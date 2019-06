Andrei Ignat, demis din MApN. Gabriel Leș, prima reacție „Ministrul apararii naționale, Gabriel Leș a dispus demararea, in perioada curenta, a unui amplu proces de evaluare a activitații diferitelor structuri ale MApN, ce vizeaza eficientizarea activitații instituției. Rezultatele preliminare au subliniat necesitatea relansarii și reenergizarii activitații manageriale a departamentului responsabil de activitatea de inzestrare. In acest context, ministrul apararii naționale a decis ca oportuna eliberarea din funcție a domnului Andrei Ignat, secretar de stat al Departamentului pentru Armamente, propunere ce a primit avizul premierului", se arata intr-un… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Naționale, Gabriel Leș, a demarat „un amplu proces de evaluare” a activitații diferitelor structuri ale MApN, ce vizeaza „eficientizarea activitații instituției și prevenirea sincopelor”, potrivit unui comunicat de presa.Citește și: SURPRIZA TOTALA Meteorologii au emis prognoza…

- Secretarul de stat, sef al Departamentului Armamente din MApN, Andrei Ignat, a fost demis de premierul Viorica Dancila pentru nereguli serioase, anunta Radu Tudor pe blogul sau.Mai multe licitatii privind inzestrarea Armatei Romane au fost tergiversate sau blocate din interese obscure. Ministrul…

- O responsabila a Departamentului de Stat american a declarat marti ca Washingtonul sprijina "cererea legitima" pentru un guvern condus de civili, reclamata de sudanezi, in timp ce liderii militari de la Khartoum au rezistat pana in prezent la apelurile pentru transferul imediat al puterii, relateaza…

- CSU Craiova a anuntat, luni, despartirea de antrenorul italian Devis Mangia si inlocuirea lui cu Corneliu Papura, informeaza News.ro.Citește și: ALERTA Tudorel Toader a DECIS - Procurorul Madalina Scarlat, propunerea pentru șefia secției judiciare penale din DNA "Corneliu Papura este,…

- Intr-un interviu acordat duminica postului Realitatea TV, Gabriel Les a fost intrebat ce s-ar intampla daca Romania nu ar mai avea de unde sa cumpere pulbere pentru munitie, in conditiile in care tara noastra importa aceasta pulbere din strainatate, scrie hotnews.ro. „Situatia nu este una foarte simpla.…

- Rezultatele la simularea evaluarii nationale arata nivelul de pregatire al elevilor pentru a raspunde la cerintele unui examen national. In aceasta sesiune, in judetul Dolj a crescut procentul mediilor peste cinci, dar s-a schimbat si clasamentul unitatilor scolare care au ...

- Uzina Mecanica Bucuresti va produce 197 de transportoare blindate 8x8 de tip Piranha 5, a anuntat ministrul Apararii Nationale, Gabriel Les. "Am discutat in repetate randuri despre implementarea unuia dintre programele esentiale de inzestrare a Armatei Romaniei - 'Transportorul blindat pentru trupe…

- Deputatul PNL de Suceava, Ioan Balan, a susținut o declarație politica in care a atras atenția asupra lipsei de investiții promovate și realizate de actualul Guvern al Romaniei, in special in domeniul infrastructurii. „Cand noi, liberalii, susținem ca Romania are nevoie de investiții ca de aer, avem…