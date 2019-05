Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Ora 9:23: Pana la aceasta ora, in Maramures au votat 14.123 de persoane (3,31% prezenta la urne). Romanii sunt chemati astazi, intre orele 07:00-21:00, la vot pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European si la Referendum. In judetul Maramures au fost constituite in teritoriu…

- Romanii sunt chemati astazi, intre orele 07:00-21:00, la vot pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European si la Referendum. In judetul Maramures au fost constituite in teritoriu 437 sectii de votare, printr-un ordin al prefectului. In judet s-au primit 469.576 buletine de vot pentru…

- In scopul asigurarii cadrului necesar desfasurarii in conditii optime a procesului electoral pentru alegerea membrilor din Romania in Parlamentul European si pentru referendum, Serviciul de Evidenta a Persoanelor Iasi a adaptat programul de lucru cu publicul, astfel incat sa lucratorii instituției sa…

- La ședința cu secretarii unitaților administrativ-teritoriale desfașurata astazi, 13 mai a.c., in sistem de videoconferința, au fost abordate probleme referitoare la masurile stabilite pentru organizarea și desfașurarea in bune condiții a procesului electoral din 26 mai a.c., pentru alegerea membrilor…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca rezultatul alegerilor europarlamentare din 26 mai nu poate produce ''o turbulenta atat de mare incat sa rastoarne actuala majoritate''. "Rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European, fara indoiala, constituite un barometru,…

- Autoritatea Electorala Permanenta (AEP) a elaborat un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea unor acte normative in materie electorala, precum si pentru unele masuri pentru organizarea alegerilor pentru membrii din Romania in Parlamentul European si a referendumului national…

- La data de 25.03.2019, Presedintele Tribunalului Prahova a procedat la desemnarea, prin tragere la sorti, in baza art. 26 alin. 2 din Legea nr. 33/2008 privind organizarea si desfasurarea alegerilor Europarlamentare, cu modificarile si completarile ulterioare si a Hotararii Guvernului nr.…

- Instituția Prefectului-Județul Suceava a demarat pregatirile pentru organizarea alegerilor pentru Parlamentul European, din 26 mai 2019. Astfel, a fost emis Ordinul de Prefect nr. 106, din data de 5 martie 2019, privind constituirea Comisiei Tehnice Judetene Suceava pentru coordonarea activitatilor…