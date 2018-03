Andrei Gheorghe a murit. S-a aflat cauza decesului fostului jurnalist

Stiri pe aceeasi tema

- Andrei Gheorghe a murit, prietenii i-au umplut pagina de Facebook cu mesaje. Anunțul ca, luni seara, fostul realizator de radio Andrei Gheorghe a fost gasit fara suflare in vila sa din Pipera, Ilfov, a starnit o adevarata isterie pe rețeaua de socializare. In doar cateva minute de cand s-a aflat ca…

- Cunoscutul om de radio și televiziune Andrei Gheorghe a murit la 56 de ani. Intr-o zi de octombrie, cand inca mai spera ca o sa revina in lumina reflectoarelor, am stat la taclale cu el pe veranda casei sale. One-man-show-ul Andrei Gheorghe a vorbit deschis despre toți patronii de presa pentru care…

- Andrei Gheorghe, omul de radio și televiziune, a murit, luni seara, la numai 56 de ani. La 22.25 a fost inregistrat un apel la 112 cu informația ca Andrei Gheorghe a fost gasit in baie de cel...

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- A murit Andrei Gheorghe! Un telefon la 112 a anunțat moartea fostului prezentator, de numai 56 de ani.Intre 1991 și 1993 a fost reporter special la Radio Constanța și a realizat mai multe emisiuni la posturile Radio Sky Constanța (1993- 1996; "Videomania",

- Potrivit poliției, baiatul a pus mana pe o arma din casa, dupa ce sora lui a refuzat sa-i dea controller-ul, scrie stririleprotv.ro. Baiatul și-ar fi impușcat sora din spate direct in cap. Citeste si Surorile Bambi, mame in acelasi timp? "Sunt innebunita dupa acest gand..." Fetița a…

- Stefan Barabas, fiul directorului de la Spitalul Municipal din Oradea, a murit joi seara din cauza unei raceli. Joi seara, in jurul orei 21, baiatul s-a dus la parinții lui și le-a zis ca nu se simte bine. Acestia au banuit ca e vorba de o raceala, dar cand i-au dus medicamente, l-au gasit…

- Tragedie in familia directorului de ingrijiri de la Spitalul Municipal din Oradea. Baiatul acestuia, in varsta de 17 ani, a murit joi seara, dupa ce i s-a facut rau. Adolescentul a fost dus la spital, in coma profunda, in stop cardio-respirator, dar nu a mai putut fi salvat. Medicii legisti au efectuat…

- Vasluianul declarat mort in 2016, a pierdut procesul prin care cerea anularea decesului. Barbatul a declarat ca a pierdut procesul, pe motiv ca a formulat prea tarziu calea de atac, la aproximativ doi ani de la pronuntarea decesului. “In acte sunt mort, deși traiesc. Nu am nicio sursa de venit, iar…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 100, potrivit unei informari a Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Ultima persoana decedata din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu e...

- Autopsia a aratat ca Israela Vodovoz a murit din cauza inelului gastric, care s-a rupt și a provocat o hemoragie interna. Potrivit apropiaților, femeia de afaceri n-a ascultat de sfatul medicilor. In ultima perioada, ea incepuse sa manance cantitați mari de mancare, lucru complet interzis dupa o astfel…

- Un fost partener rus de afaceri al oligarhului si opozantului Kremlinului Boris Berezovski, Nikolai Gluskov, a fost gasit mort luni - in circumstante neprecizate - la Londra, potrivit presei britanice si ruse, scrie AFP.

- Rasturnare de situație in cazul tanarului din Pitești aruncat dintr-o mașina in fața unui bloc și care a murit. Legiștii au anunțat cauza decesului: asfixie prin edem pulmonar acut. In plus, este foarte posibil ca Alexandru Țuțulica sa fi murit chiar in mașina, dupa ce a leșinat, și nu in fața blocului,…

- "Trebuie sa facem tot posibilul pentru ca aerul nostru sa fie bun si sanatos", a declarat Maria Krautzberger, coordonatoarea acestui studiu realizat de Oficiul Federal german pentru Mediu, studiu bazat pe numeroase statistici stiintifice si epidemiologice. In afara acestor decese, emisiile de dioxid…

- Numarul persoanelor decedate din cauza gripei a ajuns la 84, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei aveau conditii medicale preexistente ...

- Familia fostului ministru Daniel Barbu este greu incercata. Indurerari sunt si cei care au cunoscut-o si au lucrat alaturi de sotia fostului detinator al portofoliului Culturii din Guvernul Ponta. Violeta Barbu, sotia fostului oficial guvernamental, s-a stins din viata la inceputul acestei saptamani,…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 73, potrivit Institutului National de Sanatate Publica (INSP). 0 0 0 0 0 0

- Procurorul Antonio De Nicolo a declarat, duminica, la câteva ore dupa constatarea decesului capitanului echipei Fiorentina, Davide Astori, ca jucatorul a murit din cauze naturale, ceea ce este ciudat având în vedere ca fotbalistii profesionisti

- Capitanul formatiei Fiorentina, Davide Astori, a incetat din viata sambata noapte la Udine, unde se afla cu echipa pentru un meci cu formația locala, din Serie A. Clubul viola a pastrat discretia in privinta tragicului eveniment, dar presa italiana a descoperit motivul mortii: stop cardio-respirator.…

- Pojarul, cum mai este cunoscuta romanilor rujeola, considerata una dintre bolile copilariei, a curmat in actualul sezon 40 de vieti. Cele mai recente cifre facute publice – in cursul zilei de vineri – de catre oficialii de la Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile indica…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 54, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul INSP. Ultima persoana care a murit din cauza gripei avea conditii medicale preexistente si nu era vaccinata antigripal. Este vorba despre o femeie…

- Bebelusul de 4 luni, resuscitat vineri seara de paramedicii SMURD Maramures a murit, sambata, la Spitalul Judetean de Urgenta ”Dr. Constantin Opris” Baia Mare, o necropsie urmand sa stabileasca exact cauzele care dus la decesul acestuia, transmite corespndentul MEDIAFAX.

- Din nefericire, continua sa apara vesti rele despre romani rapusi de virusul gripal. Vineri s-a anuntat oficial, pe site-ul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, faptul ca sunt doua noi decese confirmate cu virus gripal, ceea ce face ca numarul persoanelor care si-au…

- Femeia era internata de doua saptamani la Reanimare si respire cu ajutorul aparatelor. Toate testele au confirmat ca suferea de gripa, dar tratamentul nu a avut efect. Pacienta, care avea sistemul imunitar slabit, a murit.

- ‘Balena albastra’ a revenit si a facut doua victime! Autoritatile din Rusia investigheaza moartea a doua surori vitrege care sunt suspectate ca ar fi jucat ‘Balena albastra’. Maria Vinogradova, de 12 ani, si sora ei vitrega Anastasia Svetozarova, de 15 ani, au fost gasit moarte. Cele doua se aflau pe…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 39, a informat marti Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica din Romania, scrie agerpres.ro.

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei a ajuns la 37, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica. Ultimele doua persoane care au murit din cauza gripei erau nevaccinate si aveau conditii medicale preexistente.…

- Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei in tara noastra a ajuns la 31, potrivit Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, scrie antena3.ro.

- Un barbat de 66 de ani din comuna Corni, judetul Botosani, a ars de viu, marti dimineata, in locuinta sa cuprinsa de flacari din cauza unor bucati de jar care au cazut din soba. Incendiul a fost observat si anuntat cu intarziere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Patru noi decese de gripa au fost anuntate in decurs de numai cateva ore. Potrivit datelor oficiale, bilantul oamenilor rapusi de virsul gripal a ajuns la 22. Noile cazuri fatale provin din toate colturile tarii: Arad, Oradea, Iasi si Calarasi. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- Primul deces din cauza gripei a fost inregistrat, ieri, in vestul țarii. O femeie in varsta de 63 de ani a murit la Spitalul Județean Arad din cauza complicațiilor gripei. Purtatorul de cuvant al Spitalului Județean Arad, Simina Roz, ne-a declarat ca femeia a murit ieri, fiind internata pe Secția de…

- Compozitorul islandez Johann Johannsson, cunoscut pentru coloanele sonore ale filmelor „Teoria intregului/ The Theory of Everything”, „Sicario: Asasinul/ Sicario” si „Primul contact/ Arrival”, a murit, vineri, la varsta de 48 de ani, scrie nme.com. Decesul compozitorului a fost confirmat de…

- Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a afirmat joi ca, in acest moment, nu exista o epidemie de gripa in Romania, insa a precizat ca 16 persoane au murit din cauza virusului gripal. ‘Nu putem spune ca in acest moment avem o epidemie de gripa in Romania. Avem o circulatie mai intensa a virusului gripal.…

- Patru romani au murit in ultima saptamana a lunii ianuarie din cauza gripei. Decesele vin dupa alte patru cazuri inregistrate de la inceputul sezonului, potivit Digi 24.Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei de la inceputul sezonului de raportare si pana pe data de 28 ianuarie a ajuns la…

- Un barbat sanatos tun a murit la spital din cauza unui aparat RMN. Medicii au facut o grava eroare. Un barbat a murit la spital din cauza unui aparat RMN. Rajesh a mers la un spital din Mumbai pentru a-si vizita mama. Femeia era supusa unei examinari intr-un cabinet in care se afla si un aparat RMN,…

- Situatie alarmanta in Buzau, acolo unde tinerii cad prada etnobotanicelor si ajung in stare grava la spital sau, mai grav decat atat, mor, asa cum este cazul lui Catalin Cojocaru, tanarul de 18 ani. Recent au aparut si alte cazuri socante.

- Conform medicilor de la Spitalul Judetean Constanta, mamica a ajuns in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente, in numai 5 minute fiind dusa in sala de operatii. Se pare ca femeia a suferit o ruptura a uterului in timpul nasterii la spitalul privat.

- Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a avut trei mari slabiciuni: iubirea de țara, patima pentru femei și dragostea pentru copiii lui. Din pacate, ultimele doua s-au impletit cu multa durere și suferința, caci marele „crai” nu a fost fericit nici cu nevasta, dar nici cu amanta, iar ambii fii s-au stins mult…

- Rapper-ul american Fredo Santana a murit la varsta de doar 27 de ani. Deocamadata, cauza decesului este necunoscuta.Cantaretul a fost gasit fara suflare la resedinta lui din Los Angeles, iar autopsia va releva cauza mortii, scrie Realitatea.net.

- Un adolescent de 15 ani din Salaj, care nu fusese vaccinat antigripal, a murit din cauza gripei. Este al doilea deces din acest sezon, dupa cel al femeii de 69 de ani din Bucuresti. In plus, numarul cazurilor de gripa confirmate la nivel national a crescut la 80. Potrivit Ministerului Sanatatii, in…

- O femeie in varsta de 69 de ani, din Bucuresti, a murit din cauza gripei, acesta fiind primul deces inregistrat in acest sezon din cauza gripei, Potrivit Centrului National de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile (CNSCBT), femeia nu era vaccinata impotriva virusului gripal. Femeia de 69 de…

- Pompierii garzii Stoenesti au intervenit cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, actionand timp de doua ore si jumatate pentru stingerea incendiului, a precizat sursa citata. Potrivit Agerpres, trei persoane se aflau in locuinta in momentul izbucnirii incendiului, respectiv proprietarii…

- Victor Spirescu, primul roman ajuns in Regatul Unit al Marii Britanii dupa ridicarea restrictiilor la munca, a murit intr-un accident rutier. Victor avea propria afacere in Marea Britanie si urma sa se casatoreasca.

- Atat parintii bebelusului, cat si cadrele medicale sustin ca acesta a venit pe lume fara sa prezinte probleme de sanatate. Politistii au fost sesizati chiar de conducerea spitalului, care in noaptea respectiva a incercat sa ii salveze viata micutului. "A facut stop cardiac, nu stiu din ce…

- Fotbalistul Cyrille Regis, o legenda a sportului britanic, a murit, duminica, la varsta de 59 de ani. Cauza mortii a fost un atac de cord, potrivit presei britanice. Sportivul si-a inceput cariera la echipa Hawthorns, dar s-a remarcat prin cele 241 de aparitii pe teren pentru Baggies, in cadrul carora…

- Este doliu in lumea televiziunii! Cunoscutul transgender Rebekah Shelton s-a stins din viata la varsta de 32 de ani. Conform thesun.co.uk, nu este inca stiuta cauza mortii. Transgenderul a jucat in anul 2009 in show-ul de televiziune „Big brother” si a devenit cunoscut datarita schimbarilor de aspect…

- Astronautul american John Young, care a pasit pe Luna in cadrul misiunii Apollo 16, a murit, vineri, la varsta de 87 de ani. Cauza decesului a fost o complicatie, barbatul fiind bolnav de pneumonie. Young si-a inceput cariera impresionanta la NASA in 1962, cand a fost selectat dintre sute de piloti,…

- Doliu in Partidul Național Liberal. Unul dintre cei mai longevivi și iubiți primari ai PNL Cluj a trecut in neființa, joi seara, dupa o lunga suferința cu o boala incurabila. Minodora Luca, primar al comunei Baișoara, aflata la al șaselea mandat consecutiv, a decedat. Minodora Luca conducea comuna in…

- Cel puțin trei persoane au murit în urma furtunilor puternice din vestul Europei, sute de mii de locuințe au ramas fara electricitate, iar traficul aerian se desfașoara cu dificultate. Doua persoane au murit înecate pe coasta basca a Spaniei, dupa ce au fost spulberate de un val uriaș.…

- Fostul ministru al Finanțelor Publice, Darius Valcov, nu mai este nevoit sa se intoarca in Gorj, in acest an, intrucat instanța a decis, ieri, ca urmatoarea infațișare sa aiba loc pe 23 ianuarie 2018, termen la care vor fi analizate masurile si exceptiile dispuse de judecatorul de camera preliminara.…