- Atacantul roman Andrei Ivan s-a despartit de echipa rusa FC Krasnodar si este din nou jucatorul Universitatii Craiova, a anuntat marti clubul din Liga I de fotbal pe pagina sa de Facebook. ”Transfer definitiv. Contract pe 4 ani”, a indicat Universitatea Craiova, echipa care va intra de duminica sub…

- Ivan a plecat de la CSU Craiova la FK Krasnodar in vara anului 2017, insa a jucat foarte putin in Rusia. Jucatorul format la Craiova a fost imprumutat la Rapid Viena, sezonul trecut. Andrei Ivan, 22 de ani, a participat in aceasta vara cu echipa nationala de tineret la turneul final din Italia, la care…

- Andrei Ivan a plecat de la CSU Craiova la FK Krasnodar in vara anului 2017, insa a jucat foarte putin in Rusia. Jucatorul format la Craiova a fost imprumutat la Rapid Viena, sezonul trecut. Pentru a-l rascumpara pe Andrei Ivan, Craiova le-a achitat sau le vor achita celor de la Krasnodar…

- Victor Pițurca (63 de ani) va prelua conducerea bancii tehnice a Craiovei la data de 1 septembrie, iar primul sau meci in calitate de manager va fi cel cu FCSB. Craiova și FCSB se intalnesc in etapa a noua a Ligii 1, pe Stadionul „Ion Oblemenco” din Banie, meci care se va juca cel mai probabil pe 14…

- Victor Pițurca (63 de ani) este noul manager al Craiovei, iar aceasta decizie a conducerii din Banie a atras numeroase laude. Gica Craioveanu (51 de ani) a dezvaluit ca fostul selecționer al Romaniei se va ocupa și de transferuri la Craiova. „E cea mai buna veste pe care o puteam primi astazi. Are…

- U Craiova este aproape de transferul verii. Andrei Ivan (22 de ani) ar putea reveni la formatia din Banie, dupa doua sezoane in strainatate. De atacantul nationalei U21 s-a interesat si FCSB, dar oficialii celor de la Krasnodar nu au fost de acord cu suma propusa de Gigi Becali, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Sorin Carțu, președintele lui CSU Craiova, spune ca e gata sa-l transfere in aceasta vara pe Andrei Ivan, care s-ar putea intoarce in Banie dupa ce și FCSB s-a interesat de serviciile atacantului. Oltenii trebuie sa se miște repede pentru ca pe 11 iulie vor juca in primul tur din Europa League cu FK…

- Andrei Ivan nu va mai continua la Rapid Viena și in sezonul urmator, clubul austriac nedorind sa activeze clauza de cumparare a atacantului deținut de FK Krasnodar. Varful in varsta de 22 de ani se va intoarce la formația rusa, Ivan fiind dat de gol chiar de frizerul care-l tunde pe acesta in Viena.…