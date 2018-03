Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit, aseara, la numai 56 de ani, dar prin stilul sau unic de a face jurnalism a lasat in urma o mulțime de momente memorabile, cum ar fi dialogul din 1998 cu Ionuț Lupescu. Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți oameni de radio și TV ai Romaniei ar fi suferit un stop cardio-respirator…

- Octavian Goga, observator la Cupa Mondiala 2018 din Rusia. Vicepreședinte al Federației Romane de Fotbal și membru in Comitetul Executiv, Octavian Goga, 57 de ani, se va afla pe lista comisarilor FIFA delegați la turneul final din aceasta vara. Este pentru prima data cand Romania are un reprezentant…

- Firme apicole din 14 tari si-au anuntat participarea la "Sarbatoarea Mierii", ce se va desfasura in 24 si 25 martie in municipiul Blaj, evenimentul, ajuns la cea de-a XI-a editie, fiind considerat de organizatori cel mai mare targ apicol din Romania. Potrivit unui comunicat transmis joi AGERPRES, organizatorii…

- Ionuț Lupescu, fostul component al „Generației de Aur”, principalul contracandidat al lui Razvan Burleanu la președinția Federației Romane de Fotbal, la alegerile din 18 aprilie, s-a aflat astazi in campanie electorala in județul Alba, insoțit de Cristi Chivu. Dupa ce a fost la Sebeș, Ionuț Lupescu…

- Cristi Chivu, fost internațional roman, a spus ca este de acord sa vina la Federația Romana de Fotbal, daca Ionuț Lupescu va fi președinte, și l-a criticat pe Razvan Burleanu. "Eu sunt aici sa il sustin. Sunt aici pentru ca ma preocupa fotbalul romanesc. Sunt preocupat de ce vad in ultima vreme pentru…

- Romania a inregistrat in primele doua luni ale acestui an a doua mare crestere a inmatricularilor de autoturisme noi din Uniunea Europeana, de 33,6%, la 20.521 unitati, avans de aproape 6 ori mai mare fata de cel din UE, de 5,8%, in timp ce livrarile Dacia au urcat la nivelul UE cu 20,8%, la 79.203…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Cei care au scris istorie in fotbalul romanesc s-au adunat in jurul lui Ionuț Lupescu, in cursa lui pentru caștigarea conducerii Federației Romane de Fotbal. Ilie Balaci, Prințul din Banie, așa cum a fost supranumit cel mai iubit fotbalist al Craiovei, i-a transmis un mesaj emoționant lui Lupescu.Citeste…

- Ionuț Lupescu a primit o lovitura dura dupa ce a revenit in Romania. Favoritul pentru șefia FRF a pierdut un proces, iar instanța a stabilit ca o proprietate pe care o deține in Snagov poate fi scoasa la licitație in contul unei datorii mai vechi. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in…

- Scene halucinante intr-un supermarket din Arges! Dialogul dintre un client si o vanzatoare a ajuns viral pe internet. Tot incidentul s-a petrecut intr-un magazin Kaufland. Dupa ce filmuletul a fost postat pe internet, reprezentantii lantului de magazinea au retras produsele de la vitrina si le-au distrus.…

- "Prezenta noastra aici, alaturi de Ionut Lupescu, este un semnal important. Dar Ionut trebuie sa munceasca, trebuie sa îi convinga pe membrii afiliati ca este omul potrivit si ca programul lui este cel mai bun. Noi suntem aici sa-l sustinem si sa certificam capacitatea lui manageriala,…

- Fostul international Gheorghe Popescu a declarat, luni, ca fotbalul romanesc isi merita soarta daca membrii afiliati nu il aleg pe Ionut Lupescu si continua cu Razvan Burleanu in functia de presedinte al Federatiei Romane de Fotbal. "Prezenta noastra aici, alaturi de Ionut Lupescu, este…

- Selectionerul echipei nationale a Turciei, Mircea Lucescu, a transmis, luni, un mesaj video de sustinere a candidaturii lui Ionut Lupescu la presedintia Federatiei Romane de Fotbal in care declarat ca fotbalul romanesc are nevoie de experienta in administratia UEFA a fostului mijlocas. …

- Fostul international Florin Raducioiu a declarat, luni, ca el si ceilalti componenti ai "generatiei de aur" il sustin pe Ionut Lupescu la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, precizand ca acesta este cea mai potrivita persoana pentru a conduce fotbalul romanesc. "Il cunosc pe Ionut…

- Fostul atacant Florin Raducioiu a declarat, luni, ca Ionut Lupescu, care si-a lansat candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal (FRF), este persoana cea mai potrivita pentru a schimba fotbalul romanesc. "Il cunosc pe Ionut Lupescu de peste 35 de ani, am impartasit momente superbe, il…

- Fostul international și component al ”Generației de Aur”, Ionut Lupescu, și-a lansat astazi candidatura la presedintia Federatiei Romane de Fotbal. In cadrul unui eveniment la care au participat și au luat cuvantul mai multe personalitati din fotbalul romanesc, ”Kaiserul” și-a expus programul electoral…

- Antrenorul echipei Viitorul, Gheorghe Hagi, crede ca cel care va castiga alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal trebuie sa-si propuna sa depaseasca performantele atinse de generatia din care face parte.Gheorghe Hagi a sustinut duminica, o conferinta de presa in Mamaia, in…

- Masa imparateasca a dat vineri, in jurul pranzului, Adalbert Kassai, nimeni altul decat fostul secretar general al Federației Romane de Fotbal in mandatul lui Mircea Sandu! A fost ziua lui, așa ca și-a adunat prietenii la un restaurant chinezesc, pentru a-i cinsti. CANCAN.RO, site-ul nr.1 din Romania,…

- Ionuț Lupescu a dezvaluit ce reacții a starnit la UEFA vestea candidaturii sale: ”Mi-au zis ca sunt nebun”. Alegerile pentru președinția Federației Romane de Fotbal sunt programate pe 18 aprilie și, pana acum, oficial, și-au anunțat candidatura Razvan Burleanu, Ionuț Lupescu , Marcel Pușcaș, Victoraș…

- Ionuț Lupescu a vorbit pentru prima dat dupa anunțul candidaturii la președinția FRF. ...despre implicarea politicului la alegeri: "Am venit doar de cateva zile in Romania. Nu cred ca politicul se va implica in alegeri. Cred ca lumea sportului ar trebui sa ii atraga ca parteneri. Ministerul educației…

- Ionut Lupescu vrea sa-l detroneze pe Razvan Burleanu de la conducerea FRF si la data de 18 aprilie, cand sunt alegerile, are mari sanse sa castige postul. "Kaiserul" a renuntat la o functie importanta in cadrul UEFA, era directorul Comisiei Tehnice, pentru a candida si a explicat de ce a luat aceasta…

- Alegerile de la Federația Romana de Handbal. Cine-l mai iubește pe Alexandru Dedu? Președintele instituției va fi ales miercuri, 14 februarie. Consiliul de Administrație al FR Handbal, format din 15 membri, a stabilit, la inceputul anului, ca data alegerilor pentru șefia FRH (mandatul 2018-2022) sa…

- Razvan Burleanu s-a accidentat! Cum s-a intamplat pentru șeful FRF. Și-a scrantit glezna exact in ziua in care onut Lupescu si-a anuntat oficial, candidatura la presedentia FRF. Dupa o lunga perioada in care a ezitat, Lupescu s-a decis si se va bate cu Razvan Burleanu, la alegerile de pe 18 aprilie.…

- APRECIAT… Ionut Lupescu a anuntat, ieri, ca va intra in cursa pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal, contra lui Razvan Burleanu. Candidatura “Kaiserului” este vazuta cu ochi buni de toti cei implicati in fotbalul romanesc, inclusiv de Adrian Porumboiu, care spune ca “sportul rege va reveni acasa”.…

- Cel mai redus procentaj de angajati din Uniunea Europeana cu slujbe nesigure in 2016 era in Romania (0,2%), Marea Britanie, Cehia (ambele cu 0,4%) si Germania (0,5%), iar cel mai ridicat se inregistra in Croatia (8,4%), Franta (4,8%), Spania (4,7%), ...

- Propunerea lui Gigi Becali: Hagi, președinte la FRF. Finanțatorul FCSB nu concepe ca Razvan Burleanu sa caștige inca un mandat și il indeamna pe Gica Hagi sa candideze la alegerile din 18 aprilie, in condițiile in care Generația de Aur așteapta inca un raspuns de la Ionuț Lupescu. „Cand a zis Gica Popescu…

- Antrenorul echipei Viitorul Constanta, Gheorghe Hagi, spune ca ar vrea de la viitorul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal sa vina cu un proiect in care sa prezinte cum trebuie dezvoltat fotbalul pentru urmatorii 10 ani, astfel incat publicul sa fie din nou atras spre stadioane in numar cat mai…

- Robert Licu, candidat la functia de presedinte al Federatiei Romane de Handbal, si-a prezentat programul cu care si-a propus sa castige alegerile din 14 februarie. ”Va prezint programul care ar trebui sa scoata handbalul romanesc din impas. Handbalul romanesc, gandit si facut de romani,…

- Managerul tehnic al FC Viitorul, Gica Hagi, a declarat ca in fotbalul romanesc trebuie conceput un proiect pe urmatorii zece ani, iar cine va fi la sefia Federatiei Romane de Fotbal, in urma alegerilor din acest an, de pe 18 aprilie, trebuie sa resusciteze fotbalul romanesc.Daca vreti sa aducem publicul…

- Federatia Europeana de Handbal a publicat, ieri, cele doua urne valorice inaintea tragerii la sorti pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial din 2019, care va avea loc sambata, la Zagreb. Asa cum se stia deja, Romania a fost distribuita in urna a doua alaturi de Austria, Muntenegru, Ungaria…

- Doctorul Pompiliu Popescu a dat detalii despre candidatura lui Ionuț Lupescu: ”Are un program de mare anvergura. Va revoluționa fotbalul romanesc”. Ionuț Lupescu va candida, foarte probabil, la alegerile din 18 aprilie . Doctorul Pompiliu Popescu, fostul medic al naționalei, e convins ca Lupescu va…

- Gica Hagi spune ca Romania poate ajunge campioana mondiala: ”O sa cred pana in ziua cand o sa mor!”. Gica Hagi i-a lasat masca pe englezi, dupa ce a declarat, intr-un interviu pentru revista britanica FourFourTwo, ca Romania poate ajuge campioana mondiala la fotbal intr-o zi. ”Regele” și-a reamintit…

- Gica Popescu, consilierul premierului Mihai Tudose. Se va ocupa de organizarea Euro 2020 in Romania! Cu cat e platit Gica Popescu sa fie consilier al premierului. „Gica Popescu trebuie sa ii consilieze ce au de facut. Nu cred ca știe nici el și nici premierul ce va face Gica Popescu. De ce sa fie grav?…

- Viktor Orban, premierul Ungariei, e fan declarat al celor de la Sepsi Sf. Gheorghe și a facut o dezvaluire neașteptata. Oficialul maghiarilor a marturisit intr-un interviu acordat celor de la The Guardian ca va finanța mai multe academii de fotbal din Romania. "Vom face asta pentru copii. Facem aceste…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal (FRF), Razvan Burleanu, a declarat pentru Agerpres ca daca echipa nationala a Romaniei ar fi reusit calificarea la Cupa Mondiala din Rusia 2017 ar fi fost "un an excelent" pentru fotbalul romanesc.

- Dupa ce recent a declarat ca Razvan Burleanu, actualul presedinte al Federatiei Romane de Fotbal (FRF) se fae vinovat pentru situatia in care se afla fotbalul romanesc, Mircea Sandu a iesit din nou la atac. Fostul sef al FRF a spus ca oricare dintre posibilii candidati la functia de presdedinte al FRF,…

- Chiar daca Romania nu va fi prezenta la Campionatul Mondial, toate gandurile duc la turneul final din Rusia, care va fi la vara, la TVR. "Franța are prima șansa" - crede Marica, in timp ce Torje mizeaza pe Argentina lui Messi.

- Cine sunt cei mai cunoscuți jucatori de table din fotbalul romanesc. ”N-am știut ca e așa nebun, mi-a spart cutia in cap!”. Fotbalul romanesc e plin de ”tablagii”. Intre cei mai frenetici jucatori sunt Ilie Ciuclea, patronul lui Juventus București, Mircea Minea, primarul din Chiajna care are grija și…