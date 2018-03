Andrei Gheorghe a murit, prietenii i-au umplut pagina de Facebook cu mesaje

Stiri pe aceeasi tema

- La 56 de ani, Andrei Gheorghe s-a stins, in locuința sa din Voluntari. Cunoscut pentru stilul sau dur, dominator și intimidant, fostul om de radio si televiziune recunostea, intr-un interviu pentru Adevarul ca "asta sunt".

- Cunoscutul astrofizician britanic Stephen Hawking a decedat la varsta de 76 de ani, informeaza agentiile internationale de presa. Anuntul a fost facut de familia fizicianului, potrivit careia cunoscutul om de stiinta a murit impacat &ici...

- Anunțul a fost postat pe Facebook de Societatea de Cultura Macedo-Romana. "Am aflat cu tristețe ca a trecut la cele veșnice, la varsta de 88 de ani, GETA CARAGIU, sculptorița și profesoara la Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu, de sorginte aromana, sora regretatului actor Toma…

- Roxana Ciuhulescu și-a etalat mandra burtica de gravida in sala de sport.Chiar daca este insarcinata, fosta prezentatoare tv se menține in continuare in forma și face tot ce poate pentru ca bebelușul ei sa se dezvolte sanatos. Roxana Ciuhulescu a postat pe contul de socializare imagini in care apare…

- Cornel Galeș, primele declarații dupa parastasul de un an al Ilenei Ciuculete. Acesta a organizat slujba de pomenire la Biserica Costeasca din Chitila. Dupa slujba de pomenire organizata de Cornel Gales , toti cei care au iubit-o pe regretata artista vor putea merge la cimitir pentru a ii aprinde o…

- Doru Octavian Dumitru locuieste de peste peste 20 de ani in Toronto, scrie libertatea.ro. Dar banii si-i castiga aici, asemeni lui Stefan Hrusca, acesta fiind si el rezident in Canada. Daca Stefan Hrusca o duce mai bine, fiind indragit de toata tara, DOD are dificultati in cariera. Doru Octavian…

- "Roxana s-a ingrașat cam mult", au fost vorbele pe care amicii lor le-au spus, zilele trecute, pe cand partenera de viața a lui Florin Salam era nașa la botez, scrie spynews.ro. Și, normal, femeile care se ințelegeau bine cu ea, au potopit-o cu intrebari legate de sarcina. Iar raspunsurile primite…

- Inca de la sfarșitul anului trecut, de cand Roxana Ciuhulescu a anunțat ca s-a logodit, zvonurile ca ar fi insarcinata nu au contenit, insa, pana astazi nu au fost confirmate. Roxana Ciuhulescu a anunțat ca va fi mamica pentru a doua oara și spre surprinderea prietenilor virtuali aceasta a postat o…

- Roxana Ciuhulescu este insarcinata pentru a doua oara, iar prezentatoarea tv a facut anunțul la inceputul acestei saptamani, pe blogul personal. Prezentatoarea tv este mai fericita ca niciodata. Dupa ce a trecut printr-un divorț dureros, Roxana Ciuhulescu traiește cea mai frumoasa perioada din viața…

- Primarul Gabriela Firea a declarat, astazi, in cadrul cadrul ședinței Consiliului General al Municipiului ca primaria va achiziționa aparate moderne de vanzare a cartelelor RATB la care sa se poata plati și cu card. Primaria Capitalei vrea sa puna aproximativ 500 de automate de vanzare a cartelelor…

- Adolescenta din Sacele, data disparuta, in urma cu cateva zile, a fost gasita duminica, in București și predata polițiștilor. Anunțul a fost facut de familia tinerei. „Denisa a fost gasita, așteptam sa ajunga acasica langa noi, mulțumim din suflet domnului care a gasit-o și a predat-o Poliției București,…

- Anuntul trist a fost facut chiar de artist, pe pagina sa personala de Facebook. „Astazi a incetat din viata bunica mea! Dumnezeu sa o ierte", a scris Valentin Sanfira. Familia cantaretului a fost greu incercata de-a lungul timpului. Mama lui Valentin avea doar 15 ani atunci cand s-a casatorit…

- Aparatorul sud-american Maximiliano Oliva nu mai e jucatorul lui Dinamo, el semnand miercuri contractul cu cei de la ACS Poli Timisoara, echipa din Liga I ce se afla in partea inferioara a clasamentului. Maxi Oliva, international argentinian Under 20, a jucat din vara anului 2016 la Dinamo,…

- Suna telefonul la redacție. De la celalat capat al firului se aude o voce de femeie. ”Dumneavoastra știți cate fetițe de 15-16 ani raman insarcinate și avorteaza? Merg la farmacii și iau pastile pentru intreruperea sarcinii. Cum se poate așa ceva”, ne-a spus dansa dintr-o rasuflare. ”Sa știți ca e un…

- Ce a declarat Gigi Becali dupa FCSB – Lazio 1-0. Finanțatorul din Pipera a ieșit cu pieptul umflat de pe Arena Naționala, convins ca Steaua are prima șansa la calificarea in optimile Europa League. ”Ca și rezultat speram. Ca valoare credeam ca sunt mult mai valoroși decat noi. Speram sa cștigam meciul,…

- Scenografa Doris Jurgea a incetat din viața. Inmormantarea acesteia va avea loc vineri, 16 februarie. O cunoscuta scenografa din Romania, Doris Jurgea, s-a stins din viața . Anunțul decesului a fost facut de UNITER pe o rețea de socializare. „Scenografa Doris Jurgea a incetat din viața in data de 13…

- Colega noastra Laura Breana a caștigat un nou premiu pentru reportajele sale prin care a ajutat atat de mulți oameni și prin care a reușit sa trezeasca atat de multe emoții cititorilor noștri. In cadrul primei ediții a proiectului ”Journalism-prize goes international 2017-2018”, Laura…

- Institutia Prefectului Caras-Severin va renunta la pagina de internet prefcs.ro in cateva zile. Anuntul a fost facut de Ministerul Afacerilor Interne care a decis ca la nivel national paginile web ale Institutiilor Prefectului sa adopte un model unitar. Decizia a fost luata, sustin reprezentantii MAI,…

- Imagini de coșmar in urma unui accident in Jilava, județul Ilfov. Un barbat de 47 de ani a murit, dupa ce a fost spulberat de o mașina. Omul mergea in vizita la niște rude care locuiesc in apropiere. Pietonul a traversat neregulamentar intr-o zona slab iluminata. Șoferul nu a avut cum sa-l evite și…

- Bogdan Gavrila, secretarul general al Clubului Romania, a incetat din viata la 34 de ani. Anuntul a fost postat pe Facebook de Adriana Saftoiu.Bogdan Gavrila a murit A fost sufletul Club Romania E atat de nedrept incat sper ca Dumnezeu sa imi auda strigatul Un om tanar, 34 de ani, educat, cu un bun…

- Bianca Dragusanu a venit pentru prima data cu fetita ei, micuta Sofia, si iubitul ei, Victor, la TV, si a dezvaluit amanunte nestiute din intimitatea lor! Bianca a povestit, cu sinceritate, cum le-a schimbat Sofia viata-inclusiv cea amoroasa! ”I-am zis ca daca e siret. o fac fundita. In timpul saptamanii…

- "Vreau sa va multumesc tuturor, dragi coechipieri care de vineri, 12 ianuarie, cand am anuntat data alegerilor la presedintia FRF, si pana azi dimineata v-ati aratat sustinerea pentru mine si echipa noastra! In doar 14 zile, sunt deja 182 de membri FRF care si-au aratat sustinerea ca sa continuam…

- Ministerul Apararii cumpara de la sapte firme utilaje pentru infrastructura unitatilor militare din subordinea Statului Major al Fortelor Aeriene in valoare de 61,3 milioane lei (13,1 milioane euro), fara TVA, potrivit unui anunt publicat pe Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP), informeaza…

- Liviu Dragnea, liderul PSD, a trimis un mesaj de condoleante, dupa moartea unuia dintre liderii UDMR, Verestoly Attila. Parlamentar UDMR, acesta a incetat din viata miercuri, 24 ianuarie 2017. „Am aflat cu tristete vestea privind trecerea in nefiinta a lui Verestoy Attila! A fost unul din parlamentarii…

- Anuntul a fost facut de Asociatia Studentilor Farmacisti din Oradea, pe Facebook, scrie ebihoreanul.ro. "La 25 de ani multi se gandesc la vacante, petreceri sau examene de la facultate ...din pacate, colega noastra Larisa va face asta dintre Ingeri. Cu nemasurata durere in suflete ne luam ramas bun…

- In zona zero a Capitalei, intr-un bloc vechi, boieresc, din spatele cinematografului Patria, la etajul șapte il gasim pe actorul Petre Moraru. Pentru mulți, un nume fara prea mare rezonanța. Pentru straini era insa sinonim cu Nadia sau Hagi. Și atunci, ca și acum, cine vorbește despre Romania in orice…

- "Nu vreau sa imi tai stomacul, vreau sa imi puna un medic un balon in stomac. Fara riscuri! E o interventie care dureaza putin.", a spus Bianca, potrivit kanald.ro. Citeste si Gabriela Cristea, declaratii dupa ce ar fi ramas fara emisiunea de la Kanal D. "Sunt socata..." "Dragostea…

- Politia Romana anunta ca scoate la concurs 770 de posturi si le transmite celor interesati ca, desi „in aceste zile meseria de politist nu mai este tentanta”, din echipa Politiei Romane fac parte „oameni pentru care nu conteaza decat aflarea adevarului, care nu au liniste pana nu…

- Jurnalista Anisa Sandulache a anunțat decizia de a incheia colaborarea cu postul Romania TV pe pagina personala de Facebook. Anisa Sandulache nu a dezvoltat motivele desparții de Romania TV, precizand doar ca era ”prea mult zgomot”. „Colaborarea mea cu Romania TV s-a incheiat. Motivul:…

- Sarbatoarea Botezului Domnului sau Boboteaza a strans sambata mii de credinciosi la Catedrala Patriarhala din Bucuresti, care au asteptat ore in sir sa isi umple sticlele cu apa sfintita, slujba fiind oficiata de Patriarhul Daniel. Mulți dintre creștinii care au participat, sambata, la slujba de sfintire…

- Resedinta ambasadorului Republicii Pakistan si casa lui Gheorghe Hagi din Pipera au fost sparte de hoti, in perioada sarbatorilor, iar politistii au un cerc de suspecti si au deschis dosar penal pentru furt calificat. Prejudiciul nu a fost inca stabilit, transmite News.ro . Purtatorul de cuvant al Inspectoratului…

- Mesajul de suflet al primarului Catalin Cherecheș , adresat baimarenilor, la trecerea dintre ani : „Astazi ii mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul ca m-am nascut baimarean” Anul 2107 a fost un an plin de incercari pentru Catalin Cherecheș. Dar, credința in Dumnezeu, rugaciunile celor care-i sunt…

- Fiica regretatului solist de muzica populara Aurelian Preda a vorbit despre cum au fost sarbatorile de iarna fara tatal sau. Aurelian Preda, care a incetat din viața in luna septembrie a anului trecut , a fost unul dintre cei mai indragiți cantareți de muzica populara. Anul acesta s-a implinit un an…

- Mioara Roman a primit o veste cumplita chiar de Craciun. Fosta sotie a lui Petre Roman risca sa fie evacuata din apartamentul in care sta. Oana Roman a postat pe pagina personala de Instagram un mesaj prin intermediul caruia isi anunta prietenii virtuali ca mama ei risca sa fie evacuata din apartamentul…

- Andreea Marin, marturisire emoționanta despre fiica ei. Fosta soție a lui Ștefan Banica Jr. a implinit 43 de ani și marturisește ca este o femeie fericita. Deși a trecut prin multe momente grele, Andreea recunoaște ca cea care i-a dat putere sa mearga mai departe, a fost chiar Violeta. „Ii multumesc…

- Vineri, 22 decembrie 2017, la Centrul de Zi pentru copii „Sf. Ierarh Nectarie” din Vama Seaca a fost organizata serbarea de Craciun. Intalnirea micuților cu Mosul in persoana, o premiera pentru multi dintre ei, a fost incarcata de emotii pozitive si daruri. „Mulțumesc bunului Dumnezeu pentru tot ajutorul…

- Monica Tatoiu a transmis un mesaj uluitor dupa ce s-a aflat ca s-a lovit la șold și ca urmeaza sa fie operata de urgența. Monica Tatoiu are probleme de sanatate inaintea sarbatorilor de iarna. Femeia de afaceri a cazut și s-a lovit la șold, urmand sa fie operata de urgența. Dupa ce s-a aflat despre…

- Vesti bune vin de aceasta data de la Comisia Europeana! Institutia a notificat oficial Romania in ceea ce privește ridicarea condiționalitații tematice ex-ante privind transporturile (7.1 - Drumuri, 7.2 – Cai ferate și 7.3 – Alte tipuri de transport), potrivit unui comunicat al Ministerului Dezvoltarii,…