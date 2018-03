Stiri pe aceeasi tema

- Fara cuvinte! Ce mesaj impresionant i-a trimis unui prieten pe Facebook. Andrei Gheorghe și-a trait cei 56 de ani dupa propriile reguli și valori. Și, deși mulți l-au criticat dur in fața, in secret, il apreciau. Totuși a avut prieteni care i-au fost alaturi la bine, dar mai ales la greu, iar in aceasta…

- Andrei Gheorghe a fost casatorit de doua ori iar de ultima soție, Petruța, a divorțat in mare secret in anul 2015. Andrei o are pe Anastasia, fiica sa biologica din primul mariaj, dar a fost ca un tata pentru cei doi copii ai Petruței. De altfel, Andrei Gheorghe se afișa mandru alaturi de Anastasia…

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio și televiziune, a murit in seara de 19 martie, la 56 de ani, scvriuc ei de la Playtech.ro. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, in seara zilei de luni, 19 martie. Acesta a fost gasit decedat in baie, iar apelul la […] The…

- Andrei Gheorghe a murit. Andrei Gheorghe a fost un prezentator și realizator de radio și televiziune din Romania. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel la 112 cu informația ca Andrei Gheorghe a fost gasit in baie. La aceasta ora, membrii familiei…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- Fotografa franceza Lise Sarfati a trait in Rusia intre 1989 și 1998, perioada in care a reușit sa captureze o parte din haosul anilor ’90 din Rusia. Sarfati a facut poze in Moscova, Norilsk și Vorkuta și le-a combinat in albumul foto „Acta Est”. Acesta a fost primul album al artistei. Numele a fost…

- Israela Vodovoz a fost gasita moarta, in locuința sa, vineri (9 martie). Celebra femeie de afaceri s-a stins din viața la 70 de ani. Puțini știu care era viața ei inainte sa se casatoreasca cu Liviu Arteni. Ea a ajuns in atenția presei dupa nunta din 2008, cand a șocat pe toata lumea dupa ce […] The…

- Ileana Ciuculete s-a stins in urma cu un an, iar familia regretatei artiste se pregatește de parastas, ocazie cu care Cornel Galeș va imparți haine pentru soția sa. Slujba de pomenire va avea loc la Biserica Costeasca, din Chitila. La parastas, au fost invitați foarte mulți apropiați ai regretatei cantarețe,…

- Prima soție a lui Laurențiu Reghecampf a fost Mariana Pfeiffer. Cei doi au fost casatoriți timp de 14 ani. Au avut o fiica, Ana-Lisa, care a murit la un an și patru luni de la naștere din cauza unor probleme cardiace. Ulterior, a venit pe lume Luca, al doilea lor copil. Mariana Pfeiffer, cea care […]…

- Israela a fost gasita moarta in locuința ei. A murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in apartamentul ei. Pe 8 februarie a avut ultima intervenție la televizor. Ocazie cu care a vorbit despre boala cu care se confrunta și care nu ii da place […] The post…

- În aceasta dimineața, echipele de intervenție au fost solicitate sa intervina la Medgidia, unde o femeia s-a aruncat de pe pod în canal! Femeia a fost transportata de urgența la spitalul din Medgidia, în tot acest timp executându-se manevre de resuscitare. Din pacate,…

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Ea a postat un mesaj de adio pe rețeaua de socializare, iar prietenii au reacționat ca atare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana in dreptul…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata. Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului un barbat…

- Sambata dimineața, mai mulți turiști au fost surprinși de o avalanșa in Munții Vrancei. Excursia a fost organizata pe Facebook. Grupul s-a imparțit in doua, primul fiind insoțit de patru persoane de la Salvamont. Din cel de-al doilea grup, care a plecat pe traseu mai tarziu, faceau parte doua femei,…

- O femeie a murit, o fetita de 12 ani este in coma, iar alte doua persoane au fost ranite grav, sambata, in urma unui accident produs pe DN6, in judetul Caras-Severin, informeaza Mediafax.ro. Accidentul rutier a avut loc pe DN6, in zona localitatii Zagujeni, din judetul Caras-Severin, fiind implicate…

- Oamenii din catunele nestiute ale Romaniei filmate de TVR 1 pentru seria „Izolati in Romania” au ajuns la sufletele oamenilor. Telespectatorii i-au ajutat, de-a lungul timpului, asa cum au putut. Petre si Vasile, doi batrani care isi duc viata asa cum pot, in casute batranesti de munte, fara sa aiba…

- O femeie in varsta de 51 de ani, din Durlesti, si-a pierdut viata in dupa-amiaza zilei de miercuri, 28 februarie, intr-un accident rutier produs pe strada Stefan cel Mare din Capitala, intersectie cu Serghei Lazo.

- O femeie de 83 de ani din comuna ialomițeana Adancata a murit, marți, la spital, dupa ce a fost gasita pe strada, acoperita cu zapada. Necropsia urmeaza sa stabileasca daca decesul a survenit din...

- Emma Chambers, actrita celebra in Marea Britanie, a incetat din viata in cursul zilei de astazi. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani. Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, conform spuselor agentiei care se ocupa de imaginea sa. Potrivit acelorasi surse, Emma Chambers a murit din cauze…

- O femeie de 60 de ani din Brasov a murit de gripa de tip B, analizele de laborator conformand acest lucru. Potrivit Institutului National de Sanatate Publica este al 53-lea deces provocat de virului gripal in acest sezon si al doilea la Brasov. Femeia care a decedat avea insa si alte boli cronice.

- Inca doua persoane au murit din cauza gripei, numarul persoanelor decedate din cauza virusului gripal ajungand astfel la 47. Conform Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT), vicitmele sunt o femeie si un barbat, ambii nevaccinati, dar neavand nici conditii…

- La data de 20.02.2018, medicii din cadrul sectiei A.T.I au confirmat decesul unei paciente in varsta de 61 de ani, in cazul careia a fost confirmat virusul gripal tip A, subtip H1. Pacienta a fost adusa la Unitatea Primiri Urgente pe 13.02.2018 iar in urma investigatiilor de specialitate, a fost internata…

- Crima din Chișinau a avut loc intr-un imobil din cartierul Telecentru. Viața actriței Anastasia Cecati a fost curmata de tatal copilului ei, la doar trei saptamani dupa ce a devenit mama. El și-ar fi parasit prima soție pentru ea, dar relația lor s-a degradat treptat. Ea se stabilise deja in Dubai,…

- Detalii cutremuratoare in cazul dublei tragedii petrecute luni (19 februarie), in Chișinau. Viața actriței Anastasia Cicati, in varsta de 31 de ani, a fost curmata de soțul ei. Barbatul i-a taiat gatul femeii și a lasat-o intr-o balta de sange. Dupa ce a comis oribila crima, soțul Anastasiei a dat un…

- Un barbat de 38 de ani din localitatea Nicolești, județul Ialomița, traiește in chinuri groaznice. Constantin Sarașanu aa suferit un accident teribil, in 2012. O camioneta l-a izbit in plin, iar in urma impactului, barbatul a ramas paralizat. Tratamentul lui costa 4.000 de lei pe luna, iar aparatul…

- Ca-n filme! O femeie de 26 de ani din India a șocat pe toata lumea cu povestea ei. Krishna Sen a fost arestata dupa ce s-a prefacut a fi barbat și s-a casatorit pentru a obține zestre. Femeia merita un premiu pentru actorie! Pentru a pastra aparențele, Sen fuma și bea extrem de mult, vorbea cu o […]…

- Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu. Cele doua femei traversau strada printr-un loc nepermis, moment in care au fost lovite de o mașina. Impactul a fost atat de puternic incat bucați din femeia de 65 de ani care a murit au fost impraștiate pe asfalt, scrie reporterntv.ro. …

- Un accident cumplit a avut loc în urma cu puțin timp în localitatea constanțeana Mihail Kogalniceanu. O femeie de 65 de ani a murit, iar o alta se zbate între viața și moarte în urma evenimentului rutier. Cele doua traversau strada prin loc nepermis, moment în care au…

- Astrele scot la iveala care sunt cele 3 zodii feminine din zodiac care au puterea de a salva sufletul barbaților și care le vor aduce fericirea pe fața și in inima oricand, scrie estisuperba.ro. Iata care sunt acestea! Citeste si Zodiac chinezesc 2018. Ce talismane norocoase sa porti in Anul…

- Numarul deceselor provocate de gripa in acest sezon a ajuns la 18, dupa ce astazi o femeie de 60 de ani, din Galati, a decedat din cauza acestei afectiuni, a anuntat Institutul National de Sanatate Publica. Asa cum a fost ...

- Pistele aeroportului Otopeni pun in pericol traficul aerian si au nevoie urgenta de reparatii capitale! Avertismentul este dat de controlorii de trafic aerian, intr-un raport al Corpului de Control al Premierului.

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Jilava, județul Ilfov. Un barbat de 47 de ani a murit, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Omul mergea in vizita la niște rude care locuiesc in apropiere. Pietonul a traversat neregulamentar intr-o zona slab iluminata. Șoferul nu a avut cum sa-l evite și…

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Femeia in varsta de 82 de ani care a fost ranita in urma incendiului care a avut loc pe 23 ianuarie a decedat, a declarat, duminica, pentru AGERPRES, medicul-sef al Unitatii de Primiri Urgente a Spitalului Judetean Botosani, Petrica Radacuceanu. Femeia a suferit arsuri ale cailor respiratorii,…

- O femeie a fost impinsa pe linia de metrou in Roma și se zbate intre viața și moarte. In urma agresiunii, ea a suferit rani grave, iar medicii au fost nevoiți sa-l amputeze o mana. Cel care a fost la un pas de a o ucide este un italian de 47 de ani care a fost arestat.

- Un român aflat în trenul deraiat de la Milano, a scapat cu viața, dupa ce vagonul în care se afla s-a desprins de garnitura. Barbatul, în vârsta de 41 de ani, a vorbit despre momentele de panica și despre cum a încercat sa ajute o femeie care s-a numarat…

- Soțul femeii care a murit la scurt timp dupa ce a nascut la o clinica privata din Constanța a vrut sa depuna plangere la Colegiul Medicilor, insa nu i-a fost primita pe motiv ca este scrisa de mana. Gheorghița Coman este decis sa revina la Colegiu cu sesizarea redactata la calculator și in același…

- O femeie si cei doi copii ai ei, de 2, respectiv 1 an, au murit, iar alte 2 persoane au fost ranite, joi seara, in urma unui accident rutier produs pe DN12, intre Gheorgheni si Miercurea Ciuc, dupa ce un autoturism a derapat si a fost lovit de o alta masina.

- Vladimir Putin a devenit cunoscut pe plan mondial in 1999, cind a fost numit prim-ministru al Rusiei, in timpul mandatului lui Boris Eltin. Viata lui de dinaintea acestui moment nu s-a aflat insa sub lumina reflectoarelor, iar trecutul presedintelui e presarat cu detalii surprinzatoare. Vladimir Vladimirovici…

- Un incendiu violet a cuprins, luni, in jurul orei 12.00, o casa din Magina. La fața locului au ajuns 10 ofițeri de la Detașamentul Aiud, cu doua autospeciale și o ambulanța SMURD. In imobil, salvatorii au gasit, fara suflare, o femeie de 93 de ani. Un alt barbat, de 83 de ani, a scapat cu viața și a…

- Potrivit IPJ Constanta, la data de 8 ianuarie, ora 06.15, un barbat, de 67 de ani, din Constanta, a condus o autoutilitara pe DN 3, dinspre Constanta catre Murfatlar, iar in dreptului unui marcaj pietonal din localitatea Valul lui Traian, a surprins si accidentat mortal o femeie, de 59 de ani, care…

- Prezentatorul de televiziune Alex Dima a trecut printr-o mare incercare in urma cu ani, cand partenera sa de viața a murit rapusa de cancer. Alex Dima, care este taticul unei fetițe , este cunoscut publicului din țara noastra drept prezentatorul emisiunii „Romania, te iubesc”, de la Pro TV . Alex Dima…

- O femeie a adoptat șapte copii in faza terminala pentru a avea grija de ei inainte de a muri. Mama a opt copii, Cori Salchert spune ca a invațat sa se bucure de faptul ca i-a avut pe acești copii in viața ei, chiar și pentru o perioada scurta de timp. Cori Salchert, in varsta de 51 de ani, și soțul…

- Artista a facut public anuntul printr-o postare pe Facebook in care isi exprima durerea si regretul fata de cel care a crescut-o, tatal ei, scrie spynews.ro. Citeste si Crina Abrudan a imbracat rochia de mireasa. Imagini de la nunta fostei prezentatoare de stiri "Anul acesta de Craciun…

- Un șofer de autobuz, care și-a folosit vehiculul pentru a proteja o femeie întinsa pe drum, a murit în urma unui accident teribil în Ajunul Craciunului. Însa, vestea cumplita ca salvatorul s-a stins din viața a ajuns ieri la colegii acestuia. Barbatul a murit…