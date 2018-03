Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani. El a fost gasit mort in baie. Apelul la 112 a venit la ora 22:25. Trupul neinsufletit ar fi fost descoperit de o persoana care avea grija de apartament. Barbatul a sunat la 112, iar medicii nu au putut decat sa constate decesul. […]

- La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta Andrei Gheorghe era nascut la 14 ianuarie 1962, la Lipetk, in Rusia. (news.ro)

- Uniunea Europeana a criticat luni incalcarile semnalate de catre observatorii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) in timpul alegerilor prezidentiale din Rusia, indeosebi lipsa concurentei si presiunile asupra opozantilor, si a cerut remedierea lor, relateaza AFP. ''Alegerile…

- Acrobatul Yann Arnaud, in varsta de 38 de ani a murit dupa ce a cazut in timpul unui spectacol la Tampa Bay, statul Florida, informeaza BBC. Artistul francez facea o acrobatie aeriana, sambata, cand a cazut. A murit mai tarziu al spital, scrie Romania TV.Intreaga familie Cirque du Soleil este in soc…

- Un caine a murit intr-un avion al companiei United Airlines dupa ce insotitorii de zbor au insistat sa fie plasat intr-unul dintre compartimentele de bagaje de deasupra scaunelor, relateaza mi...

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca Statele Unite au inselat Rusia in timpul crizei din Ucraina izbucnita in 2014, adaugand ca Washingtonul nu ar trebui sa se implice in relatiile ruso-ucrainene, relateaza Dpa International, potrivit Mediafax.Presedintele rus a afirmat…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Un medic de 36 de ani, de la Spitalul "Sf. Ioan" din București, a murit in timpul serviciului. ITM și procurorii fac o ancheta pentru a elucida cauzele decesului, fiind considerat accident de munca. Revenim cu detalii....

- 73 de decese, din cauza gripei. Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 73, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba…

- Maratonistul etiopian Bekele Chala Adugna a murit electrocutat. Bekele Chala Adugna, 24 de ani, iși facea, ieri, antrenamentul de dimineața. In timpul alergarii, a calcat, din greșeala, pe un cablu de alimentare cu energie electrica. A decedat aproape instantaneu. Cei care i-au sarit in ajutor n-au…

- Politica se face cu injuraturi și atacuri la persoana in Rusia. Candidatul la funcția de președinte Xenia Sobciak l-a stropit cu apa pe contracandidatul sau Vladimir Jirinovski in timpul unor dezbateri televizate.

- Noua persoane au murit dupa ce un camion a intrat intr-un autobuz plin cu oameni pe una dintre cele mai circulate șosele din Rusia. Accidentul s-a petrecut la doar cateva ore dupa ce in zona respectiva au mai murit trei oameni. In autobuzul respectiv se aflau 12 persoane…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat vineri ca atitudinea Rusiei si Iranului in Siria este "o rusine", referindu-se la bombardamentele intensive ale regimului sirian asupra fiefului rebel din Ghouta de Est care au facut sute de morti, relateaza AFP. "Ceea ce au facut recent Rusia, Iranul si…

- Un politist spaniol a murit, joi, in orasul Bilbao in urma violentelor de strada provocate de catre suporterii echipei de fotbal Spartak Moscova, care au venit sa asiste la meciul dintre Athletic Bilbao si formatia rusa, in saisprezecimile de finala ale Ligii Europa, relateaza site-ul cotidianului…

- Alianta Nord-Atlantica doreste sa coopereze cu Rusia in regiunea arctica, in pofida intensificarii tensiunilor in nordul inghetat, a declarat Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, intr-un interviu pentru publicatia Foreign Policy, citat de agentia de stiri Tass.

- Fostul primar al capitalei Dorin Chirtoaca minte, când spune ca Moldtelecom a bruiat semnalul postului TVC21, în timpul emisiunii la care a fost invitat. O demonstreaza bloggerul Eugen Luchianiuc, care a solicitat în acest sens opinia moderatorului emisiunii la care…

- Cinci membri ai fortelor de securitate au murit, luni noapte, la Teheran, in cursul confruntarilor cu adeptii unei secte musulmane, iar aproximativ 300 de protestatari au fost arestati, a anuntat purtatorul de cuvant al Politiei din Iran, potrivit agentiei de stiri Reuters.

- Incidentul armat a avut loc la un festival ce a avut loc in orasul Kizlear. Potrivit primelor informatii, 5 persoane au murit, iar atacatorul a fost ucis de fortele de ordine. "Oamenii ieseau dintr-o biserica in momentul in care individul a deschis focul. 5 oameni au murit. Atacatorul a fost…

- Tragedie fara margini la o gradinița din Rusia. O fetița de doar 3 anișori a murit inghețata, dupa ce educatoarele care ar fi trebuit sa aiba grija de ea au uitat-o afara. Trupul neinsuflețit al micuței a fost gasit in spatele unei gramezi din curtea gradiniței. In Moscova erau -5 grade, iar fetița…

- Fetita a murit dupa aproape doua luni de la evaluarea facuta de pediatrii timisoreni in vederea unui transplant de celule stem. Medicii au confirmat atunci observatiile doctorilor ieseni potrivit carora starea minorei era critica.

- ​Organizatorii Jocurilor Olimpice din Pyeongchang au confirmat ca in timpul festivitatii de deschidere s-a petrecut un atac cibernetic care a afectat o serie de sisteme, insa au precizat ca niciun element critic nu a deveni nefunctional, scrie Reuters. Organizatorii nu au vrut sa spuna cine a atacat,…

- Un avion al companiei ruse Saratov Airlines s-a prabusit duminica dupa-amiaza in regiunea Moscova din Rusia. Cele 71 de persoane aflate la bord au murit, informeaza TASS si Interfax, citate de Reuters si AFP, informeaza Agerpres. Avionul era de tip Antonov AN-148 și decolase de pe aeroportul Domodedovo…

- Vanturile puternice si ploile torentiale au lovit Malta, inundand drumurile, dupa luni in care nivelul precipitatiilor a fost cu mult sub medie. Un barbat si-a pierdut viata si o femeie a fost grav ranita atunci cand un copac a cazut peste o furgoneta care ii transporta.

- Un atac armat a avut loc in timpul unei slujbe religioase in Texas, Statele Unite. Un barbat a injunghiat patru enoriași in timpul desfașurarii unei slujbe religioase in interiorul unei case. Dintre victime, una a murit, iar restul au fost ranite grav. Persoana care a murit avea 61 de…

- Incident mai rar intalnit a avut loc pe 30 ianuarie, la Moscova, in studioului de radio „Komsomoliskaya Pravda”. Jurnalistul rus Maksim Sevcenko si istoricul Nicolai Svanidze s-au luat la bataie in timpul unei emisiuni, care era transmisa si in direct pe canalul de Youtube.

- Presa din Romania este in doliu. Dragos Bucurenciu, un jurnalist cu experiența a murit la doar 53 de ani. Colegii sai au fost cei care au facut tristul anunt. Cauza decesului nu a fost facuta publica.

- Opozantul Mihail Saakasvili, acuzat ca a vrut sa urzeasca o lovitura de stat in Ucraina, a fost consemnat la domiciliu, pe timpul noptii, de o Curte de Apel de la Kiev, relateaza AFP, citat de News.ro . Saakasvili urmeaza sa ramana la domiciliu in fiecare niapte, incepand de la ora 22.00 si pana la…

- O furtuna a avariat componente ale sistemului rusesc de rachete sol-aer S-400 in timp ce erau expediate catre China, a anuntat vineri agentia de presa rusa RIA Novosti, citata de Reuters. Nava a adus componentele avariate in portul rusesc Ust-Luga pentru a fi evaluate, a declarat Maria…

- Bianca Dragușanu a dezvaluit ce i s-a intamplat inainte de a veni vineri la emisiunea pe care o prezinta la Kanal D. Bianca Dragușanu, care a fost criticata dur de mama adoptiva a Gabrielei Cristea , este moderatoarea emisiunii „Te vreau langa mine”, de la postul de televiziune Kanal D. La show-ul respectiv,…

- Cristian Tudor Popescu lanseaza un nou atac la adresa premierului desemnat al Romaniei, Viorica Dancila. Dupa ce marți seara, la Digi 24, a asemanat-o cu o maimuța, acum CTP spune ca Dancila e o ”vida”, pentru ca e din Videle. Jurnalistul il critica și pe președintele Klaus Iohannis pentru ca a desemnat…

- Un arbitru a murit in timpul unui concurs regional de atletism desfașurat in Praga. Barbatul a fost lovit in piept cu bila de la aruncarea greutații. Arbitrul Pavel Zeman a incercat sa se fereasca de bila de metal aruncata de un tanar sportiv, insa nu a reusit, conform cbc.ca . Barbatul a fost resuscitat…

- Dezvaluirile facute ieri de jurnalistul Silviu Sergiu- reamintim faptul ca acesta devoala ca o societate comerciala din Rusia a intrat in acționariatul societații comerciale care deține, printre altele, pachetul majoritar de acțiuni la Libra Bank și mai multe site-uri cu ar fi Ziare.com sau 220.ro -…

- Un barbat a murit in timp ce juca Star Wars in realitatea virtuala. Acesta avea setul de caști VR pe ochi și s-a impiedicat, prabușindu-se pe o masa de sticla, scrie Ubergizmo . Din cauza ranilor a pierdut mult sange, iar acest lucru i-a cauzat decesul. Barbatul era din Moscova, Rusia, avea 44 de ani,…

- Accident rutier grav in regiunea rusa Hanti-Mansiisk. Zece oameni au murit dupa ce doua automobile s-au ciocnit violent. Printre victime sunt si patru copii. In urma impactului, masinile au fost facute zob.

- Ministerul Apararii din Rusia a confirmat ca doi piloti ruși au decedat in urma unui accident aviatic, dupa ce un elicopter Mi-24 s-a prabusit din cauza unei dificultati tehnice langa baza militara din orasul sirian Hama, pe 31 decembrie.

- Doi oameni ar fi murit dupa ce un autobuz a intrat intr-o stație din Moscova, potrivit informațiilor preliminare, scrie tvrain.ru. Mash scrie ca morți nu sunt, insa ar fi vorba despre trei raniți.

- Zhanna Veber, o prezentatoare TV din Rusia, a fost impuscata mortal de sotul ei, in urma unei certe legate de custodia copilului lor, scrie evz.ro.Copilul de numai 9 ani a fost martorul scenelor oribile.

- Forțele de ordine incearca acum sa negocieze cu atacatorul. „Conflictul a avut loc intre doua companii in urma unei dispute legata de o proprietate. Unul dintre participanți l-a ranit pe celalalt. Victima a murit. Polițiștii iau masuri pentru a-l reține pe suspect”, a declarat purtatorul de cuvant…

- Dirijabilul USS Akron realiza o serie de teste deasupra coastei din New Jersey, desi parea o jucarie era una dintre cele mai performante aeronave ale perioadei. Insa din cauza curentilor de aer puternici, aeronava a inceput sa se prabuseasca...

- Tragedia a avut loc in Rusia, la bordul unei aeronave a companiei Nordstar. In timpul zborului i s-a facut rau unui bebeluș de numai 2 luni. Piloții avionului Boeing 737 au luat decizia privind aterizarea forțata in orașul Igarka, raionul Turukhansk, regiunea Krasnoyarsk, potrivit presei din Rusia,…

- Anastasia Oviannikova, o tanara din Rusia, si-a gasit sfarsitul in mainile sotului sau. Dorind sa-l paraseasca, tanara a primit o bataie iesita din sferele normalului, iar dupa sase zile a murit.