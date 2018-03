Stiri pe aceeasi tema

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are…

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe, cunoscutul jurnalist de radio și TV, a fost gasit fara suflare, luni seara, în locuința sa. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta.

- Stephen Hawking a prezis SFARSITUL lumii Celebrul fizician britanic a murit miercuri dimineata, la varsta de 76 de ani. El s-a stins din viata in locuinta sa din Cambridge. Cu toate ca era grav bolnav, Stephen a desfasurat o activitate stiintifica, iar cartea lui ”Scurta istorie a timpului” s-a vandut…

- Stephen Hawking ne-a lasat mostenire o formula matematica, prin intermediul careia omenirea ar putea descoperi intr-o buna zi ca exista mai multe universuri, care evolueaza paralel cu al nostru, scrie digi24.ro.

- Luis Lazurus iși face televiziune. Și va intra inclusiv in politica. Cel puțin asta i-a prezis Florentina Ion. Sambara seara a dat o mega-petrecere, cu ocazia zilei de naștere, in Pipera, la Simfonia Ballrooom. Aproximativ 200 de persoane au luat parte la eveniment: vedete, politicieni, oameni de afaceri…

- Cum Adela Popescu a jucat in mai multe productii, fiind si prezentatoare TV o buna bucata de timp, ea l-a avut invitat in urma cu mai multi ani pe manelistul Babi Minune in platou. The post ADELA POPESCU, pusa la punct de BABI MINUNE. Ce i-a raspuns manelistul atunci cand a fost intrebat daca cerceste…

- Un jucator de rugby beat a adaugat toate cele 52 femeie pe care le avea in același grup de Whatsapp. El a numit grupul Dom’s Angels/Ingerii lui Dom. Barbatul voia sa vada care dintre ele n-avea planuri pentru acea seara. Don Flanagan, de la Batley, West Yorkshire, Marea Britanie, a trimis același mesaj…

- Un accident rutier grav s-a petrecut joi seara, intre Arad și Oradea. Potrivit primelor informații, doua persoane au decedat, iar alte doua au fost ranite. UPDATE: In urma cercetarilor efectuate, polițiștii au stabilit ca autovehiculul in care se aflau cele trei persoane a accidentat un barbat care…

- Fugarul Sebastian Ghița i-a acordat un interviu jurnalistului Ion Cristoiu și susține ca le-a spus Laurei Codruța Kovesi și lui Florian Coldea ca cea mai mare problema a lor este una de credibilitate. Ghița i-a intrebat cum explica faptul ca el este acuzat de toate faradelegile posibile, dar timp…

- Moartea Israelei este inca des dezbatuta, la fel cum a precizat și Mircea N. Stoian intr-un articol pe blogul sau personal. Jurnalistul a marturisit care sunt greșelile care au omorat-o pe Israela, iar una din acestea a fost ca și-a dorit publicitatea cu orice preț și orice risc. “Moartea tragica a…

- Fostul deputat fugar, Sebastian Ghita, a raspuns la o intrebare cheie. In primul interviu video de la fuga in Serbia, Ghita a raspuns fara menajamente la intrebarea lui Ion Cristoiu. Este sau nu ofiter acoperit?Citește și: Acum s-a aflat! Cui i-a trimis bani milionara Israela Vodovoz, cu doar…

- Mircea N. Stoian revine cu o noua dezvaluire, de aceasta data de la emisiunea “Ma insoara mama“, unde tinerii vor incerca sa iși gaseasca perechea, insa ajutați de mamele lor. Jurnalistul susține ca prima pereche caștigatoare este formata din Bobby și Cristina. ”Ma-sa lui Giuolio” Vera, parca o cheama,…

- Ultimele imagini cu burlacițele moarte in accidentul aviatic din Iran au aparut, de la ultima locație unde s-au aflat inainte sa se urce in avionul privat care le-a dus catre moarte. Autoritațile locale au gasit cutia neagra a avionului la locul prabușirii iar ancheta este in cirs de desfașurare. In…

- Dupa ce a comentat in detaliu atat subiectul emisiunii, cat și personajele de la “Asia Express“, a venit și randul emisiunii de pe Pro Tv, “Ma insoara mama”sa fie dezbatuta de Mircea N. Stoian. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal, unde le face praf pe mamele concurenților și nu numai.…

- Liviu Arteni și Israela Vodovoz s-au casatorit in 2008. Ei au șocat pe atunci pe toata lumea cu povestea lor de dragoste. In pofidia diferenței de varsta, cei doi susțineau ca se iubesc. Cu toate acestea, ani mai tarziu, au aparut problemele. In mai 2016, Liviu Arteni a parasit caminul conjugal, iar…

- Nina Iliescu, soția fostului președinte Ion Iliescu, a acordat poate cel mai lung interviu din 1989 incoace. Totul s-a petrecut…din greșeala! Bogdan Miu și Catalin Striblea, realizatorii matinalului Digi FM au vrut sa verifice o știre care a tot circulat pe internet. Totul a pornit de la fostul numar…

- Presedintii Klaus Iohannis si Aleksandar Vucic au fost intrebati, joi, in conferinta de presa comuna de la Palatul Cotroceni, daca au discutat despre urgentarea extradarii fostului deputat Sebastian Ghita, prins la Belgrad in urma cu aproape un an. Presedintele Serbiei a spus ca nu are date despre acest…

- Mircea N. Stoian arunca bomba și susține ca știe adevarul despre “Asia Express“. Jurnalistul a scris un articol pe blogul sau personal și și-a exprimat fara rețineri parerea atat despre emisiunea difuzata ae Antena, cat și despre personajele care iau parte la acest proiect și nu numai. “Acum doua zile,…

- Crima urmata de sinucidere intr-un bar din comuna Tarnova, județul Arad. Rafael-Emanuel Neamțiu, un tanar de 23 de ani, și-a impușcat, cu o arma de vanatoare artizanala, iubita, pe nume Luca Gabriela, o barmanița de 24 de ani, apoi s-a sinucis, in noaptea de marți spre miercuri. Potrivit primelor informații…

- Madalina Manole a murit chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010 a implinit 43 de ani. Trupul fara viata al regretatei artiste a fost gasit de Petru Mircea chiar in vila din Otopeni unde locuiau. Ei au un baiat impreuna, care s-a nascut pe 8 iunie 2009. Petru Mircea Jr. este crescut de soțul […] The post…

- Mircea Stoian le ataca dur pe vedetele noastre autohtone. Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezența mai interesanta decat Andra. “Marturisesc…

- Pana la premiile Academiei Americane de Film mai sunt doar cateva zile, iar motorul de cautare Bing a facut predicții cu privire la caștigatorii statuetelor de anul acesta. Premiile Oscar 2018 vor fi decernate in cursul nopții de 4 spre 5 martie. Gala va fi transmisa in Romania, pentru al patrulea an…

- O femeie de 30 de ani a fost gasita moarta intr-un autocar, in autogara din Padova. Ea plecase din Romania și abia ce ajunsese in Italia, unde muncea. In urma cu doua zile, cand a fost gasita, autoritațile nu au putut face un anunț privind decesul, dar acum s-au aflat detalii. S-a constatat, in urma…

- Iulian Andrei Tataru si-a gasit sfarșitul la doar 31 de ani și cu cateva luni inaintea casatoriei, intr-un tragic accident de circulație petrecut miercuri dimineața, intr-o stație de benzina situata la ieșirea din municipiul Vaslui catre Barlad. Tanarul urma sa faca nunta chiar pe 5 mai și doar cu o…

- Scolile inchise si saptamana viitoare. Sute de unitați de invațamant din toata Romania și-au inchis porțile saptamana aceasta din cauza vremii extreme care face ravagii in țara noastra. In București, dar și in alte orașe, elevii nu vor face cursuri pana luni. Totuși, vacanța lor s-ar putea prelungi,…

- Un barbat proaspat casatorit si bunica sa au murit, in India, dupa ce unul dintre cadourile pe care l-au desfacut a explodat. Sotia barbatului a fost grav ranita in urma exploziei care a avut loc vineri in statul Odisha, potrivit politistilor. Soumya Sekhar si Reema Sahu s-au casatorit pe 18 februarie…

- Mihai Bendeac și Delia au o relație frumoasa de prietenie și obișnuiesc sa se tachineze, constant, pe conturile personale de socializare. Recent, actorul a urcat o fotografie in care apare alaturi de cantareața. In dreptul imaginii, a scris și un mesaj plin de umor, in stilul sau caracteristic. „Pe…

- La fata locului intervin patru ambulante si echipaje SMURD si un echipaj de descarcerare, fiind activat Planul Rosu de Interventie. Conform Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, in cele doua autoturisme care s-au ciocnit se aflau zece persoane, sapte dintre ele intr-un autoturism…

- Detalii noi in cazul crimei care a șocat o țara intreaga! Actrița Anastasia Cecati, alias Anastasia Cia, a fost ucisa cu sange rece de soț, luni (19 februarie), de fața cu fetița ei de doar trei saptamani. Barbatul, un destist in varsta de 35 de ani, s-a aruncat apoi de la etajul 7. Se pare […] The…

- Celebrul antrenorul de gimnastica Octavian Bellu, care a implinit sambata 67 de ani, a declarat ca nu isi doreste nimic special de ziua sa, ci doar sanatate si sa mai aiba putere sa faca mai lucruri bune. Tehnicianul a fost insa categoric cu privire la o eventuala revenirea a sa la conducerea lotului…

- Ministerul Afacerilor Externe al Olandei a socat printr-un raspuns transmisA CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania . Avem dovada ca Stella Ronner Grubacic nu face nimic de capul ei si ca Guvernul de la Haga este complice cu ambasadoarea care agita apele in Romania. (CITESTE SI: Sursele DAS demonteaza…

- Corespondentul Euronews Hans Von der Brelie se afla printre protestatarii de la București incercand sa explice occidentalilor motivele din spatele manifestațiilor de strada. Jurnalistul vorbește despre lupta anticorupție dar și despre faptul ca politicienii de la guvernare incearca sa schimbe sistemul…

- Mirela Vaida a spus adevarul despre revenirea ei la TV! Cum toti oamenii s-au gandit imediat ca va prezenta din nou show-ul „Mireasa pentru fiul meu”, prezentatoarea TV a vrut sa lamureasca lucrurile. Mirela Vaida a scris un mesaj pe pagina ei de pe o retea de socializare, acolo unde a explicat ca pregateste…

- Mirela Vaida a spus adevarul despre revenirea ei la TV! Cum toti oamenii s-au gandit imediat ca va prezenta din nou show-ul "Mireasa pentru fiul meu", prezentatoarea TV a vrut sa lamureasca lucrurile.

- Oana Lis a fost luata la intrebari referitor la meseria pe care o are, iar replica ei nu s-a lasat așteptata. Oana Lis, care a fumat din nou dupa 15 ani de pauza , a fost luata la intrebari de un internaut pe contul ei de pe o rețea de socializare despre profesia pe care o are. Intrebarea a venit dupa…

- CUTREMURATOR. Baiatul de doi ani disparut inca de vineri a fost gasit MORT. De necrezut unde a fost descoperit cadavrul Baiatul in varsta de doi ani disparut de la domiciliu, vineri seara, si cautat de peste o suta de persoane a fost gasit decedat. Trupul neinsufletit a fost descoperit pe un teren la…

- Ce rugaciune ar trebui sa spun ca sa fac pe cineva sa ma iubeasca a fost prima intrebare pe care acesta a extras-o dintr-un bol. "E faina intrebarea. Doamne miluiește! Doamne miluiește, ai mila!", a spus parintele Necula. De multe ori, cand ma simt rau, bunica imi canta de deochi. Ce credeți…

- Soc in lumea culturala si academica a Iasului. Un apreciat profesor universitar, director al Bibliotecii Centrale Universitare iesene, Bogdan Maleon, a fost gasit spanzurat in casa acestuia din Tatarasi, langa sotia moarta. Descoperirea socanta a fost facuta in prima zi de Craciun, in jurul orei 16,…