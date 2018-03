Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce si-a umplut sacosele cu fel si fel de produse, celebrul om de televiziune si radio s-a indreptat spre parcarea subterana si si-a vazut de drum, scrie spynews.ro. Citeste si Andrei Gheorghe a murit cu aproape 12 ore inainte de a fi gasit. Politia a deschis dosar de moarte suspecta…

- Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. A fost un prezentator și realizator de emisiuni radio și televiziune din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Din primele cercetari se pare ca Andrei Gheorghe a suferit un stop cardiorespirator. Decesul a survenit in dimineata…

- Exploziv, pragmatic, iscoditor, cinic, curios, extravagant, rece, profesionist, memorabil, controversat, cu fata de rus, cu suflet de roman, cu lumini si umbre, cand in lumina, cand in umbra. Acesta era Andrei Gheorghe si mai mult decat atat. Iata cateva citate din interviurile oferite de acesta care-l…

- Luni noapte, Romania a primit o veste trista, odata cu trecerea in neființa a jurnalistului Andrei Gheorghe. Dupa aflarea veștii, mai multe personalitați au avut reacții imediate cu privire la dispariția cunoscutului prezentator radio. Realizatorul emisiunii „In Gura Presei”, Mircea Badea, a reacționat,…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Andrei Gheorghe a fost unul dintre numele sonore ale radioului și televiziunii din Romania, realizator de filme documentare, de scurt și lung metraj. Tatal lui, originar din Romania, a studiat la școala de aviație din Lipețk, Rusia, iar mama sa rusoaica fiind, era chiar fiica comandantului…

- Liviu Arteni a fost casatorit cu Israela. Moartea ex-balerinei l-a afectat teribil, iar barbatul a luat o decizie neașteptata. Dupa șase luni in care a trait in Spania, acesta vrea sa se intoarca in Romania și sa ajute oamenii cu probleme. „Nu mai vreau sa fac nici o pensiune. Eu vreau sa ajut oamenii.…

- Civilii din Siria continua sa fie atacati din toate partile. In timp ce in Ghouta de Est, raidurile aeriene sunt efectuate de regimul lui Bashar al-Assad si Rusia, regiunea Afrin este bombardata de Turcia. In ambele parti ale tarii, majoritatea victimelor sunt oameni neinarmați.

- Fostul soț al Israelei Vodovoz este in continuare in stare de șoc. Liviu Arteni spune ca este foarte afectat de moartea femeii de afaceri. El a declarat ca nu mai are rost sa traiasca și ca vrea sa moara. Vizibil afectat și un pic incoerent, Liviu Arteni a oferit un interviu telefonic in cadrul unei…

- Dedeman trimite cu gandul la amenajari interioare și reprezinta pentru mulți principala sursa de achiziționare a materialelor de comnstrucție. Puțini știu ca ideea afacerii a pornit in Bacau acum 26 de ani.

- Rusia este gata sa inceapa sa produca cea mai noua racheta a sa balistica intercontinentala (ICBM) Sarmat, a declarat luni un oficial militar rus, citat de agentia de presa Xinhua, declaratia sa intervenind la o zi dupa ce Moscova a anuntat ca a testat cu succes noua sa racheta hipersonica Kinjal,…

- Oleg Tabakov, un mare actor rus, a murit la varsta de 82 de ani. Tabakov fusese decorat de Vladimir Putin, președintele Rusiei transmițand familiei marelui actor condoleanțe. „Oleg Pavlovitch (Tabakov) a murit dupa o lunga suferinta”, a anunțat conducerea Teatrului de Arta din Moscova, unde Tabakov…

- NATO a oferit Ucrainei statut de tara aspiranta la aderare, un statut pe care îl au deja Georgia, Macedonia si Bosnia-Hertegovina. Macedonia si Bosnia-Hetegovina sunt în acest moment singurele tari aspirante care au un Plan de Actiune. Într-o declaratie de presa din…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului…

- Intre 15-18 martie are loc in Germania Targul de Carte de la Leipzig. La primul mare targ de carte german al primaverii, aproape 2400 de expozanti din peste 40 de tari vor prezenta lucrarile lor unui numar de ca. 200.000 de vizitatori. Invitatul de onoare la editia din acest an a Targului de Carte de…

- Nationala Romaniei a invins reprezentativa Rusiei cu scorul de 25-15 (10-8), sambata, in etapa a 3-a din Rugby Europe International Championship (REIC) 2018, intr-o partida disputata pe Cluj Arena, insa \'\'Stejarii\'\' nu au obtinut si punctul bonus ofensiv, asa cum isi fixasera ca obiectiv.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza conditiilor meteorologice severe in Europa a crescut la 60, potrivit BBC, care precizeaza ca in Romania au murit doua persoane, iar in Polonia au fost 23 de victime, scrie News.ro.

- Este doliu in lumea sportului din Romania. Un fost portar de legenda al Romaniei a murit. Claudiu Ionescu, portarul cu care Romania a cucerit bronzul olimpic la handbal in 1980, la Moscova, a murit la varsta de 58 de ani, din cauza unor probleme la inima, anunța handbalvolei.ro.Citeste si:…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat într-un interviu ca nu crede ca Republica Moldova va deveni membru al UE. De asemenea el a tinut sa-l laude în interviu pe Putin, chiar în detrimentul sau, mentionând ca Republica Moldova nu are un…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza...

- O femeie de 60 de ani, nevaccinata antigripal, este al 53-lea deces confirmat ofcial ca fiind din cauza gripei, de la debutul sezonului rece, potrivit Realitatea.net. Specialiștii Institutului Național de Sanatate Publica au anunțat decesul cu numarul 53 in Romania. ...

- Echipa de robotica “Auto-vortex Romania”, formata din 21 de liceeni, a luat locul intai la Campionatul International de Robotica din Rusia. In urma acestei victorii echipa tarii noastre s-a calificat la Campionatul Mondial de Robotica din...

- Evanghelistul Billy Graham, considerat una dintre cele mai mari personalitati ale secolului XX, a murit miercuri, la varsta de 99 de ani. Graham a avut influenta la Casa Alba in mandatul a 10 presedinti americani.

- Miercuri seara, Codruța Kovesi, șefa DNA, ne-a facut o surpriza de proporții. Dupa ce timp de citeva zile, a refuzat sa raspunda intrebarilor legitime ale opiniei publice provocate de dezvaluirile incredibile privind abuzurile comise de Unitatea de elita a DNA Ploiești (citat din Codruța Kovesi) in…

- Danilo Cacador, alias "Danilinho", mijlocasul in varsta de 32 de ani al lui Juazeirense, a suferit un atac de cord in timpul antrenamentului de marți și a murit. Moartea fulgeratoare care a socat Romania! Avea doar 42 de ani si era indragita de mii de oameni Fotbalistul s-a prabusit…

- Un avion cu 71 de persoane la bord s a prabusit in Rusia, dupa ce s a prabusit in afara Moscovei, scrie AFP. Cursa regionala a disparut de pe radare la scurt timp dupa ce a parasit aeroportul din Moscova catre orasul din apropiere de Muntii Ural, potrivit Romania TV. Trei cetateni straini si trei copii…

- Cel putin zece persoane au murit pâna acum din cauza gripei. Potrivit ultimului raport al Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, pâna la sfârsitul saptamânii trecute, peste 150 de

- Tot mai multe localitați din Republica Moldova se infrațesc, in ultima perioada, cu localitați din Romania. Insa se pare ca, aceasta tendința de infrațire, nu are loc doar intre localitațile de pe ambele maluri ale Prutului, ci și intre „zeci de primarii" din republica și cele din Federația Rusa. O…

- Noul ministru al Sanatații, Sorina Pintea, a dispus trimiterea unui control la spitalul privat din Constanța care in numai doua saptamani a inregistrat doua decese, o mama care a murit la scurt timp dupa ce a nascut un copil sanatos și un bebeluș care a murit la cateva ore dupa ce a fost adus pe lume.

- Situatie revoltatoare la un spital privat din Constanta. La nici doua saptamani dupa ce o mama a murit acolo imediat dupa ce a nascut, de data aceasta un bebelus abia nascut a murit sub privirile medicilor. A

- Sorana Cirstea, locul 36 WTA, a fost invinsa, marti, cu scorul de 7-5, 6-2, de Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 26 WTA, in primul tur al turneului de categorie Premier de la Sankt Petersburg. Cirstea a fost invinsa dupa un meci care a durat o ora si 29 de minute.Ea va primi un cec in…

- O serie de informatii false, in special in ceea ce priveste legile justitiei, pleaca atat de la Bruxelles, cat si din Romania, chiar Reprezentanța Comisiei Europene la Bucuresti furnizand astfel de "minciuni", a afirmat luni seara presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, lider al PSD.…

- Romania a obtinut sambata o singura medalie la Campionatele Mondiale de triatlon de iarna de la Cheile Gradistei, bronz in proba feminina de Under-23, prin Edith Vakaria. Vakaria a fost cronometrata in 2 h 08 min 31 sec, fiind devansata in clasament de rusoaicele Nadejda Belkina, 01 h…

- O tanara mama a murit in conditii suspecte, dupa ce a nascut la un spital privat din Constanta. Si-a imbratisat bebelusul pe care l-a nascut natural, apoi a intrat in stop cardio-respirator. La extragerea placentei, medicul ar fi gresit si ar fi rupt uterul, acuza familia. Mama a facut hemoragie si…

- Anunțul ca o mamica a murit dupa ce a nascut la maternitatea ISIS a cutremurat Constanța. Noi detalii ies la iveala, menite sa faca lumina în acest caz. Mamica se afla la cea de-a doua sarcina. Dupa ce pe primul copil l-a nascut prin cezariana, pe cel de-al doilea a ales sa-l nasca natural,…

- Presedintele Senatului si al ALDE, Calin Popescu Tariceanu, afirma, intr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, ca Verestoy Attila a fost unul dintre liderii comunitatii maghiare care a promovat democratia si interesele tarii in care s-a nascut."Cu profund regret si tristete am aflat vestea…

- Daca se va face o estimare a pagubelor financiare cauzate Republicii Moldova de prezența militara a armatei ruse în stânga Nistrului, acesta ar fi un avantaj în dialogul moldo-rus. Totodata, este puțin probabil ca Moldova va obține bani de la Federația Rusa. Aceasta opinie a fost…

- Filosoful Mihai Șora a fost invitatul Conferințelor TNB, care se desfașoara bilunar la Teatrul Național din București. De data aceasta, a fost aleasa una dintre cele mai mari sali, intrucat cererea de bilete a fost incredibila, iar acestea s-au epuizat intr-o zi! In ciuda varstei sale (in martie implinește…

- Accident rutier grav in regiunea rusa Hanti-Mansiisk. Zece oameni au murit dupa ce doua automobile s-au ciocnit violent. Printre victime sunt si patru copii. In urma impactului, masinile au fost facute zob.

- Doi medici de la Spitalul Judetean de Urgente din Piatra Neamt au fost sanctionati pe linie administrativa de Comisia de Disciplina a unitatii, in urma decesului unei paciente. Tragedia a avut loc pe 30 noiembrie a.c, chiar a doua zi dupa ce o tanara nascuse la maternitatea spitalului.

- Coreea de Nord nu se afla în spatele atacului cibernetic WannaCry, a afirmat un purtator de cuvânt de la Ministerul nord-coreean de Externe. Aceasta declarație a fost facuta dupa ce SUA a acuzat Coreea de Nord ca ar fi resonsabila pentru cele întâmplate. ”Asa…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a dezvaluit, pe tolo.ro , ce scria pe hartia gasita pe biroul lui Dan Condrea, milionarul care a murit pe 22 mai 2016. Procurorii care au anchetat moartea din mai 2016 a lui Dan Condrea, fostul patron Hexi Pharma, au gasit probe, e-mailuri și hartii importante in desfașurarea…