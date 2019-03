Andrei Leonte a revenit cu o noua piesa lansata alaturi de prieteni și familie, chiar in ziua in care a implinit 30 de ani. „Avem monștri aici” reprezinta un nou capitol din traseul muzical al artistului, acesta anunțand ca nu va mai aparea o perioada in videoclipuri. In schimb, in rolul lui Andrei Leonte il vedem pe Ionel Tudor, un bunic simpatic care ne poarta printr-o poveste frumoasa. „Așa cum am zis și in videoclip sau așa cum a zis alter-ego-ul meu, mi-am dat seama ca poate fața mea strica pachetul. Glumesc! Pur și simplu scenariul se ducea intr-o direcție in care mi s-a parut ca nu-l pot…