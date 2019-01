Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PL, Dorin Chirtoaca, a venit cu un apel catre unionistii din R.Moldova marti, 25 decembrie, la miez de noapte, ca acestia sa li se alature lor in campania electorala pentru alegerile din 24 februarie, dand de inteles ca liberalii vor merge separat de Blocul ACUM la parlamentare, dupa ce au fost…

- Premierul Viorica Dancila considera ca presedintii celor doua partide care formeaza coalitie de guvernare, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, sunt "doi oameni puternici, cu personalitate puternica". Seful Guvernului a declarat, intr-o emisiune la Romania TV, ca are o relatie buna atat cu liderul…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, il ataca din nou pe liberalul Mihai Ghimpu și declara ca nu va fi acceptat in blocul electoral format de PAS si DA, deși de doua saptamani se mimeaza discuții in acest sens.

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a declarat, vineri, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila va fi depusa pana la sfarsitul anului. "Motiunea de cenzura va fi depusa pana la finalul acestui an si va reprezenta un ultim apel adresat parlamentarilor deopotriva din Opozitie si din actul…

- Liderul Platformei Demnitate si Adevar, Andrei Nastase, sustine ca daca blocul „Acum” pe care il formeaza cu Partidul Actiune si Solidaritate, condus de Maia Sandu, nu va obtine majoritate parlamentara dupa urmatoarele alegeri, acesta va ramane intr-o opozitie cat se poate de puternica. Declaratia a…

- Liderul PPDA, Andrei Nastase, a declarat, in cadrul unei emisiuni la postul de televiziune TVR Moldova, ca agitatia electorala in ziua alegerilor este un pericol pentru procesul electoral. Opinia lui Nastase a fost exprimata dupa ce Parlamentul a votat in prima lectura un proiect care permite agitația…

- Chiar daca liderii Platformei Demnitate si Adevar (PDA) au respins anterior posibilitatea unei aliante cu socialistii, dupa parlamentarele de la Chisinau, presedintele executiv al Partidului Unitatii Nationale (PUN), Anatol Salaru, este convins ca un asemenea scenariu ar putea avea loc, subliniind…