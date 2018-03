Stiri pe aceeasi tema

- Luni noapte, Romania a primit o veste trista, odata cu trecerea in neființa a jurnalistului Andrei Gheorghe. Dupa aflarea veștii, mai multe personalitați au avut reacții imediate cu privire la dispariția cunoscutului prezentator radio. Realizatorul emisiunii „In Gura Presei”, Mircea Badea, a reacționat,…

- Dupa aproximativ șase luni de la transmiterea de catre Comisia Europeana a documentului prezentat de Mihai Gadea, Reprezentanța Comisiei Europene in Romania ar fi trimis la Bruxelles o lista cu nume de persoane asupra carora ar trebui sa se concentreze atenția justiției și personaje importante care…

- La Alba Iulia au fost premiate, sambata, un numar de 26 de hoteluri și pensiuni din județ, in cadrul Galei de Excelența – AmFostAcolo 2018. De pe lista de premianți au lipsit insa unitațile turistice din zona Arieșului și partea de nord a județului. In perioada 16 – 18 martie, calatori AmFostAcolo.ro…

- Federația Rusa a primit lista a 23 de diplomați ruși care urmeaza sa fie expulzați din Marea Britanie. In lista se regasește și un reprezentant al Biroului atasatul militar din Rusia. Conform condițiilor britanice aceste persoane in timp de șapte zile sunt obligați sa paraseasca țara, a anuntat purtatorul…

- Marian Vanghelie, fost lider in PSD, a declarat ca fostul premier Victor Ponta, Ilie Sarbu si fostul director SRI, George Maior, au stabilit lista celor 15 persoane din partid care trebuie arestate, deoarece erau "incomode", atat pentru Ponta, cat pentru sistem.

- Secretarul executiv al socialistilor, Vlad Batrincea, sustine ca in cadrul partidului nu a fost stabilita inca lista electorala si ca aceasta ar urma sa fie anuntata abia in septembrie. Totodata, deputatul afirma ca ar fi o onoare pentru PSRM, daca Igor Dodon va fi primul pe lista lor.

- Lista locurilor de munca vacante disponibile la Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Maramures, care pune la dispozitia somerilor 334 locuri de munca. Situatia locurilor de munca disponibile incepand cu data de 09 martie 2018 poate fi consultata: LMV_09.03.2018

- Mai multe cladiri istorice din centru vor fi reabilitate Olah Emese, viceprimarul Clujului din partea UDMR, a explicat joi ce cladiri monument istoric din centru vor intra in reabilitare. Olah Emese, viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, a declarat joi într-o conferinta de presa ca renovarea…

- Comisia Europeana (CE) a propus tarife vamale de 25% la importurile de otel, aluminiu, produse agricole, imbracaminte, incaltaminte si anumite bunuri industriale din SUA, in replica la anuntul presedintelui Donald Trump privind impunerea unei taxe de 25% la importurile de otel si de 10% la aluminiul…

- Venit pe neastepate, Congresul PSD, pare a fi fost organizat doar pentru ca partidul lui Liviu Dragnea sa fie in centrul atentiei in plin scandal pe revocarea sefei DNA. Este cat se poate de clar ca organizarea intempestiva a congresului, inainte de a fi necesar, are o incarcatura mediatica. Daca vor…

- Oscar 2018. Ce-a de-a 90 ediția a galei premiilor Oscar, ce va avea loc duminica noaptea. La premiile Oscar 2018, în cursa pentru cel mai bun film vor intra în competiție producțiile "The

- UPDATE ora 13.00: La aceasta ora mai sunt închise drumurile: 1. A4, între Ovidiu – Agigea, județul Constanța; 2. DN 3, între Ostrov – Cobadin, județul Constanța; DRUMURI CU RESTRICȚII DE…

- Din cauza conditiilor meteo in aceasta dimineata CFR Calatori a decis anularea a peste o suta de trenuri de calatori.Vizate de aceasta decizie sunt si trenuri catre si dinspre Constanta.Lista cu trenurile anulate in aceasta dimineata poate fi consultata AICIMasurile operative care se iau au ca PRIORITATE…

- Situația pe drumurile din Romania este dezastruoasa! Doua austostrazi, A2 și A4, au fost inchise, acestea adaugandu-se la mai multe drumuri naționale care s-au inchis. Mai mult, nici oficialii bulgari nu doresc sa iși asume niciun risc și au anunțat ca nu mai primesc autocamioane din Romania la intrarea…

- Regizoarea Adina Pintilie a primit premiul Ursul de Aur pentru filmul "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", la gala celei de-a 68-a editii a Festivalului de la Berlin, care a avut loc sambata seara.

- In contextul includerii recente, din 6 decembrie 2017 (chiar de Sfantul Nicolae), a Marțișorului in Lista reprezentativa a patrimoniului cultural imaterial al umanitații (inițiata in 2008 de UNESCO), Primaria Municipiului Iasi și Asociatia Mesterilor Populari din Moldova organizeaza in perioada 26 februarie-4…

- O grupare de crima organizata din Dublin ce are la conducere un traficant de droguri dorește anihilarea rivalilor cu orice preț. Gruparea, ce activeaza la nivel internațional și-a „infaptuit” o așa-zisa „lista a morții”, unde cei vizați sunt trecuți și, mai apoi, anihilați.

- Mare atentie! Medicii au devoalat lista cu cele mai periculoase alimente pentru organism. Ai mancat vreodata un aliment doar pentru ca ai crezut ca este sanatos, insa mai tarziu ai descoperit ca nu este deloc benefic pentru tine? Nu trebuie sa te simti rusinat daca raspunsul la intrebare a fost „Da”.Publicitatea…

- Federatia Internationala de Sah (FIDE) a anuntat ca nu poate face operatiuni financiare deoarece banca elvetiana UBS a decis sa ii inchida conturile, ca urmare a prezentei timp de mai mult de doi ani a numelui presedintelui forului, Kirsan Ilyumzhinov, pe o lista a autoritatilor americane cu persoane…

- Incepand din 15 februarie 2018, browserul Chrome blocheaza reclame. Dezvoltat de Google, programul de navigare pe internet este cel mai popular din lume. Chrome nu va elimina toate reclamele, asa cum fac unele aplicatii de ad-blocking. Sunt vizate doar cele considerate de companie ca fiind intruzive.…

- cu Agentia pentru Dezvoltare Regionala Vest Luni, 12 februarie 2018, in sala de consiliu a Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Vest (ADR Vest), a avut loc semnarea unei noi transe de 18 contracte de finantare cu firme din Regiunea Vest. La eveniment au participat reprezentantii firmelor care vor primi…

- PAS și platforma „DA” lucreaza in prezent la un mecanism de selectare a candidaților pentru lista electorala comuna la alegerile parlamentare, noteaza Noi.md. Anunțul a fost facut de catre președinta PAS, Maia Sandu, care a precizat ca unul dintre criteriile de selectare a candidaților va fi testul…

- Panama, Coreea de Sud, Emiratele Arabe Unite, Barbados, Grenada, Macao, Mongolia și Tunisia sunt jurisdicțiile care urmeaza sa fie eliminate de Uniunea Europeana din lista neagra a paradisurilor fiscale. Cu o propunere in acest sens au venit mai mulți oficiali, iar decizia urmeaza sa fie discutata in…

- Peste 20.000 de bugetari vor avea salarii mai mici, ca urmare a trecerii contributiei de la angajator la angajat, dar si ca urmare a aplicarii noii legi a salarizarii. Este anuntul facut luni de catre presedintele Sindicatului National al Functionarilor Publici. „Fiecare angajat pierde, in condițiile…

- O invitație la cinema pentru o zi de weekend este binevenita ori de cite ori vrem sa evadam intr-o lume necunoscuta. Te invitam sa descoperi lista filmelor propuse publicului pentru aceasta zi de odihna: SELFIE 2D (RU) – 18:40 / 19:50 / 20:50, Patria Multiplex GHINIONISTUL 2D (RO) – 17:40 / 19:30, Patria…

- Consiliul Judetean Alba a bugetat programul de lucrari pe drumuri si poduri pe acest an. Sunt amintite continuari de lucrari deja incepute, in acest sens fiind alocata suma de 10.989.930 lei, lucrari noi in valoare de 280.000 lei, dar si documentatii tehnice de proiectare, cu cheltuieli de 638.730 lei.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a estimat marti, in mod ironic, ca este 'ofensator' faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor ruse susceptibile a fi sanctionate publicata de Statele Unite si pe care a calificat-o drept un 'gest neamical', dar a exclus eventuale masuri de retorsiune din partea…

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat, astazi, o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press, citat de Mediafax. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114…

- O violonista din Republica Moldova a ciștigat premiul Grammy 2018 la categoria „Cel mai bun spectacol de muzica de camera”, pentru discul „Death & The Maiden”, realizat impreuna cu orchestra de Camera „St. Paul”. Informația a fost publicata pe site-ul oficial al concursului, grammy.com. Este vorba despre…

- Handbaliștii alb-violeți au invins de doua ori divizionara secunda Știința Bacau in ultimele teste dinaintea restartului campionatului. SCM Politehnica a caștigat primul joc cu 29-25 iar astazi diferența dintre cele doua a fost mai mare: 38-29. Formația pregatita de Pero Milosevic a ramas astfel neinvinsa…

- In Comitetul Executiv al PSD s-a definitivat lista miniștrilor care vor face parte din Cabinetul Dancila. Printre mutarile de ultima ora se numara Ana Birchall, care devine vicepremier pentru implementarea fondurilor europene, iar la capitolul reveniri ii notam pe Rovana Plumb și Eugen Teodorovici.…

- Ședința PSD este programata sa inceapa la ora 11.00. ALDE se reunește cu o ora mai devreme. Cu propriile criterii de integritate puse in sertar, social democrații cu probleme penale pot fi desemnați miniștri.

- „Voi face ajustari salariale acolo unde va fi cazul. Acum sunt foarte hotarat ca, de la 1 februarie, salariile catorva persoane din Direcția de Urbanism sa fie diminuate. Sunt unii care iși fac datoria și nu este motiv sa aiba salarii mai mici. Vom monitoriza cand vin angajații Primariei…

- Toyota Romania da startul unei noi ediții naționale a concursului de desen Toyota Dream Car Art Contest, in cadrul caruia copiii sunt incurajați sa fie creativi intr-un mod inedit. Aceștia vor avea ocazia sa iși imagineze mașina visurilor și sa iși exprime ideile prin desene creative. Etapa naționala…

- Guvernul Dancila va avea aceeasi structura, respectiv aceleasi ministere si acelasi numar de portofolii ca si Executivul Tudose, detinute, în cea mai mare parte, de aceiasi titulari, dar vor exista si ministri noi, în locul celor care au

- Autoritatile vor sa construiasca prima linie de metrou pe directia est - vest, asta pentru a lega comunele limitrofe Floresti si Apahida. Acolo locuiesc cel putin 50 de mii de oameni care vin la serviciu in oras. „Lista de investitii pentru anul 2018 contine un capitol care se refera la alocarea unor…

- Primarul sectorului 3, Robert Negoita, iese la rampa cu critici dure dupa ce in presa au aparut zvonuri potrivit carora Liviu Dragnea le-ar fi cerut mai multor lideri din teritoriu sa semneze un document prin care iși asuma retragerea sprijinului politic pentru Mihai Tudose."Am auzit ca la…

- Dupa ce s-a declarat suparat pe Carmen Dan, actualul Ministru de Interne și a declarat ca așteapta demisia sa, premierul Mihai Tudose a inceput sa faca lista cu posibili inlocuitori pentru acest portofoliu extrem de important in aceasta...

- Presedintele destituit al Cataloniei, Carles Puigdemont, este invitat sa preia conducerea acestui nou Executiv, insa liderul catalan se afla in exil, in Belgia. Acordul a fost incheiat marti seara, la Bruxelles, de catre Puiegdemont si Secretarul General al Stangii Republicane catalane (ERC),…

- MONEDA SIMBOL RON 1 Euro EUR 4,6571 1 Dolar S.U.A USD 3,9039 1 Dolar australian AUD 3,0525 1 Leva bulgareasca BGN 2,3812 1 Dolar canadian CAD 3,1385 1 Franc elvetian CHF 3,9718 1 Coroana ceha CZK 0,1823 1 Coroana daneza DKK 0,6254 1 Lira egipteana EGP…

- Fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu vorbeste, intr-un mesaj postat pe Facebook, despre transplanturile din Romania si cum au fost taraganate procedurile si reglementarile domeniului pentru ca, ”daca nu ai reguli, nimeni nu te poate acuza de nimic”, iar in acest timp ”sute sau mii de romani…

- Riscurile de dependenta asociate acestei afectiuni vor fi incluse in cea de-a 11-a editie actualizata a Clasificarii Internationale a Bolilor si Problemelor de Sanatate (ICD-11), ce va publicata in luna iunie, a anuntat purtatorul de cuvant al OMS, Tarik Jasarevic, intr-o conferinta de presa.…

- In plin scandal cu rețetele compensate, dupa ce Societatea Nationala de Medicina Familiei (SNMF) si Federatia Nationala a Patronatelor Medicilor de Familie au anunțat ca de miercuri, cabinetele de medicina familiei nu mai acorda servicii decontate de casele de asigurari de sanatate, ca urmare a nesemnarii…

- “De cațiva ani, umblu peste tot, pentru a gasi locurile in care au fost arhivate documentele celor trei intreprinderi la care am lucrat și care, intre timp, s-au desființat. Va rog sa ne spuneți unde și pentru cat timp trebuie arhivate documentele firmelor desființate”. (Petre Ursu, București). RASPUNS:…

- Dezvaluirile despre cum se respecta regulile privind transplantul in Romania scot la iveala o lume paralela creata de smecheri din sistem, fie ca sunt vedete, fie ca sunt oameni influenti din sistem sau simpli oameni cu foarte multi bani. Oamenii de rand nu au loc in agenda medicilor chirurgi, iar dezvaluirile…

- Cei 60 de semifinalisti care vor intra in selectia nationala Eurovision Romania 2018 au fost anuntati de membrii juriului concursului muzical, informeaza Televiziunea publica. Dupa ascultarea celor 72 de melodii validate, juriul a avut dificila sarcina de a alege piesele care vor concura pentru un loc…

- Gigi Becali anunța ca are intenția de a-l aduce pe Gicu Grozav la FCSB, fotbalistul confirmand faptul ca nu s-a ințeles cu CFR, așa cum spuneau primele informații. De asemenea, patronul FCSB dezvaluie ca a marit oferta pentru Alexandru Baluța, la 2,5 milioane de euro, in timp ce pe Omrani dezvaluie…