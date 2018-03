Stiri pe aceeasi tema

- Tibi Useriu a castigat cursa Arctic Ultra 6633 pentru a treia oara la rand! Romanul este singurul din lume care a reusit aceasta performanta. Anul acesta, traseul a avut de 617 kilometri. Cursa a debutat pe 8 martie, iar la ea au luat startul patru romani: Tibi Useriu, Levente Polgar, Avram Iancu si…

- "Cu ocazia implinirii a 170 de ani de la momentul martie 1848, transmit concetatenilor nostri de etnie maghiara un mesaj de unitate si solidaritate. Convietuirea interetnica armonioasa si respectul reciproc au fost si trebuie sa ramana un reper al dezvoltarii societatii romanesti. In ultima…

- Dancila, mesaj de Ziua Maghiarilor: Este momentul unei mutari de accent pe lucrurile care ii unesc pe romani si maghiari Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, ca perspectiva asupra istoriei arata este momentul unei ”mutari de accent” pe lucrurile care…

- ”8 ore si 23 minute audierea lui Coldea SRL, cel mai important exponent al statului paralel. Rezultatul? Nu confirm, nici nu infirm. Adica o bataie de joc la adresa miilor de romani care au fost ascultati, fugariti, haituiti si condamnati abuziv pe banii statului in timpul lui Coldea.…

- Petrache, fost secretar general PNL: Problema noastra nu este PSD-ul. Suntem chiar noi! Marian Petrache, fost secretar general PNL, cere, pe Facebook, organizarea unei Conventii Extraordinare in toamna acestui an, si spune ca problema principala a liberalilor este ce se intampla in interior, nu PSD.…

- Un șoarece a fost filmat intr-un supermarket din Arad, in timp ce se plimba pe raftul cu produse lactate. Rozatoarea a fost surprinsa in imagini de un client al magazinului care a publicat imaginile pe rețelele de socializare. Grozavia a avut loc, cel mai probabil, sambata dupa-masa, la un supermarket…

- Jurnalistele prezente astazi la Cotroceni au avut parte de o surpriza din partea președintelui. Klaus Iohannis le-a daruit flori, cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Citeste si: Vicele PSD, mesaj DUR inaintea congresului: 'Nu pun in pericol partidul pentru AMBITIILE unei persoane...'…

- ele cateva zile de ninsoare au lasat prapad pe autostrada Timisoara-Arad. Datorita materialelor aruncate de firmele de desapezire, au iesit aproape toate vechile plombe, si-au facut loc si alte gauri, astfel ca soseaua arata acum ca o sita. Timisoreanul Bujor Popa a avut chiar rabdarea sa numere gropile.…

- HISTORY® transmite in premiera, pe 10 martie, de la ora 21:00, documentarul „Amenințarea lui Vladimir Putin”, in care telespectatorii pot urmari, timp de doua ore, calatoria surprinzatoare a lui Putin de la copilaria traita in saracie si obscuritate la ascensiunea in cadrul KGB si transformarea intr-unul…

- Fotografii in care apar Elena Udrea si Alina Bica si despre care se spune ca sunt facute in Costa Rica au fost postate duminica seara pe un cont de Facebook, transmite News.ro . Conform postarii, cele doua ar fi la Taco Bar – Jaco Beach, Costa Rica, iar fotografiile sunt facute duminica. Dupa aparitia…

- Ambasada Rusiei la Bucuresti a comentat, pe pagina oficiala de Facebook, acuzatiile conform carora serviciile secrete din Rusia ar fi vrut sa incendieze doua scoli romanesti din Cernauti, acuzatii venite de la Seful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei."Inca un acces de paranoia…

- Razboiul digital nu mai e un concept ce tine de imaginatia unor scriitori de fictiune. E real si prezent in viata fiecarui om care are cel putin un cont de e-mail. S-ar putea ca identitatea dumnevoastra sa fi fost deja copiata de un "robot" (sau "bot" - un mic soft de computer programat sa…

- Doua interviuri pe care Laura Codruta Kovesi le-a acordat anul trecut pentru BBC si Euronews sunt folosite ca pretext de Tudorel Toader pentru a cere revocarea acesteia din functie. Ministrul Justitiei a explicat, joi seara, unul din motivele pentru care cere revocarea sefei DNA, Laura Codruta…

- Prim-vicepresedintele PNL, deputatul Raluca Turcan, a cerut joi demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, dupa decizia acestuia de a declansa procedura de revocare din functie a procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, Laura Codruta Kovesi. "Tudorel Toader, demisia!!…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan i-a cerut, pe Facebook, demisia lui Tudorel Toader, care este “o rusine pentru Romania”, “avocatul pledant al penalilor” si incalca “angajamentele internationale ale Romaniei”.

- Slujba de binecuvantare a masinii a durat cateva minute, timp in care preotul s-a rugat pentru autoturism si pentru siguranta soferului. Preotul Parohiei Motru I, de la Plostina, Valerian Cruceru, a postat, miercuri, un anunt pe Facebook, prin care anunta cand va avea loc slujba."Vineri,…

- "Il sustin pe Lupescu pentru ca e momentul ca in fotbalul romanesc sa apara un om care este legat de acest fenomen si este acceptat de marea masa a suporterilor. Burleanu din punct de vedere administrativ a miscat destul de multe lucruri, dar este nevoie de un consens. Ionut a trecut prin toate,…

- Portatea numarului de telefon in Romania a permis o crestere a concurentei intre operatori. Digi Mobil castiga prin abonamente, altii pierd din cauza serviciilor deficitare sau prin lipsa unor oferte avantajoase. Ultimele statistici ANCOM pentru portare aratau ca intre 21 octombrie 2008 si…

- Comisia Europeana (CE) estimeaza ca avansul economiei Romaniei va incetini la 4,5% in 2018 si la 4% in 2019, dupa ce a accelerat in 2017 la 6,7%, se arata in Previziunile economice intermediare din iarna anului 2018, publicate miercuri de forul comunitar. Previziunile vin dupa ce, vineri,…

- Negociatorul sef al Uniunii Europene pentru Brexit, Michel Barnier, va efectua in viitorul apropiat o vizita in Romania, a anuntat marti ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu. "Sunt bucuros sa va informez asupra faptului ca Michel Barnier va efectua in viitorul apropiat o vizita…

- Doliu in lumea artistica din Romania. Actorul Cristian Dan, de la Teatrul de Nord, a incetat din viața. Actorul Cristian Dan a murit . Anunțul a fost facut de Teatrul de Nord din Satu Mare. „Cu mare tristețe anunțam trecerea in neființa a colegului nostru, actorul CRISTIAN DAN, membru fondator al Secției…

- Comisia Europeana ar putea anunta ca Serbia si Muntenegru au sanse mari sa adere la Uniunea Europeana pana in 2025, sustin mai multi oficiali europeni sub protectia anonimatului. "Calitatea de membru a statelor din Balcanii de Vest corespunde cu interesele politice si economice ale Uniunii…

- Problema sponsorului tehnic al Simonei Halep a ajuns sa ii preocupe și pe pe politicieni. Vasile Dancu, fostul ministru al Dezvoltarii, crede ca a gasit o rezolvarea, pe care a postat-o pe Facebook. “Un pic de demnitate, un pic de efort si un proiect de CENTENAR. De cateva saptamani ne tanguim ca Simona…

- Anda Adam a fost eliminata de la Exatlon, dupa ce a fost nominalizata de colegii ei, iar publicul a decis ca dintre cantareața, Andrei Stoica și Ion Oncescu, interpreta sa fie cea care pleaca acasa. Artista s-a accidentat grav, motiv pentru care a avut nevoie de ingrijiri urgente. Anda Adam a plecat…

- Municipiul București s-a clasat pe locul trei într-un top al orașelor pe raza carora sunt postate cele mai multe mesaje antisemite pe Facebook și Twitter, potrivit declarațiilor ministrului israelian pentru Diaspora, Naftali Bennett. Software-ul, numit Anti-Semitism Cyber Monitoring…

- Suedia si Spania se vor intalni duminica, de la ora 21:30, in finala Campionatului European de handbal masculin din Croatia. Este probabil si cea mai neasteptata finala din istoria competitiei, avand in vedere ca toata lumea astepta Franta, Danemarca si Croatia in finala. Franta si Danemarca vor…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe dupa moartea lui Verestoy Attila. Verestoly Attila, parlamentar UDMR, a incetat din viața miercuri, 24 ianuarie 2017 . Liviu Dragnea a transmis un mesaj de condoleanțe pe pagina sa de Facebook. „Am aflat cu tristețe vestea privind trecerea…

- "2018 este cu adevarat momentul cel mai potrivit pentru a reflecta profund si a actiona intetelept pentru prezentul si viitorul natiunii si societatii romanesti. Este momentul asumarii proiectului nostru legitim de tara, adica a modelului nostru de dezvoltare si a cailor de urmat, interne si externe,…

- George Crivac, un medic român care, în urma cu șapte ani, a urmat calea migrației stabilindu-se în Germania, a postat, sâmbata seara, pe Facebook, un mesaj referitor la modul în care percepe el motivele care i-au scos

- Ianis Hagi s-a intors la Viitorul cu un alt moral. Fiul lui Gheorghe Hagi a primit banderola de capitan si spune ca s-a impus printre noii colegi, iar apoi a marturisit ca incearca mereu sa fie diferit. Hagi junior a mai spus ca s-a obinuit sa incerce executii imprevizibile. "Ai…

- Ambasada SUA in Romania a anuntat, luni, ca nu exista fonduri pentru desfasurarea activitatii reprezentantei diplomatice, dar serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta vor continua. “Toate serviciile consulare si de viza obisnuite si de urgenta oferite de Ambasada SUA la Bucuresti vor…

- "Am avut astazi o intalnire foarte interesanta cu domnul David Harris, presedintele American Jewish Committee. Am constatat cu satisfactie, dar si cu oarecare surprindere ca reprezentantii comunitatilor evreiesti din Statele Unite sunt la curent cu rolul activ Romaniei in ceea ce priveste combaterea…

- Fostul presedinte al PNL, Alina Gorghiu, sustine ca prioritatea anului 2018 trebuie sa fie “unitatea dreptei”, punctand ca partidele de dreapta trebuie sa stea la o singura masa, cea “anti-PSD”. Intr-un mesaj postat pe contul sau de pe reteaua de socializare Facebook, Alina Gorghiu a scris ca liderii…

- "Gata, avem un guvern nou, pus pe repede inainte, la fel ca toata intamplarea cu schimbarea Primului Ministru. Pentru prima data Romania are o femeie in aceasta functie, ceea ce ma face sa ma abtin de la pareri referitoare la performantele economice pe care noul Cabinet le va avea. Din solidaritate.…

- Fostul premier al României a transmis un mesaj dur pe pagina sa de Facebook, dupa demisia șefului Guvernului Mihai Tudose."Un an și unsprezece zile de guvernare PSD-ALDE: doi premieri au fost maziliți în batalii de partid, doua guverne au fost decapitate de ambiții politice…

- Dupa ce in urma cu cateva zile, in Parcul National Piatra Craiului, a fost filmata o haita de șapte lupi , acum, o camera de monitorizare a faunei a surprins imagini rare cu un ras, la trei ani dupa ultima aparitie in zona a unui asemenea exemplar. Exemplarul de ras a fost filmat dupa ce specialiștii…

- Tudose va avea intalniri cu sustinatorii sai din PSD inaintea sedintei CEx - surse Premierul Mihai Tudose se intalneste, duminica, cu membrii PSD care il sustin in disputa cu liderul social-democrat, Liviu Dragnea, inaintea sedintei Comitetului Executiv, au declarat surse politice. Potrivit…

- Ministrul Marius Nica a postat pe Facebook, sambata dupa-amiaza, un mesaj de sustine a premierului Mihai Tudose, sustinand ca sub mandatul acestuia Romania a acreditat Autoritatile de Management, a luat masurile pentru indeplinirea conditionalitatilor ex-ante si a primit primii bani europeni din…

- Sute de aradeni au aderat la un protest initiat pe Facebook fata de majorarea cu 50 la suta a tarifelor la transportul cu tramvaie si autobuze, care a intrat in vigoare miercuri, anuntand ca nu vor mai cumpara bilete timp de doua saptamani, in cadrul actiunii numite "Olimpiada de fugit de controlorii…

- Un baiat in varsta de 12 ani, din Siria, a fost suprins in timp ce se uita, pe geam, la oamenii aflați intr-o sala de fitness, dintr-un oraș aflat in sudul Turciei. Poza cu el a devenit virala, iar proprietarii salii l-au cautat pentru a-i face un cadou: abonament pe viața. Muhammet Halit a fugit din…

- Ministrul Educației, Liviu Pop, a prezentat pe contul de Facebook un raport de 22 de pagini cu bilanțul de activitate dupa șase luni de mandat. Printre realizarile despre care amintește ministrul social-democrat se numara extinderea educatiei antreprenoriale, dezvoltarea invatamantului dual, modificarea…

- Consumul brut de energie al tarii va creste in urmatoarea saptamana, ajungand ca, pe 10 ianuarie, sa depaseasca 9.800 de MW, adica aproape de recordul absolut de 10.000 de MW atins in urma cu un an, potrivit unor documente ale Transelectrica. Consumul national era pana acum de circa 8.000…

- Istoria Romaniei. 5 ianuarie 1859 – Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei de Adunarea Electiva a Moldovei. “Alegandu-te pe tine domn in tara noastra, am vroit sa aratam lumei aceea ce toata tara doreste: la legi noua om nou. O, Doamne! Mare si frumoasa iti este misia… Fii dar omul epohei;…

- Un cunoscut sef de partid si-a parasit iubita, cei doi petrecându-si sarbatorile separat. Este vorba despre Bogdan Diaconu, liderul PRU, care a încheiat relatia cu vedeta TV, Rocsana Marcu. Se pare ca cei doi si-au spus adio de circa doua luni, potrivit realitatea.net. ”Rocsana…

- Cel mai celebru politist din Romania, Maria Godina si a cerut iubita in casatorie si anul viitor, au programat nunta. Invitatia la nunta lui Marian Godina este una extrem de originala si are legaturain mare parte cu locul de munca a acestuia. "Iubita mea mi a spus ca isi doreste niste invitatii de nunta…

- Tensiunile recente prin care trece Romania, odata cu frontul comun facut de șapte ambasade la adresa legilor Justiției, au determinat-o pe Maria Grapini sa le transmita acestora un mesaj dur . "In loc sa le trimitem legile traduse, poate era mai bine sa le cerem ambasadorilor respectivi sa-și citeasca…

- Romania se lauda cu Internet foarte bun si o vreme, cativa ani, a fost fenomenal. Intre timp, recupereaza si altii handicapul si ultimele statistici arata unde ne situam la final de 2017. Internetul in Romania a ajuns la performante care fac invidioase tari mai dezvoltate, cum ar fi Germania,…

- "Parlamentarismul acesta de bulibaseala si avarie trebuie sa inceteze", a spus seful statului, in discutia informala cu jurnalistii, potrivit News.ro. Ziaristii l-au intrebat de ce crede ca actuala coalitie majoritara se grabeste atat de tare cu legile justitiei, iar presedintele a replicat…