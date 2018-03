Stiri pe aceeasi tema

- Gestul facut de fosta soție a lui Andrei Gheorghe, inainte de incinerarea acestuia a impresionat pe toata lumea. Petruța sufera cumplit dupa dispariția fostului om de radio. Petruța Gheorghe și-a schimbat fotografia de profil de pe contul de socializare, insa nu a pus o lumanare, așa cum se intampla…

- Dupa trei zile in care a fost ținut in frigiderul IML ”Mina Minovici”, trupul lui Andrei Gheorghe a fost depus, astazi, la Crematoriul Uman ”Vitan Barzești”. Decizia de ultima ora aparține fostei soții, dar și Anastasiei, fiica jurnalistului care, din motive personale, au renunțat la ideea de a-l depune…

- Selectionerul echipei nationale a Romaniei, Cosmin Contra, s-a declarat impresionat de succesul obtinut de reprezentativa under 19 a Romaniei, scor 4-0, contra Serbiei si l-a remarcat pe fundasul formatiei CS Universitatea Craiova, Vladimir Screciu. "Nu mi-e frica sa aduc jucatori care confirma…

- Trupul neinsuflețit al omului de radio și de televiziune va fi incinerat sambata, la ora 10.00, la crematoriul Vitan Barzești, fara slujba de inmormantare ori de pomenire, intrucat Biserica Ortodoxa nu este de acord cu aceasta practica, dar o respecta.

- Biserica Ortodoxa a anuntat ca respecta decizia fiecarui om, dar nu va participa si nu va oficia nicio slujba de inmormantare sau de pomenire.Intr-o interventie in cadrul unei emisiuni de televiziune un cunoscut preot ortodox a precizat faptul ca ”Biserica Ortodoxa Romana respecta intotdeauna…

- Trupul lui Andrei Gheorghe va fi incinerat sambata la ora 10.00 la crematoriul Vitan Barzesti. Intr-o interventie in cadrul unei emisiuni de televiziune un cunoscut preot ortodox a precizat faptul ca "Biserica Ortodoxa Romana respecta intotdeauna «decizia fiecarui om», insa, in conformitate cu propriile…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe, care a murit luni, la varsta de 56 de ani, va fi depus vineri la Galeria Mobius din strada Mendeleev D.I. nr 2, sector 1, Bucuresti, potrivit unui anunt publicat pe pagina sa de Facebook.Citeste si: Noi dezvaluiri despre presupusa scrisoare…

- S-a aflat cui i-a trimis SMS și ce i-a scris Andrei Gheorghe unei prietene cu care s-a conversat in ultimele zile de viața. Ceea ce este considerat ultimul SMS trimis de jurnalistul Andrei Gheorghe a fost facut public. Binecunoscutul om de radio și televiziune s-a conversat, cu puțin timp inainte sa…

- Cine vrea sa-i aduca un ultim omagiu jurnalistului Andrei Gheorghe poate sa faca asta astazi si maine pana la ora 22, pe strada Mendeleev din Capitala. Trupul nensufletit a ramas la IML, dar...

- Dupa ce a fost gasit decedat in propria casa, trupul neinsuflețit al fostului om de televiziune și de radio a fost dus la Institulul de Medicina Legala, pentru a i se face autopsia. Initial, s-a anuntat ca trupul lui Andrei Gheorghe va fi depus joi la Galeriile Mobius, dar familia a decis in ultimul…

- Trupul neinsufletit a lui Andrei Gheorghe va fi depus astazi la Galeria Mobius din Capitala, acolo unde oamenii s-au adunat deja pentru a depune coroane de flori si pentru a aprinde lumanari.

- O fotografie-portret cu Andrei Gheorghe a fost adusa la Galeria Mobius, din strada Mendeleev D.I. nr. 2, sector 1, București. Cei care iși doresc sa ii aduca un ultim omagiu jurnalistului o pot face inclusiv maine. Sambata, la ora 10:00, el va fi incinerat, așa cum și-a dorit. Cancan.ro, site-ul numarul…

- Andrei Gheorghe a fost, fara indoiala, un om cu inteligenta cu mult peste medie! Si tocmai acest lucru i-a adus mai multe antipatii decat simpatii. Jurnalistul citea zilnic, avea logica, spontaneitate, insa modul in care se exprima i-a adus o gramada de scandaluri. Andrei Gheorghe nu se dezminte nici…

- Andrei Gheorghe va fi incinerat. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, gasit mort in vila sa din Voluntari, sa fie incinerat, iar ceremonia va avea loc sambata dimineața, la ora 12.00, la Crematoriul Uman „Vitan Barzești" din București.

- "Acum Biserica Ortodoxa respecta decizia fiecarui om. Biserica Ortodoxa are un mesaj, dar nu impune nimanui acest lucru. Biserica nu poate sa refuze dorinta acestui om, dar nu va participa. Invatatura bisericii ortodoxe refuza incinerarea. Niciun preot nu poate participa la un ceremonial de incinerare,…

- Andrei Gheorghe, despre care s-a spus ca avea probleme cardiace și suferise mai multe infarcte, ar fi putut fi salvat. Aceasta este parerea medicului Tudor Ciuhodaru. Andrei Gheorghe a incetat din viața la varsta de doar 56 de ani . Trupul neinsuflețit al lui Andrei Gheorghe a fost descoperit la locuința…

- Familia regretatului jurnalist a anunțat ca trupul neinsuflețit al acestuia va fi incinerat, respectandu-i-se astfel dorința. Fosta soție a realizatorului de radio și televiziune Andrei Gheorghe, Petruța Gheorghe, a anunțat ca trupul neinsuflețit al jurnalistului va fi incinerat sambata dimineața, la…

- Ionela Prodan, internata in stare grava, miercuri dimineața. Se pare ca lucrurile s-au complicat, iar medicii au sfatuit familia sa se aștepte la ce e mai rau. Solista de muzica populara, Ionela Prodan, se afla internata in stare grava la Spitalul Elias din Capitala, avand probleme la pancreas și la…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina...

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta imagini unice realizate la nici 24 de ore de la moartea lui Andrei Gheorghe. Tragedia le-a luat prin surprindere pe fostele soții ale jurnalistului, niciuna neaflandu-se in Capitala. Motiv pentru care fiica și fiul vitreg al celebrului om de radio su…

- "Salutare, Natiune! Fiul tau Andrei a plecat dintre noi, a plecat asa cum a venit, ca o explozie care nu stie sa ceara voie la nimic. Fiul tau Andrei a fost ssi fiu rispitor si cel mai blajin crestin. Fiul tau nu s-a temut sa fie liber, sa spuna ce crede, sa traiasca cum crede. Si-a iubit copiii, familia,…

- Trupul neinsufletit al jurnalistului Andrei Gheorghe va fi depus, joi si vineri, la Galeria Mobius din Capitala, urmand ca incinerarea acestuia sa aiba loc sambata, la Institutul de Medicina Legala "Mina Minovici". "Va puteti lua ramas-bun de la Andrei Gheorghe, joi 22 martie si vineri 23 martie, la…

- Petruța Gheorghe, fosta soție a realizatorului TV și radio Andrei Gheorghe, a vorbit despre funeraliile ce vor urma. Andrei Gheorghe a murit, iar familia dorește sa-i respecte ultimele sale dorințe. Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a declarat ca acesta va fi incinerat, deoarece era una dintre marile…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe a decis ca jurnalistul, gasit mort in vila sa din Voluntari, sa fie incinerat. Ceremonia va avea loc sambata dimineața, la ora 12.00, la Crematoriul Uman ”Vitan Barzești” din București. Astfel, familia realizatorului de emisiuni radio respecta dorința lui Andrei care,…

- Potrivit ultimelor informatii, jurnalistul Andrei Gheorghe va fi incinerat! Desi nu parea, realizatorul Andrei Gheorghe era un om credincios. Cu toate acestea, familia lui a luat hotararea de a-l incinera! Andrei Gheorghe a murit. Primele concluzii ale medicilor legisti in urma autopsiei.…

- Din motive personale, familia lui Andrei Gheorghe a decis sa ridice maine trupul omului de radio de la IML ”Mina Minovici”. Ținand cont de anumite dorințe ale jurnalistului expuse in timp, in anumite discuții, rudele acestuia vor decide daca trupul lui Andrei va fi inmormantat sau va fi incinerat. Autopsia…

- Andrei Gheorghe a murit, luni, la doar 56 de ani. Cunoscutul om de radio si televiziune a fost descoperit fara suflare in casa, iar medicii legisti au stabilit ca ar fi murit in urma unui stop cardio-respirator cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Un apel la 112 anunta, luni seara, ca un barbat…

- Andrei Gheorghe a murit. Singur. Andrei Gheorghe, unul din cei mai cunoscuti realizatori de emisiuni radio din Romania, a murit. Trupul neinsufletit al jurnalistului a fost gasit in baia locuintei din Voluntari seara trecuta. A fost primit un apel la 112 in urma caruia echipele medicale au sosit la…

- Andrei Gheorghe a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani. El a fost gasit mort in baie. Apelul la 112 a venit la ora 22:25. Trupul neinsufletit ar fi fost descoperit de o persoana care avea grija de apartament. Barbatul a sunat la 112, iar medicii nu au putut decat sa constate decesul. […]

- Pare o scena dintr-un film de comedie, dar este o intamplare reala! Un preot beat a ajuns faimos pe Facebook. El s-a imbatat atat de tare, incat și-a pierdut cunoștința. El a fost urcat in remorca și pus langa sicriu. Chiar daca era un drum de țara, plin de gropi, parintele a reușit sa doarma […] The…

- Nascut in 1935 la Pancota, Bujor Buda a absolvit Institutul Politehnic din Iași, fiind de meserie inginer chimist. Acesta s-a facut cunoscut prin emisiunile TV și radio realizate, dar și articolele scrise in mai multe publicații aradene, toate avand ca numitor comun iubirea pe care o purta orașului…

- O slujba in cinstea fericitei Matroana de la Moscova a fost oficiata astazi la Catedrala Mitropolitana "Nașterea Domnului". Rugaciunile au fost dedicate implinirii a 20 de ani de la deshumarea moastelor sfintei, ale carei relicve se afla la Chisinau.

- Barbat de 27 de ani care a fost oprit cu focuri de arma de politistii din Bucuresti dupa ce ar fi refuzat sa opreasca la semnul acestora si ar fi lovit o masina de politie, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, anunta Mediafax.

- Am primit pe adresa redactiei o informare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, al carui presedinte este prefectul judetului, Madalina Lupea, in care li se explica prahovenilor cum si cand se pot inchide scolile, din cauza conditiilor meteo. In acest timp, la Bucuresti s-a luat decizia…

- Scolile din capitala vor fi inchise luni si marti, a anuntat, duminica, primarul Capitalei, Gabriela Firea. Ea a precizat ca aceasta perioada ar putea sa fie extinsa. Decizia a fost luata in contextul in care va intra in vigoare o avertizare cod portocaliu de ninsori si viscol emisa de...

- O situație ieșita din comun s-a petrecut ieri seara in troleibuzul numarul 5 din Capitala. Un barbat in varsta, cu barba sura și imbracat in haine de preot vorbește extrem de necenzurat cu ceilalți calatori aflați in mijlocul de transport in comun, scrie telegraph.

- Persoanele condamnate pot candida in continuare la alegeri parlamentare. Comisia juridica a Camerei Deputatilor a dat marti, 13 februarie, raport de respingere initiativelor legislative ale Partidului Național Liberal (PNL) referitoare la alegerea primarilor in doua tururi de scrutin si la interdicția…

- Trupul unei femei a fost gasit plutind in apropriere de malul lacului, in parcul IOR din Capitala, duminica dimineața. Un membru al echipajului de scafandri trimis la fața locului a intrat in apa pentru scoaterea victimei. Potrivit primelor informații, este vorba despre o femeie de aproximativ 60-70…

- Ion Craciunescu, unul dintre cei mai importanți lideri PNL, a murit la varsta de 68 de ani, dupa ce a suferit o comoție cerebrala. Ion Craciunescu, fost vicepreședinte al PNL Gorj și consilier județean in perioada 2008-2012, a murit, dupa o perioada in care s-a confruntat cu grave probleme de sanatate.…

- Verestoy Attila a fost incinerat la Viena, unde se internase intr-o clinica medicala pentru tratarea cancerului de care suferea. Inmormantarea senatorului UDMR va avea loc sambata in Cimitirul Reformat din Odorheiu Secuiesc, judetul Harghita. La ceremonia funerara sunt așteptați sa participe liderii…

- Slujba de inmormantare a avut loc la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare" din strada Polona, nr. 50, prohodul fiind oficiat, la cererea expresa a lui Neagu Djuvara, de catre episcopul greco-catolic de Bucuresti. Au fost prezenti, la invitatia familiei, un reprezentant al Bisericii Ortodoxe…

- Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus vineri si sambata la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti din str. Polona nr. 50.

- Slujba de inmormantare a lui Neagu Djuvara, duminica la ora 12:00 Trupul neînsufletit al istoricului Neagu Djuvara este depus la Catedrala Greco- Catolica "Sfântul Vasile cel Mare" din Capitala, de pe strada Polona. Cei care doresc sa îi aduca un ultim omagiu o…

- Neagu Djuvara va fi inmormantat duminica, la cimitirul Bellu. Trupul neinsuflețit al istoricului va fi depus la Catedrala greco-catolica “Sfantul Vasile cel Mare” din Bucuresti unde va avea loc și slujba de inmormantare. Neagu Djuvara va fi inmormantat duminica la cimitirul Bellu din Capitala. Trumpul…

- Trupul neinsufletit al istoricului si scriitorului Neagu Djuvara va fi depus la Catedrala greco-catolica „Sfantul Vasile cel Mare" din Bucuresti din strada Polona nr. 50, iar cei care l-au cunoscut pot sa-l omagieze vineri, intre orele 17.00 si 21.00, si sambata, intre orele 9.30 si 21.00. Slujba…

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc.

- Un italian a ucis un roman, in centrul Capitalei. Un italian a fost reținut, vineri, dupa ce a injunghiat mortal un barbat, in zona Unirii, din Capitala. Trupul neinsuflețit al barbatului a fost gasit in scara unui bloc. Doi romani, o femeie si un barbat, au mers la un cetatean italian, intr-un bloc…

- Trupul carbonizat al unui barbat a fost gasit, vineri seara, dupa stingerea unui incendiu care a avut loc la un bloc de locuinte din Bucuresti, politisti avand indicii ca persoana respectiva ar fi decedat ca urmare a unei agresiuni, potrivit Politiei Capitalei.

- La slujba a fost prezent Inalt Preasfinția Sa Arhiepiscopul Timotei al Aradului, alaturi de care a stat parintele Calin, parohul bisericii. Au fost prezenți mulți enoriași, printre care s-au numarat primarul comunei, Ioan Vodicean, cu familia sa, dubașii care au colindat intreaga comunitate…