- Andrei Gheorghe a murit // Cunoscutul jurnalist Andrei Gheorghe a murit luni, 19 martie 2018, la varsta de 56 de ani. In noaptea de luni spre marti, a fost data publicitatii, pe surse, cauza decesului fostului jurnalist.

- Un destin neobisnuit pentru un om de radio exceptional. Andrei Gheorghe a avut de la inceput un parcurs demn de nonconformismul sau. Jurnalistul de la Constanta a murit la varsta de 56 ani, fiind gasit fara suflare in baie in seara de luni, 19 martie.

- Andrei Gheorghe a murit subit, luni (19 martie), la varsta de 56 de ani. Jurnalistul a suferit un stop cardio-respirator. Nu se știa ca are vreo afecțiune, iar vestea i-a șocat pe toți apropiații lui. Cu toate acestea, mai mulți cunoscuți observasera o schimbare in ultima vreme. Omul de radio renunțase…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe i-a ingrozit pe toti. Jurnalistul a fost foarte respectat in televiziune si in radio, iar disparitia lui a lasat in urma multa durere. In declaratia de avere a acestuia sunt prezente mai multe locuinte si obiecte de arta.

- Prietena buna a Israelei Vodovoz ii dezvaluie secretele.. Este vorba despre Daniela Florentina Ion, femeia care a știut intotdeauna suferința fostei balerine. Se pare ca Israela Vodovoz a suferit trei accidente vasculare cerebrale, dar refuza de fiecare data sa mearga la spital. “Din pacate, Isabela…

- Andrei Gheorghe a murit, luni (19 martie), in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Acesta a fost gasit decedat in baie, in locuința sa din Pipera, la 12 ore dupa ce a decedat. In urma cu doi ani, omul de radio a acordat un interviu pe site-ul Reditt, acolo unde le […] The…

- Fosta soție a lui Andrei Gheorghe, mesaj cutremurator dupa moartea acestuia. Petruța Gheorghe a scris pe contul de socializare cateva cuvinte pentru cel care i-a fost soț. Cei doi au divorțat in urma cu trei ani, insa au fost extrem de discreți. Petruța Gheorghe, a scris un mesaj emoționant. Ea are…

- Nascut in orasul Lipetk din Rusia, Andrei Gheorghe a fost printre cele mai sonore nume ale radioului și televiziunii din Romania. Moartea lui prematura, la 56 de ani, a luat prin surprindere pe toata lumea.

- Relația dintre Corneș Galeș și fostul cumnat, dupa moartea Ilenei Ciuculete. Aurel Ciuculete și soțul artistei de muzica populara incearca sa aiba o legatura normala, insa tot exista neințelegeri intre cei doi. Intr-un interviu acordat in direct prin telefon in cadrul emisiunii “Agentia VIP”, Aurel…

- Andreea Berecleanu, in stare de șoc dupa moartea lui Andrei Gheorghe. Toți cei care l-au cunoscut și apreciat pe omul de radio și televiziune sufera cumplit dupa dispariția fulgeratoare a acestuia. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. Fostul realizator a fost gasit mort in locuința sa din…

- Andrei Gheorghe a murit, luni seara, in urma unui stop cardio-respirator. Jurnalistul avea 56 de ani. Potrivit surselor judiciare, decesul lui Andrei Gheorghe ar fi avut loc in urma cu aproximativ 12 ore, in urma unui stop cardio-respirator. ”In jurul orei 22.15, polițiștii IPJ Ilfov au fost sesizați,…

- Andrei Gheorghe a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani. El a fost gasit mort in baie. Apelul la 112 a venit la ora 22:25. Trupul neinsufletit ar fi fost descoperit de o persoana care avea grija de apartament. Barbatul a sunat la 112, iar medicii nu au putut decat sa constate decesul. […]

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe, cunoscutul jurnalist de radio și TV, a fost gasit fara suflare, luni seara, în locuința sa. Jurnalistul avea doar 56 de ani. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta.

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe a fost un prezentator și realizator de radio și televiziune din Romania. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel la 112 cu informația ca Andrei Gheorghe a fost gasit in baie. La aceasta ora, membrii familiei…

- In episodul cu numarul trei al interviului realizat de jurnalistul Ion Cristoiu cu fostul deputat Sebastian Ghița vor aparea informații noi, care urmeaza sa scoata la iveala presiunile politice din interiorul „sistemului”, spune jurnalistul Victor Ciutacu, dupa ce a apucat sa vada aceasta noua bucata…

- Intitulat “Idei pentru masa de Paști”, workshopul organizat de Unica impreuna cu centrul comercial Parklake a adunat zeci de cititoare ale revistei pentru a aflat o mulțime de trucuri interesante de la invitații speciali ai evenimentului. Joi , 15 martie, in jurul pranzului, atriumul centrului Comercial…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat, luni, in cadrul unei conferinte de presa, ca sporurile in sanatate nu pot fi mai mari de 30% din nivelul salariilor, asa cum cer sindicalistii de la Sanitas. Potrivit ministrului, veniturile personalului din sanatate au crescut de la 1 martie.

- Calin Geambașu și-a vandut apartamentul pentru a le da bani parinților, insa aceștia nu i-au mai returnat suma de bani, iar interpretul a fost nevoit sa locuiasca in chirie. Artistul a facut totul public in direct la tv. „Parintii mi-au dat dauna totala. Eu mi-am vandut singura proprietate imobiliara…

- Mircea Stoian le ataca dur pe vedetele noastre autohtone. Recent, a scris pe blogul sau un articol, in care personajul principal este Mihaela Radulescu, insa nu a scapat nici Andra, colega de platou a divei de Monaco. Jurnalistul considera ca Mihaeala este o prezența mai interesanta decat Andra. “Marturisesc…

- Elena Udrea, aflata in Costa Rica, alaturi de prietena ei, Alina Bica, a postat fotografii cu cele doua pe Facebook, dupa ce pe reteaua de socializare au aparut imagini cu cele doua, suprinse de un roman.

- Jurnalistul de investigație in varsta de 27 de ani Jan Kuciak și prietena lui au fost gasiți duminica seara impușcați in locuința lor din orașul Velka Maca, la est de capitala Bratislava.

- Binecunoscutul jurnalist Ion Cristoiu a avut o intalnire cu Nicu Ceușescu, fiul cel mic al dictatorului Nicolae Ceaușescu, inainte de Revoluția din 1989. Acesta a povestit cu ce l-a impresionat mezinul cuplului Ceaușescu. Ion Cristoiu, care a slabit enorm in urma cu mulți ani , este unul dintre cei…

- Oamenii s-au trezit ca au de achitat sume mult mai mari pentru contributiile sociale. Modul de calcul a fost schimbat prin ordonanta de urgenta. Culmea, ordonanța data pentru a rezolva problema angajatilor cu timp partial de lucru.

- Fata in varsta de 17 ani care s-a sinucis dupa ce i-a spus printr-un mesaj iubitului ca il insala a socat pe toata lumea din Anglia si nu numai! Mama fetei a vorbit pentru prima oara despre drama prin care trece.

- ”In ceea ce priveste utilitatea SPP, eu nu am contestat-o niciodata, insa, avand in vedere informatiile care au aparut in spatiul public privitoare la o implicare politica a serviciului, putem sa luam in considerare infiintarea unei anchete. Putem sa discutam si despre infiintarea unei comisii de ancheta.…

- "Condamn public cele intamplate la Muzeul Taranului Roman. Putem sa avem opinii in societate, putem sa nu fim de acord cu anumite puncte de vedere, putem sa criticam un film, dar aceste puncte de vedere trebuie exprimate astfel incat sa se respecte libertatea de exprimare a celuilalt. In acest caz dreptul…

- Astazi va propunem sa lecturați cateva indemnuri, constituite intr‑o serie de raspunsuri ale parintelui Arsenie Papacioc, cu privire la cateva dintre ispitele și patimile cele mai frecvente cu care ne confruntam in viața duhovniceasca: mandria și slava deșarta, vorbaria și curvia. Cum putem ...

- Contrar declaratiilor investitorului american George Soros referitoare la guvernul ungar, reteaua sa, mai degraba decat executivul de la Budapesta, foloseste 'metode de tip mafiot', a declarat joi secretarul de stat din Ministerul ungar de Justitie, Pal Volner, intr-un interviu acordat cotidianului…

- Nu s-au casatorit niciodata, insa din iubirea lor s-a nascut un baiețel care le seamana perfect. Vladuț are 3 ani și 8 luni și le face parinților lui viața mai frumoasa zi de zi. Haideți sa-l cunoaștem și noi! Vladuț este baiețelul lui Carmen Bruma și-al lui Mircea Badea Carmen Bruma și Mircea Badea…

- Mihai Morar i-a transmis un mesaj Simonei Halep, direct din Piatra Craiului, acolo unde realizatorul se afla impreuna cu familia lui. Sportiva a pierdut azi finala Australian Open. „Inimile din Piatra Craiului bat pentru Simona Halep. Iti multumim! O sa te putem comenta atunci cand vom ajunge pe cel…

- Vestea ca PSD face a alta schimbare privind componența cabinetului ce va fi condus de al treilea premier social-democrat in decurs de numai un an, a facut inconjurul lumii. Cotidianul francez Le Figaro a publicat un articol intitulat „Un nou guvern roman pentru a sugruma justiția. Jurnalistul Paul…

- Selectionerul Cosmin Contra a declarat, miercuri, ca grupa a 4 a Seriei C de la Liga Natiunilor este una grea, dar crede ca Romania o poate castiga, desi favorita este Serbia. "Se putea mai bine, e clar ca favorita e Serbia. Apoi am picat iar cu Muntenegru, am demonstrat la Cluj ca putem sa-i batem,…

- Un scandal izbucnit în fața clubului LUV din Constanța s-a încheiat doar dupa intervenția polițiștilor. Un barbat de 32 de ani se afla sub control judiciar dupa ce a amenințat cu pistolul un tânar de 18 ani. Asta dupa ce doi petrecareți i-au furat fratelui sau un Mercedes parcat…

- BERBEC: Este posibil sa-și doreasca sa regandeasca planurile de calatorie sau investițiile mari. Acum par sa fi intrat intr-un circuit spiritual, care ii obliga sa se vada, sa se recunoasca in suma actiunilor pe care le-au intreprins si, pentru prima oara, sa aiba indoieli vis-a-vis de acestea. …

- Afirmand ca vor sa lupte impotriva terorismului, care a facut zeci de mii de victime in Pakistan de la inceputul anilor 2000, autorii fatwa au decretat ca atentatele sinucigase sunt ilegale, calificandu-le drept "haram" (interzise), conform normelor religioase musulmane. 'Aceasta fatwa ofera o baza…

- Viitoarea destinație a lui Nicușor Stanciu se va decide in scurt timp! Cu o oferta clara pe masa din partea cehilor de la Sparta Praga, mijlocașul de 24 de ani, poate ajunge pana la urma in Turcia. Sursele Gazetei din Turcia au dezvaluit in aceasta dimineața ca ieri, dupa miezul nopții, a venit propunerea clara…

- Profesorul Ron Eccles de la Universitatea Cardiff din Marea Britanie dezvaluie cele mai eficiente metode prin care sa combati raceala in doar 24 de oare. Ora 07.00 – Un dus fierbinte Este un prim pas perfect – apa fierbinte va indeparta senzatia de frig, iar aburul va desfunda sinusurile. Ora 08.00…

- Aproximativ zece persoane s-au adunat luni cu pancarte in fata sediului PSD pentru a protesta fata de conducerea acestei formatiuni. Un protestatar s-a urcat intr-un copac, sustinand ca in acest fel doreste sa-si exprime punctul de vedere si sa evite sa fie dus la Politie. Reprezentantii Jandarmeriei…

- Adolescentul de 16 ani, care vineri seara a furat camioneta parintilor si a lovit mai multe grupuri de copii, ar fi fost batut imediat dupa ultimul accident produs, sustint rudele acestuia. In urma loviturilor, acesta ar fi ajuns la spital cu un traumatism cranio-cerebral.

- Organizatiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis în care îl informeaza ca medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

- Alexandra Dinu, prima sotie a lui Adrian Mutu, și-a gasit, in sfarșit, fericirea, alaturi de un actor celebru. De curand, barbatul i-a facut o declarație de dragoste de ziua ei de naștere. Miercuri Alexandra Dinu si-a aniversat ziua de nastere, ocazie cu care iubitul ei i-a facut o declaratie de dragoste…

- Inainte de anul nou, Catrinel Sandu a facut un anunt neasteptat. Vedeta tocmai s-a despartit de tatal copiilor sai, de tenismenul Gabriel Trifu. Motivul, se pare, este acela ca sotul vedetei o insala cu o alta femeie.

- CHISINAU, 25 dec — Sputnik. Atributul principal al sarbatori de iarna ramâne a fi bradul. Traditia împodobirii pomului de craciun este veche si fiecare familie îsi formeaza anumite obiceiuri pe care le respecta de-a lungul anilor. Având în vedere ca adesea…

- Febra pregatirilor de Craciun i-a prins și pe bucureștenii nemulțumiți de cum merg lucrurile in țara asta. Așa se face ca, la protestul din aceasta seara, s-au strans cu greu puțin peste 300 de persoane dispuse sa infrunte atat frigul patrunzator, cat și tentațiile sarbatorii care bate la ușa. La Piața…

- Daniel Horodniceanu, șeful DIICOT, a facut, intr-un interviu acordat RTV, declarații explozive despre dosarele grele ale procurorilor DIICOT, dar și despre schimbarile la Legile Justiției. Acesta a vorbit și despre derapajele din sistem, punctand insa ca a avut astfel de cazuri- reamintim aici derapajul…

- ”E simplu, e ca la școala. Știți care e culmea? TVR-ul a distrus serialul `Revoluția romana in direct`, ca arhiva. Eu, din fericire, mi le-am copiat pe VHS și le am. Au fost mineriadele, a fost indolența, s-au mai vandut imagini. Vorbesc despre serialul facut de mine și de Virgil Tatomir, din 90…