- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori, prima data cu Maria Olaru, iar a doua oara cu Petruța Gheorghe. Realizatorul radio-TV divorța in 2007 de Maria, ulterior casatorindu-se cu Petruța, de care a divorțat, in mare secret, in 2015. In ciuda faptului ca a caștigat sume mari in urma contractelor…

- Oana Zavoranu, in doliu. Excentrica vedeta a rememorat in aceasta seara schimbul de replici pe care le-a avut cu Andrei Gheorghe in timpul celei de-a doua intalniri dintre cei doi. Oana Zavoranu le-a impartașit fanilor sfatul pe care l-a primit de la rebelul cinic al presei din Romania. O fana i-a atras…

- Daniel Buzdugan a trait un adevarat soc atunci cand a aflat ca Andrei Gheorghe a murit si a tinut sa isi exprime regretul printr-un mesaj incarcat de emotie. Buzdugan a fost profund afectat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit si a scris un mesaj, in care a relatat ca a trecut prin multe intamplari…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața luni, fiind gasit prabușit in baie in jurul orei 22:15, de catre omul care avea grija de casa jurnalistului din Ilfov. Se pare ca acesta a suferit un stop cardio-respirator. Tragedia avusese loc cu opt ore inainte de a fi gasit. Dalia Octavia Pusca, fosta iubita a…

- Andrei Gheorghe a murit luni, fiind gasit in baie, in casa pe care o deținea in Voluntari. Un om care avea grija de imobil i-a descoperit trupul neinsuflețit la ora 22:15, dar jurnalistul murise cu opt ore inainte, suferint un stop cardio-respirator. Prietenii și foștii colegi au transmis omagii pentru…

- Gigi Becali nu-și mai aduce aminte de acel episod, dar a ținut sa trasminta un mesaj, dupa trecerea in neființa a omului de radio și televiziune. Andrei Gheorghe nu va fi inmormantat. Ce a decis FAMILIA "Ce tragedie? Andrei Gheorghe? Nu mai știu ce a fost atunci, eu nu l-am cunoscut.…

- Scandal in vazul tuturor dupa moartea lui Andrei Gheorghe. La nicio zi dupa ce tristețea și doliul s-au instalat in sufletele jurnaliștilor și al vedetelor care l-au cunoscut pe Andrei Gheorghe, a izbucnit o discuție aprinsa in legatura cu acesta. Totul a pornit de la o postare facuta pe o rețea de…

- Omul de afaceri Sorin Ovidiu Vântu a povestit, pe pagina sa de Facebook, prima întâlnire pe care a avut-o cu regretatul jurnalist Andrei Gheorghe.Acesta a relatat cum a încercat sa îl angajeze pe Gheorghe pentru a-i conduce divizia de radio a grupului…

- Maximilian, fiul vitreg al lui Andrei Gheorghe, a ramas inmarmurit cand auzit teribila veste. Acesta avea o relație foarte buna cu cel care-i era parinte, chiar daca vitreg. Maximilian este fiul Petruței, cea de a doua soție a lui Andrei Gheorghe, de care a divorțat in secret, in urma cu aproape trei…

- Busu, fost coleg cu Andrei Gheorghe la Pro TV, a vorbit despre regretatul realizator radio-TV, a carui moarte neașteptata a șocat pe toata lumea. Busu l-a laudat pe Andrei Gheorghe, spunand despre el ca a fost un om fabulos. „Nu era ușor sa vorbești cu Andrei Gheorghe pentru ca intotdeauna te provoca.…

- Fostul patron al trustului Realitatea, Sorin Ovidiu Vintu, a povestit prima intalnire cu Andrei Gheorghe, cand i-a propus sa-l angajeze. Modul in care jurnalistul l-a tratat, cu „obraznicie“, intareste inca o data unicitatea lui Gheorghe.

- Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani, luni (19 martie) Realizatorul radio-TV a fost gasit mort in baie. Descoperirea a fost facuta de administrator, la cerința fostei sale soții, care nu mai dadea de el. Omul de radio a fost gasit cu fața in jos, in locuința sa din Pipera. Barbatul ar fi murit […] The…

- Polițiștii care ancheteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime. La locuința jurnalistului nu a fost gasit niciun indiciu in acest sens. Anchetatorii au stat de vorba cu familia fostului om de radio. Rudele le-au spus oamenilor legii ca regretatul jurnalist…

- Andrei Gheorghe va fi incinerat, potrivit ultimelor informații legate de realizatorul radio-TV. Jurnalistul era un om credincios, in ciuda aparențelor. El dezvaluia intr-un interviu ce ii cerea lui Dumnezeu. „Sunt un sceptic, sunt aici de atata amar de vreme, nu m-ai prins niciodata contrazicandu-ma.…

- Mihai Morar a fost șocat de vestea ca Andrei Gheorghe a murit. Jurnalistul s-a stins din viața luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Prezentatorul de la „Rai da’ buni” se afla la Viena, la un congres internațional de radio. Colegul lui Daniel Buzdugan a marturisit ca s-a apucat de radio datorita…

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- Coincidența stranie! Petruța, fosta soție a lui Andrei Gheorghe, a postat un mesaj care parca prevestea tragedia care avea sa se intample. Luni (19 martie), in jurul orei 10:30, femeia a postat celebra melodie a lui Ben E. King, „Stand by me”, ale carei versuri sunt exact despre pierderea unei persoane…

- Andrei Gheorghe s-a stins din viața, luni (19 martie). Jurnalistul in varsta de 56 de ani a murit in urma unui stop cardio-respirator. Mai multe vedete și-au exprimat șocul și tristețea, la aflarea veștii care a intristat o țara intreaga, Mircea Badea a avut o replica ce i-a lasat masca pe telespectatorii…

- Mircea Badea a comentat in emisiunea pe care o modereaza la Antena3 invitația pe care a primit-o de a se prezenta la secția de poliție. Realizatorul a declarat ca nu se va duce, pentru ca nu a ințeles despre ce este vorba și ca a fost inspirat de șefa DNA, care deși invitata de mai multe ori la Comisia…

- Andrei Gheorghe a murit subit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator. Nu se știa ca are vreo afecțiune, iar vestea i-a șocat pe toți apropiații lui. Cu toate acestea, mai mulți cunoscuți observasera o schimbare in ultima vreme. Omul de radio renunțase…

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- ANDREI GHEORGHE A MURIT. Realizatorul radio TV a decedat la varsta de 56 de ani trupul neinsuflețit al acestuia fiind descoperit de ingrijitorul vilei sale din Pipera, luni noaptea. Andrei Gheorghe locuia singur, fiind divorțat de mai bine de doi ani de cea de-a doua soție. Aparea destul de rar in public,…

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Andrei Gheorghe și-a presimțit sfarșitul!?! Cu exact o luna inainte sa inceteze din viața, cunoscutul realizator de emisiuni a facut public un mesaj care i-a facut pe mulți acum sa se intrebe daca nu cumva el a simțit ca va muri curand. Rudele, prietenii, colegii de munca și fanii sunt in stare de șoc.…

- Cu puțin timp inainte sa treaca in neființa, Israela Vodovoz s-a implicat intr-o tranzactie imobilara, dorind sa vanda un teren. Despre ce a facut fosta balerina in ultima perioada nu se stiu prea multe, aceasta preferand sa duca o viata retrasa dupa despartirea de sotul ei, Liviu Arteni. La inceputul…

- Celebra femeie de afaceri Israela Vodovoz a murit vineri (9 martie), la varsta de 70 de ani. Ea a ajuns in atenția presei din Romania in 2008, dupa ce s-a casatorit cu Liviu Arteni, un barbat mult mai tanar decat ea. In primii ani de casnicie, parea ca lucrurile merg ca pe roate intre cei […] The post…

- Lidia Buble și-a vopsit parut in roz! Iar fanii ei au apreciat schimbarea și i-au dat numai comentarii favorabile. Ba chiar unul dintre ei nu a recunoscut-o! Schimbare radical de look a artistei Lidia Buble. Vedeta a renunțat la parut blond, cu care a obișnuit, și a postat o poza in care a surprins!…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuința ei. Descoperirea a fost facuta de avocata ei, alarmata de fapștul ca nu a mai putut sa ia legatura cu ea de aproape o saptamana. Oana Turcu avea o relație aparte cu Israela, care ii solicita, constant, trucuri de frumusețe. Vedeta nu crede…

- Decernarea Premiilor Oscar 2018. La fel ca in fiecare an, pe covorul roșu intins pentru prestigioasa gala din L.A. s-au inregistrat și gafe vestimentare. Surprinzator pentru mulți, Salma Hayek și Emma Stone se afla in topul rușinii. In fața jurnaliștilor, cantareața Andra Day s-a așezat pe covorul roșu…

- Doi barbați și-au vazut moartea cu ochii, dupa ce s-au rasturnat cu mașina la scurt timp de cand au pornit intr-o cursa nebuna. Din fericire, deși impactul a fost unul violent, doar pasagerul aflat pe scaunul din dreapta șoferului a fost ranit. Polițiștii i-au facut dosar penal celui aflat la volan,…

- Durere fara margini pentru un cantareț de la noi. Tatal sau se afla internat la Spitalul Municipal din Braila, asta dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: sufera de cancer. Va reamintim ca aceeași boala a rapus-o pe Denisa Raducu. Talentata artista cu chip de inger a luptat cu temuta maladie…

- Fiecare dintre noi a incercat, cel puțin o data, sa traiasca pentru cateva minute la fel ca un nevazator. Cu ochii inchiși am facut cațiva pași, dar deplasarea in intuneric total ne-a speriat rapid și ne-a facut sa renunțam. Pentru cei care s-au nascut cu defect de vedere parțial sau total acest lucru…

- Un italian de 59 de ani a fost condamnat la 20 de inchisoare, dupa ce a ucis o tanara romanca, nu inainte de a o supune la miște chinuri ingrozitoare. Decizia s-a pronunțat in seara zilei de marți, 27 februarie 2018, la sfarșitul unei camere de consiliu foarte lungi. Instalatorul italian Riccardo Vicare…

- Dupa moartea lui Dinu Patriciu, fiicele miliardarului, Ana și Maria, i-au deschis proces fratelui lor vitreg, Andrei Alexandru Stefan. Ele cereau evacuarea acestuia din casa in care locuia dupa decesul tatalui sau vitreg. Ana și Maria au pierdut procesul deschis la Judecatoria Sectorului 1, Andrei …

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- Cum arata Narcisa Guța dupa ce și-a fațetat dinții și și-a injectat fața. Ei bine, fosta iubita a manelistului Nicolae Guța s-a transformat total. Dupa numeroasele operații estetice, bruneta arata ims sfarșit așa cum și-a dorit. Narcisa a postat pe contul de socializare o imagine, in care iși etaleaza…

- La mai bine de sapte luni dupa ce si-a facut operatia de micsorare a stomacului, Ozana Barabancea are cu 40 de kilograme mai putin. Jurata de la "Te cunosc de undeva!" e de nerecunoscut si, spune ea, nu are de gand sa se opreasca aici. In plus, in cadrul unui interviu oferit recent, artista a dezvaluit…

- Senatorul PNL, Alina Gorghiu, lanseaza un atac dur la adresa PSD, susținand ca noul guvern „va fi un eșec total” și ca, indiferent de componența cabinetului, „pentru Romania va fi rau”.„Noul Guvern al PSD, al treilea cu valabilitate semestriala va fi un esec total, un guvern al neincrederii…

- Arsenie Boca a ramas, de la mijlocul anilor 1940 pana la sfarsitul vietii sale, in 1989, o tinta a autoritatilor opresive ale regimului comunist. Calugarul nu a vorbit vrodata despre cea mai neagra perioada a vietii sale, petrecuta in temnitele anilor 1940 – 1950, insa in urma ei au ramas numeroase…

- Dany, baiatul lui Florin Salam, a ajuns sa fie de nerecunoscut. Fiul manelistului crește vazand cu ochii, iar sora lui mai mare, Betty, este mandra din cale-afara de el. La aproape 14 ani, singurul baiat al lui Florin Salam incearca sa se mențina pe cat poate. Imaginile cu Dany Salam au fost facute…

- Gigi Becali a fost condamnat, definitiv, in 2013, la trei ani de inchisoare cu executare in "Dosarul Valiza". Ceilalti inculpati in dosar au primit pedepse cu suspendare: Victor Piturca - un an pentru favorizarea infractorului, Alina Ciul si Radu Marino - cate un an si jumatate, iar Teia Sponte -…