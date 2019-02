Stiri pe aceeasi tema

- Prezent in platoul Romania TV, Traian Basescu considera ca Laura Codruța Kovesi a procedat greșit cand a plecat din țara. Fosta șefa DNA trebuia sa ramana in țara și sa se apere. "Laura Codruța Kovei nu trebuie sa fie ostila justiției. Dupa mine, a grești și mediatic. Trebuia sa spuna DA,…

- Mihai Teja a lasat loc de interpretari in momentul in care a fost intrebat cineva fi capitanul FCSB la reluarea campionatului. Pintilii a fost ales de vestiar sa poarte banderola, dar Teja n-a vrut sa confirme daca acesta a acceptat sau nu aceasta poziție de capitan. „Intrebați-l pe Pintilii daca accepta…

- Victor Slav se alatura tatilor carora fiicele le seamana ca doua picaturi de apa, copiindu-le toate trasaturile. In afara de asemanarea evidenta, Victor si Sofia au acelasi semn din nastere. Daca in primele zile de viata Sofia parea ca mosteneste din trasaturile mamei sale, Bianca Dragusanu, dupa prima…

- Liviu Dragnea cere SRI sa spuna daca au existat sesizari privind activitatea marilor companii din Romania, facand referire si la prespuse interventii ale unui fost sef din SRI in sistemul judiciar.Citeste si Liviu Dragnea anunța DEZVALUIRI la inceput de an: Sunt hotarat sa vorbesc in a doua…

- Judecatorii Tribunalului București au decis ca PSD trebuie sa faca publice informațiile privind cheltuielile facute cu organizarea mitingului „impotriva abuzurilor” din 9 iunie, din Piața Victoriei. Hotararea luata de magistrați vine in urma unei sesizari facute de jurnalistul Ovidiu Vanghele. Decizia…

- Tribunalul Bucuresti a decis joi ca PSD trebuie sa faca publice informatiile privind costurile organizarii mitingului impotriva „abuzurilor din justitie” din 9 iunie, din Capitala. Hotararea magistratilor vine in urma sesizarii facute de jurnalistul Ovidiu Vanghele, fondatorul Centrului de Investigatii…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat marti ca bugetul pe anul 2019 va dispune de resursele necesare pentru plata pensiilor si a salariilor din sectorul public. "In anul 2019 dispunem de resursele bugetare necesare pentru plata pensiilor si salariilor in sectorul public, asa cum ne-am…

- Transportul public la Atena precum si legaturile maritime si feroviare au fost grav perturbate miercuri in Grecia de o greva de 24 de ore declansata la apelul sindicatelor din sistemul privat pentru a cere ''incetarea politicilor de austeritate'', relateaza AFP. Nicio legatura maritima nu a plecat din…