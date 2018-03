Stiri pe aceeasi tema

- In august 2004, revista Unica a fost prima publicație care a fost accepata in casa lui Andrei Gheorghe. La momentul respectiv, jurnalistul era casatorit cu Maria, prima lui soție, de care a divorțat in 2007. Cei doi au impreuna o fiica, Anastasia.”Vreau ca oamenii care vin la mine sa nu fie musafiri,…

- Cei care vor sa isi ia ramas bun de la omul de radio si de televiziune, care a parasit brusc aceasta lume la doua luni de cand implinise 56 de ani, o pot face joi si vineri. Apropiatii lui Andrei Gheorghe au transmis, prin intermediul unui mesaj postat pe pagina oficiala de Facebook a celui care […]…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus joi si vineri la Galeria Mobius. Fosta sotie, Petruta Gheorghe, i-a indeplinit ultima dorința a urnalistului: aceea de a fi incinerat. Incinerarea trupului neinsuflețit a lui Andrei Gheorghe va avea loc sambata dimineata.

- Mama lui Andrei Gheorghe trece acum prin clipe inimaginabile pentru un parinte. Femeia este nevoita sa-și ingroape unicul fiu. Omul de radio era foarte apropiat de ea, chiar daca locuiau in orașe diferite. In urma cu doi ani, el povestea de momentele cumplite prin care a trecut mama lui. Ea a fost internata…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina...

- A murit Andrei Gheorghe! Un telefon la 112 a anunțat moartea fostului prezentator, de numai 56 de ani. Apelul a fost dat la ora 22.15, seara trecuta, scrie stiri pe surse.ro Intre 1991 și 1993, a fost reporter special la Radio Constanța și a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Sky Constanța…

- Anastasia Gheorghe, fiica jurnalistului Andrei Gheorghe, face un apel catre presa pentru a proteja imaginea tatalui ei, dupa ce spune ca în media au aparut imagini cu jurnalistul decedat, aceasta acuzând o goana dupa senzational.

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a declarat ca acesta va fi incinerat, deoarece era una dintre marile…

- "Salutare, natiune". Doua cuvinte, rostite de vocea inconfundabila a lui Andrei Gheorghe vor ramane in amintirea a milioane de romani. Un ziarist cu un destin neobisnuit. Nascut in Rusia, si-a petrecut copilaria la malul Marii Negre si a castigat primii bani, mai intai, din meseria de profesor.

- „Ma apucasem de constructia diviziei de radio al grupului Realitatea. Habar nu aveam ce inseamna un radio si am decis sa-i cer ajutorul singurului tip de care auzisem din zona respectiva. A venit la mine acasa, s-a asezat pe o canapea, si-a rascracarat picioarele, si-a aprins o tigara fara sa ceara…

- Omul de radio si televiziune Andrei Gheorghe a marcat destine, a debutat destine, a enervat persoane si personaje, a fost marinimos, arogant, sincer, a fost o forta, o gandire justa, a fost vocea FM-ului romanesc, este ceea ce au scris si au transmis pe retelele de socializare colegii, prietenii…

- Gigi Becali a avut un schimb de replici cu Andrei Gheorghe in septembrie, 2007, iar jurnalistul l-a facut sa taca pe actualul finanțator al echipei FCSB. Becali nu-și mai aduce aminte de acea discuție scurta, dar a ținut sa trasminta un mesaj, ca urmare a trecerii in neființa a omului de radio și televiziune.…

- Familia lui Andrei Gheorghe a ajuns la IML, puțin dupa ora pranzului, marți 20 martie. Vizibil distruse de durere, cele mai importante femei din viața omului de radio nu și-au putut ridica privirea din pamant. Dupa mai bine de trei ore, medicii legiști de la Serviciul de Medicina legala Ilfov care au…

- Din primele verificari, nu sunt indicii ca moartea jurnalistului Andrei Gheorghe ar fi fost una suspecta, acesta fiind cunoscut ca suferind de afectiuni cardiace si avand un infarct in trecut, au declarat surse judiciare, pentru MEDIAFAX. Rezultatul testului toxicologic ar urma sa apara in circa…

- Andrei Gheorghe a starnit frecvent valva in presa romaneasca, fie datorita originalitatii, fie din cauza situatiilor si declaratiilor controversate. Printre cele mai comentate momente se numara arestarea lui, acuzat de consum de droguri, colaborarea cu trupa Parazitii, dar si gestul de a oferi procurorilor…

- Andrei Gheorghe a murit, pe 19 martie 2018. Fostul prezentator și realizator de televiziune și radio din Romania avea 56 de ani. O moarte care intristeaza Romania și pe care Andrei Gheorghe, cu umorul lui non-conformist, pare ca și-a prevestit-o.

- Andrei Gheorghe deținea mai multe terenuri, vila din Voluntari, in care a și fost gasit decedat, și mai multe obiecte de arta, in valoare de 31.000 de euro. Terenurile pe care le avea Andrei Gheorghe se aflau in Voluntari, Snagov si Poiana Campina, potrivit declarației de avere. Jurnalistul a fost obligat…

- Katarina Dyer, fiica vitrega a lui Andrei Gheorghe, a facut o gluma macabra pe Facebook in timp ce realizatorul radio-TV era gasit mort. Katarina nu aflase inca de moartea tatalui ei vitreg. Andrei Gheorghe a murit luni (19 martie) in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani.…

- Realizatorul de televiziune Dan Negru critica vehement reactia breslei la moartea lui Andrei Gheorghe, fiind de parere ca in timpul vietii nu l-a apreciat pe masura, iar acum il omagiaza cu ipocrizie.

- O prietena foarte apropiata de jurnalistul Andrei Gheorghe a povestit pe retelele de socializare evenimente importante din viata ei care aveau sa-i indrume calea. Jurnalistul a invatat-o pe aceasta ce inseamna sa ai incredere in tine insuti.

- Un destin neobisnuit pentru un om de radio exceptional. Andrei Gheorghe a avut de la inceput un parcurs demn de nonconformismul sau. Jurnalistul de la Constanta a murit la varsta de 56 ani, fiind gasit fara suflare in baie in seara de luni, 19 martie.

- Exploziv, pragmatic, iscoditor, cinic, curios, extravagant, rece, profesionist, memorabil, controversat, cu fata de rus, cu suflet de roman, cu lumini si umbre, cand in lumina, cand in umbra.

- Andrei Gheorghe a murit, luni, la doar 56 de ani. Cunoscutul om de radio si televiziune a fost descoperit fara suflare in casa, iar medicii legisti au stabilit ca ar fi murit in urma unui stop cardio-respirator cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Un apel la 112 anunta, luni seara, ca un barbat…

- Actrita Nuami Dinescu a scris pe Facebook ca multe persoane o sa spuna cat de talentat era Andrei Gheorghe, decedat luni noapte, insa atunci cand acesta a avut nevoie, nu si-a gasit loc "in niciun post de radio".

- Vestea morții omului de radio și televiziune Andrei Gheorghe, la doar 56 de ani, a cazut ca un trasnet printre cei care au avut ocazia sa lucreze cu el. Jurnalistul Vlad Petreanu a transmis pe Facebook un mesaj in care subliniaza rolul important pe care Andrei Gheorghe l-a avut in media, intr-o vreme…

- Cine l-a gasit pe Andrei Gheorghe mort in casa. Polițiștii au efectuat noaptea trecuta cercetari la domiciliul fostului om de radio, decedat luni, la varsta de 56 de ani. Polițiștii care cerceteaza moartea lui Andrei Gheorghe au exclus ipoteza unei sinucideri sau a unei crime, pentru ca la locuința…

- Dan Negru, despre cum i-a refuzat Andrei Gheorghe ultima invitatie la emisiune. Realizatorul tv a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, unde a impartașit fanilor, ultimele discuții pe care acestea le-a avut cu omul de radio, cu ceva timp, inainte ca acesta sa moara. “Nu fi bou. Nu ma mai…

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni seara la varsta de 56 de ani. Vestea a picat ca un trasnet pentru colegii de breasla. Andreea Berecleanu a vorbit in emisiunea „Sinteza Zilei” despre dispariția jurnalistului Andrei Gheorghe. Cei doi au lucrat impreuna și au fost la un…

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. A fost un prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Din primele cercetari se pare ca Andrei Gheorghe a suferit un stop cardiorespirator. Decesul a survenit in dimineata…

- Mesaj neașteptat din partea lui Lucian Mandruța dupa moartea lui Andrei Gheorghe, postat in mediul virtual la scurt timp dupa ce realizatorul radio a fost gasit fara suflare in baia casei sale. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost gasit mort in locuința sa din Voluntari.…

- Monica Barladeanu, in doliu dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Vestea trista din aceasta noapte a picat ca un trasnet asupra celor care l-au cunoscut. Iar printre aceștia se numara și prezentatoarea emisiunii „Ferma Vedetelor”. Monica Barladeanu a scris la cateva minute bune dupa ce s-a aflat ca Andrei…

- Exploziv, pragmatic, iscoditor, cinic, curios, extravagant, rece, profesionist, memorabil, controversat, cu fata de rus, cu suflet de roman, cu lumini si umbre, cand in lumina, cand in umbra. Acesta era Andrei Gheorghe si mai mult decat atat. Iata cateva citate din interviurile oferite de acesta care-l…

- La 56 de ani, Andrei Gheorghe s-a stins, in locuința sa din Voluntari. Cunoscut pentru stilul sau dur, dominator și intimidant, fostul om de radio si televiziune recunostea, intr-un interviu pentru Adevarul ca "asta sunt".

- Veste soc primita in aceasta seara. Vedeta radio si TV, Andrei Gheorghe, a incetat din viata la doar 56 de ani. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta, conform observator.tv.Citeste si: Florin Calinescu, afirmatii SOC dupa decesul lui Andrei Gheorghe: 'Culoarul de zbor…

- Andrei Gheorghe a murit, la 56 de ani, fiind gasit decedat in baia locuintei sale. A fost un personaj controversat, si-a trait viata din plin si a reusit sa castige aprecierea tuturor colegilor de breasla.

- "E o viata pe care el si-a trait-o asa cum a dorit-o. Cautam oameni pentru PRO TV, am avut o discutie cu Adrian Sirbu. Si-a pastrat unicitatea si ingenuitatea. O voce aparte, un destin aparte, o asumare totala si bruta a ceea ce dorit el sa faca, un om de cultura, un om invatat, ascunzandu-si timiditatea…

- Vestea ca Andrei Gheorghe a fost gasit mort, in aceasta seara, in locuința personala, a șocat intreaga presa. Fanii se afla și ei in aceeași situație, dar chiar și in aceste momente, cu un zambet in colțul gurii.

- Andrei Gheorghe a murit. Direct, de multe ori folosind limbaj licențios, Andrei Gheorghe spunea ce avea de spus. Andrei Gheorghe a fost acuzat ca, la intr-o emisiune de la Radio Romania Actualitați, a jignit ascultatorii. Aceasta avea sa fie ultima mare controversa legata de omul de radio care nu se…

- Andrei Gheorghe a murit, in aceasta seara, la varsta de 56 de ani. A fost gasit mort in baie. Ultimul mesaj al cunoscutului prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune nu prevestea acest sfarșit tragic

