

- Partidul Platforma Demnitate si Adevar vine la Primaria municipiului Chisinau minim pentru noua ani – un an pana la alegerile de anul viitor si inca doua mandate de primar. Declaratia a fost facuta de vicepresedintele formatiunii, Alexandru Slusari, in cadrul emisiunii „Politica” de la postul de televiziune…

- Candidatul socialistilor la functia de primar de Chisinau, Ion Ceban, sustine ca era previzibil ca liderul PAS, Maia Sandu, va decide sa-l sprijine in campania electorala locala pe candidatul PPDA, Andrei Nastase, pentru ca „se intoarce o veche datorie”.

- Potrivit lui Ion Ceban, candidatul socialiștilor la alegerile locale din mai, inaintarea lui Andrei Nastase drept candidat comun al PAS și Platforma DA, era "prognozabila" și astfel "se intoarce o veche datorie".

- Candidatul PL la functia de primar al Capitalei, Valeriu Munteanu, a salutat apelul Maiei Sandu „pentru mobilizarea fortelor autentic proeuropene si antioligarhice in campania pentru Chisinau" si a anuntat cine sunt adevrsarii sai politici.

- Lidera PAS, Maia Sandu, a anuntat joi, 29 martie, ca formatiunea sa nu va desemna un candidat la functia de primar de Chisinau pentru alegerile anticipate din 20 mai, dar il va sprijini pe candidatul PPDA, Andrei Nastase. Maia Sandu a indemnat si celeltalte partide proeuropene de dreapta sa faca acelasi…

- Liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, afirma ca Maia Sandu nu va participa in alegerile anticipate din Capitala si ca presedinta PAS il va sprijini pe candidatul PPDA, Andrei Nastase, la functia de primar de Chisinau.

- L aora actuala toate strazile și caile de acces din municipiul Chișinau sunt practicabile, iar traficul rutier se desfasoara in conditii de iarna, informeaza Primaria. Transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru, iar la linie sunt 292 de troleibuze si 46 de autobuze.

- Liderul Partidului Miscarea Populara Antimafie, Sergiu Mocanu, considera ca Maia Sandu este obligata sa-si inainteze candidatura la functia de primar de Chisinau, pentru ca este singurul politician de pe dreapta care ar avea sanse reale sa nu permita socialistilor sa obtina victoria in Capitala.

- Candidatul PL pentru functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, i-a sugerat liderului PDM, Vlad Plahotniuc, ca responsabilitatea pentru castigul lui Igor Dodon la prezidentiale este pe umerii democratilor. Afirmatia liberalului vine in contextul acuzatiilor lansate de catre Plahotniuc la adresa…

- Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a declarat marti, 20 martie, ca partidele care au refuzat dialogul cu democratii in vederea identificarii unui candidat comun pentru alegerile locale din Chisinau vor fi responsabile de o eventuala victorie a socialistilor in Capitala.

- Partidul Democrat din Moldova așteapta un raspuns din partea formațiunilor pro-europene la propunerea sa de a susține un candidat comun la alegerile locale anticipate din Chișinau. Liderul PDM, Vlad Plahotniuc, a declarat ca au fost transmise invitații la dialog catre mai multe partide pro-europene,…

- Curentul unionist reprezinta un pericol pentru statalitatea Republicii Moldova, a declarat presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intr-un interviu acordat la 19 martie postului Radio Europa Libera. El a subliniat ca, desi mai multe persoane i-au comunicat intentia de a iesi pe 25 martie in…

- Candidatul PL la functia de primar de Chisinau, Valeriu Munteanu, sustine ca lansarea in cursa electorala a lui Ion Ceban din partea socialistilor nu este o surpriza. Potrivit lui, acum liderul PDM, Vlad Plahotniuc, ar avea doi candidati pentru functia de primar al Capitalei, Ion Ceban si Silvia Radu,…

- Biroul Politic al Partidului Liberal l-a desemnat marti, 13 martie, pe Valeriu Munteanu la functia de primar de Chisinau. Astfel, el devine al doilea candidat lansat in cursa pentru Primaria Capitalei, dupa ce saptamana trecuta PPDA l-a inaintat liderul formatiunii, Andrei Nastase.

- Primaria municipiului Chișinau a prezentat astazi, un proiect - concept al reabilitarii pasajului subteran din bulevardul Dacia, amplasat in vecinatatea Spitalul clinic municipal Nr. 1 și a centrului comercial "MallDova" din Capitala.

- In minutul 73 al partidei dintre Eibar și Real Madrid, terminata cu victoria oaspeților, socr 2-1, capitanul lui Real, Sergio Ramos, a ieșit de pe teren și s-a indreptat catre tunel. Situația a starnit multe discuții atat in tribuna, cat și dupa meci. Mai ales ca Ramos și-a lasat echipa timp de 5 minute…

- Candidatul PPDA la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, afirma ca principalul sau adversar in alegerile anticipate din Capitala va fi „candidatul comun al lui Plahotniuc si Dodon, Silvia Radu”.

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, sustine ca guvernarea nu si-ar dori ca alegerile anticipate din Chisinau sa aiba loc, pentru ca Vlad Plahotniuc deja ar avea un primar, in persoana Silviei Radu.

- Candidatul PPDA desemnat la functia de primar de Chisinau, Andrei Nastase, a declarat ca nu va purta negocieri cu PUN, in vederea sustinerii sale in alegeri, atat timp cat in aceasta formatiune se afla fostul ministru al Apararii Anatol Salaru.

- Vicepresedintele Partidului Liberal Valeriu Munteanu afirma ca Partidul Democrat nu are un candidat pentru alegerile anticipate din Chisinau, motiv pentru care liderul democratilor, Vlad Plahotniuc, va avea un candidat pe lista electorala a socialistilor. In plus, liberalul considera ca Igor Dodon nici…

- Dupa ce PAS si PPDA au respins propunerea liderului PDM, Vlad Plahotniuc, ca partidele proeuropene sa desemneze un candidat comun pentru alegerile anticipate din Chisinau, dar cu participarea democratilor, liberalii anunta ca si ei se distanteaza de Plahotniuc.

- Partidul Acțiune și Solidaritate refuza sa discute cu Partidul Democrat din Moldova despre desemnarea unui candidat unic al forțelor pro-europene la alegerile locale anticipate din Chișinau. Secretarul general al partidului condus de Maia Sandu, Igor Grosu, a declarat pentru deschide.md ca „PAS…

- Propunerea anunțata de Vlad Plahotniuc de a susține un candidat unic al partidelor proeuropene este bine gândita tehnologic. Mai mult, democrații demonstreaza ca ei interpreteaza și trateaza cu anticipare politicul moldovenesc, iar în competiție cu opoziția intransigenta, PDM în…

- Partidul Platforma Demnitate și Adevar este determinat sa mearga pâna la capat cu candidatul propriu în alegerile locale anticipate din municipiul Chișinau. Declarația a fost facuta de președintele formațiunii, Andrei Nastase, în cadrul emisiunii „Politica” de la postul…

- Partidul Democrat din Moldova a luat decizia de a susține un candidat unic al partidelor pro-europene la alegerile locale anticipate din Chișinau. Anunțul a fost facut de catre președintele PDM, Vlad Plahotniuc, la briefingul de dupa ședința saptamânala a formațiunii. ”Unii…

- Trecerile pietonale, parcurile și scuarurile din Chișinau vor fi iluminate. Aceasta prevede planul de investiții al intreprinderii municipale „Lumteh", prezentat astazi in cadrul ședinței operative a serviciilor primariei.

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), Andrei Nastase, este candidatul formatiunii pentru functia de primar general in alegerile anticipate din Chisinau. Anuntul a fost facut luni, 5 martie, in cadrul unei conferinte de presa.

- Presedintele Partidului Platforma Demnitate si Adevar (PPDA), Andrei Nastase, este candidatul formatiunii pentru alegerile anticipate din Chisinau. Anuntul a fost facut luni, 5 martie, in cadrul unei conferinte de presa.

- Consiliul Politic National al Platformei Demnitate si Adevar s-a intrunit astazi in sedinta de lucru, avand pe ordinea de zi ca principale subiecte pregatirea Platformei DA pentru toate tipurile de alegeri care vor avea loc in acest an, inclusiv pentru cele ce vizeaza alegerea primarilor in Chisinau…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca ora actuala toate strazile și caile de acces din municipiul Chișinau sunt practicabile, iar transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de sambata.

- In cadrul unei emisuni de la postul de televiziune TVC21, liderul Partidului Platforma Demnitate și Adevar, Andrei Nastase, a anuntat ca partidul pe care il conduce va avea un candidat la alegerile locale anticipate din municipiul Chișinau. Totodata, Nastase a menționat ca a cerut deja sprijinul celor…

- Platforma Demnitate si Adevar va avea un candidat la primaria Chisinau, daca alegerile locale anticipate din capitala vor fi organizate. Declarația a fost facuta de catre liderul PPDA, Andrei Nastase, la un post de televiziune. Acesta a lasat sa se înțeleaga și faptul ca se vede personal…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, afirma ca cel mai indicat candidat al dreptei pentru alegerile anticipate din Chisinau este reprezentantul formatiunii sale si nu exclude ca acesta ar putea fi chiar el. Potrivit opozantului, acest subiect deja s-a discutat cu cei din Partidul Actiune si Solidaritate, insa…

- In timp ce strazile principale din Capitala au fost curatate de zapada, unele curti ale blocurilor raman inca inzapezite. Situatia a nemultumit-o pe primarul interimar Silvia Radu, dar si pe locatari, care spun ca le este greu sa se deplaseze din cauza ghetii.

- Sedinta matinala la Primarie! Silvia Radu a chemat la raport pretorii de sector si operatorii de salubrizare din cadrul administratiei publice locale a municipiului Chisinau, noteaza Noi.md. Potrivit directorului Intreprinderii Municipale Regia „Exdrupo", Adrian Boldurescu, actiunile de deszapezire…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 14.00, ca urmare a conditiilor meteo.Pe parcursul zilei, 23 de utilaje ale Regiei „Exdrupo” sunt antrenate la curatarea strazilor si imprastie material antiderapant.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza ca sambata, 17 februarie 2018, intre orele 07:00-16:00, va fi suspendat traficul rutier pe strada 31 August, 1989, in perimetrul strada Tighina – strada Ismail, in legatura cu executarea lucrarilor de taiere și toaletare a copacilor.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora actuala, ca urmare a conditiilor meteo. De menționat este faptul ca transportul public circula in condiții de iarna, azi la linie fiind scoase 302 troleibuze și 98 de autobuze.

- Pâna aici! A venit timpul modernizarilor! Primaria municipiului Chisinau anunta ca va investi resurse semnificative în dezvoltarea infrastructurii transporturilor din oras. Printre cele mai importante modificari care se doresc a fi facute se numara: reducerea circulatiei tranzitare prin…

- Primaria municipiului Chișinau anunța ca maine traficul rutier de pe mai multe strazi din capitala va fi suspendat din cauza ca se vor efectua lucrari de defrișare si curatare sanitara a arborilor.

- Primaria municipiului Chisinau anunta despre suspendarea traficului rutier pe str. Sfantul Gheorghe, in perimetrul strazilor Alexandru Hajdeu – Alexandru cel Bun, pe data de 10 februarie 2018, intre orele 7.00 – 16.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca la data de 31 mai 2018 expira termenul in care cetatenii isi pot privatiza locuintele. In contextul dat, primaria indeamna toti locuitorii sa-si exercite dreptul prevazut de legislatie si sa-si privatizeze apartamentele.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 9:00, ca urmare a conditiilor meteo. In dimineata zilei, la linie au fost emise 302 de troleibuze si 98 de autobuze, iar la aceasta ora transportul public circula conform programului corespunzator unei zile de lucru.

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 14.00, ca urmare a conditiilor meteo.La moment, 76 de utilaje ale IM Regia „Exdrupo" si ale Regiei locativ-comunale sunt antrenate la curatarea strazilor si imprastie material antiderapant. Se actioneaza pe strazile principale,…

- Primaria municipiului Chisinau informeaza despre situatia in oras, la ora 9:00, ca urmare a conditiilor meteo nefavorabile. Municipalitatea anunța ca strazile in panta, in special este vorba de Ganea, Timis, Postei, Vadul lui Voda, Paris, Podul Inalt, Causeni si stradela Uzinelor, pe timp de ninsoare…

- Doar in aceasta dimineața au fost internați 142 de copii cu infecții respiratorii acute. Aceste date au fost prezentate de Mihai Moldovanu, seful Directiei sanatate a Primariei Chișinau, in cadrul ședinței din aceasta dimneața a serviciilor Primariei, noteaza NOI.md. Totodata, acesta a precizat ca doar…