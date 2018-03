Stiri pe aceeasi tema

- Jurnalistul Andrei Gheorghe, realizator de radio a murit, luni seara, la varsta de 56 de ani, au anuntat televiziunile de stiri. Jurnalistul a fost gasit decedat acasa. Decesul a fost constatat in urma unui apel la 112, in urma caruia politistii s-au deplasat la o adresa din Voluntari, unde a…

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in aceasta seara. La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta. Conform informațiilor, trupul neinsuflețit ar fi fost descoperit de o persoana care avea…

- Andrei Gheorghe, prezentator și realizator de radio și televiziune, a murit luni seara, la varsta de 56 de ani. Un apel la 112 a fost inregistrat la ora 22.15, in care s-a transmis ca Andrei Gheorghe a fost gasit decedat in locuința sa din Voluntari, județul Ilfov.

- Politistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase Galati au efectuat o perchezitie domiciliara la locuinta unui barbat de 63 ani, din comuna Gohor, banuit de nerespectarea regimului armelor si munitiilor.

- Un cioban din Dolj a fost amendat dupa ce i-au murit mieii. Barbatul a fost izolat doua saptamani din cauza zapezii, pentru ca in zona nu se putea ajunge cu niciun mijloc de transport pentru a lua animalele moarte. Ilie Barbu a inchiriat un teren in județul Gorj, unde a dus cateva sute de oi și capre.…

- "Ieri dupa-amiaza, cand sa ma odihnesc, am auzit ciocanituri si bocanituri. Mirosea ceva ciudat. S-a scos vechea usa si s-a montat o noua usa. Am vazut doar muncitorii care lucrau, nicio ruda. Dumnezeu s-o ierte, ne pare foarte rau. Era o vecina foarte cumsecade si la locul ei. Politistii au trecut…

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Ramnicu Sarat, in urma activitatilor specifice, au identificat principalul banuit de comiterea unui furt din locuinta. Din cercetarile efectuate de politisti a reiesit faptul ca in data de 8 martie, un tanar in varsta de 20 de ani,…

- "Conducatorul autoturismului a fost depistat in urma cu cateva minute in trafic de un echipaj de jandarmi, care a solicitat in sprijin un echipaj de la Politia Rutiera. In interiorul autoturismului se aflau 4 tineri, un baiat (conducatorul auto) si 3 fete care in prezent se afla la Politia Municipala…

- O persoana a murit si doua au fost ranite, dupa ce camioneta in care se aflau a cazut, sambata dimineata, de pe un pod in judetul Suceava. Pompierii au intervenit pentru scoaterea victimelor din masina, iar ranitii au fost transportati la spital.

- O tanara a fost accidentata pe o trecere de pietoni, de pe strada Primaverii, din cartierul Manaștur. Fata se afla pe zebra, dar un șofer beat a dat cu mașina peste ea. Din fericire, tanara nu a fost ranita grav. Șoferul a parasit locul accidentului, dar a revenit. Acela a fost momentul in care polițiștii…

- Un barbat de 47 de ani, din comuna Mușetești, s-a trezit, luni, cu polițiștii in casa. Oamenii legii din cadrul Biroului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Gorj s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul ca deține mai multe trofee de cerb carpatin și un porc mistreț. „In urma…

- Statul ar putea subventiona ratele creditelor pentru case pe care le au cadrele militare din Armata, servicii secrete si MAI. Asta daca se aproba o propunere legislativa depusa spre finalul anului trecut de 12 senatori si deputati PSD. Conform acesteia, militarii aflati la prima numire in functie sau…

- Conform acesteia, militarii aflati la prima numire in functie sau nevoiti sa se mute in interes de serviciu - care contracteaza un credit imobiliar sau ipotecar vor putea beneficia de plata partiala sau chiar totala a ratei imprumutului „in cuantum de pana la 50 la suta din salariul de baza”, scrie…

- Politistii italieni au investigat camera de hotel in care a murit fostul capitan al Fiorentieni, Davide Astori. Autoritatile au patruns in camera cu numarul 118 din hotelul "La di Moret" din Udine, in care a petrecut ultimele clipe din viata fostul fotbalist. Ei nu au gasit insa nimic suspect. Potrivit…

- Un barbat a murit, iar o femeie a fost ranita intr-un accident rutier produs in localitatea suceveana Doroteia, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Suceava, Alin Galeata.Potrivit sursei citate, in accidentul produs luni dupa-amiaza au fost implicate trei autoturisme, iar in urma impactului…

- Pompierii au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apa si spuma pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o ferma zootehnica. Incendiul a pornit dupa ce un angajat al fermei a folosit flacara deschisa intr-unul din grajdurile de animale.

- O arma neletala, nesupusa autorizarii, munitia aferenta precum si mai multe petarde au fost ridicate de politisti in urma unei perchezitii la locuinta unei persoane cercetata pentru comiterea de infractiuni la regimul armelor si munitiilor. La sfarsitul saptamanii trecute, politistii Serviciului Arme,…

- O femeie in varsta de 60 de ani a murit, in aceasta dimineata, in urma unui incendiu care i-a cuprins locuinta, in comuna Borlesti, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Adrian Rotaru. Potrivit acestuia, in casa unde s-a produs incendiul se aflau doua…

- O fata de 12 ani din Deva a murit, duminica, dupa ce a cazut de la etajul opt al unui bloc. Politistii au deschis o ancheta in acest caz. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al judetului Hunedoara, fata a fost vazuta in timp ce se prabusea de la etajul opt al unui bloc…

- Un barbat de 70 de ani a murit vineri intr-un incendiu iscat la locuinta sa din comuna timiseana Banloc, au informat reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Banat. "ISU...

- UPDATE ora 09:40 – Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetulVrancea, circulatia pe DN2 (E85) a revenit la normal. Din cauza unui accident rutier grav in care au fost implicate doua autotrenuri si un autoturism, traficul fusese oprit pe ambele sensuri la…

- Politistii au fost sesizati ca in Ilba langa postul de politie, a avut loc un accident de circulatie foarte grav, in urma cu cateva minute, soldat cu doua victime ranite. Din informatiile primite in eveniment a fost implicate doua autoturisme din care una este rasturnata. La fata locului s-au deplasat…

- Politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave Sulina, impreuna cu localnicii din Sulina si cu sprijinul lucratorilor din cadrul Primariei, au reusit stingerea unui incendiu izbucnit la o anexa gospodareasca. In dimineata zilei de 20.02.2018, politistii de frontiera din cadrul Grupului de Nave…

- Accidentul a avut loc in localitatea Mihail Kogalniceanu. Cele doua femei traversau strada printr-un loc nepermis, moment in care au fost lovite de o mașina. Impactul a fost atat de puternic incat bucați din femeia de 65 de ani care a murit au fost impraștiate pe asfalt, scrie reporterntv.ro. …

- Potrivit Politiei Prahova, perchezitia domiciliara a fost facuta joi, de politistii prahoveni in municipiul Bucuresti. "La data de 15 februarie 2018, politistii Inspectoratului Judetean de Politie Prahova s-au deplasat in municipiul Bucuresti, pentru efectuarea unei perchezitii domiciliare…

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Ocna Mures au identificat doi tineri din localitatea Unirea, C.A. de 18 ani si T.I. de 16 ani, ca persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o locuinta din localitatea Razboieni Cetate. In perioada 01.04-09.04.2017, cei doi tineri au patruns…

- La data de 9 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei Ocna Mures au identificat doi tineri din localitatea Unirea, C.A. de 18 ani si T.I. de 16 ani, ca persoane banuite de comiterea unui furt dintr-o locuinta din localitatea Razboieni Cetate. In luna aprilie 2017, cei doi tineri au patruns prin…

- Un copil de doar 12 ani, banuit de comiterea unei infractiuni de furt, identificat de catre politistii constanteni. Prejudiciul in acest caz se ridica la 7500 de lei. Potrivit IPJ Constanta, la data de 11 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Ovidiu au depistat un minor, de 12 de ani,…

- In cursul zilei de duminica, o persoana a sunat la 112 și a sesizat ca o persoana este decedata, intr-un imobil de pe strada Infrațirii din municipiul Brașov. Imediat la fața locului s-au deplasat echipaje de poliție, care au inceput cercetarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului…

- Un incendiu a izbucnit astazi, in jurul orei 10, la o locuinta situata pe strada Victo Babes din Campina. Potrivit ISU Prahova, focul a cuprins obiectele de mobilier intr-una dintre camere. Pompierii sositi la fata locului au gasit un barbat in varsta de 65 de ani decedat in baie. Pentru…

- Inceput de saptamana cu stangul! Un barbat de 49 de ani a fost gasit decedat in camera unde locuia. Barbatul de 49 de ani lucra la vulcanizarea de pe DN 73, de la intrarea in Campulung dinspre Pitesti, de la Apa Sarata. Se pare ca, acesta a pus la incalzit pe aragaz o cratita. Omul…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Botosani, duminica, o ambulanta se deplasa de la Saveni catre Botosani, transportand la maternitate o femeie insarcinata. La un moment, in Saveni, autospeciala a lovit o femeie in varsta de 72 de ani, care s-a angajat in traversarea strazii…

- Imagini infioratoare in urma unui accident in Oraștie, județul Hunedoara. Trei oameni au murit, sambata, pe Drumul național 7, dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent. Accidentul a avut loc la ieșire din Oraștie spre Romos, unde doua autoturisme s-au ciocnit frontal, informeaza Mediafax.ro . Vezi galeria…

- Decesul cantaretei Dolores O'Riordan, solista trupei The Cranberries, pe 15 ianuarie, ar fi fost cauzat de o supradoza de fentanil, un analgezic opioid folosit ca anestezic si in tratarea durerilor cronice, medicament care i-a provocat moartea...

- Accidentul s-a produs in jurul orei 13,00, la o trecere la nivel cu calea ferata, pe drumul judetean 767 E, potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Bihor, subcomisar de politie Alina Dinu. "Politistii rutieri sunt la fata locului si efectueaza cercetari pentru stabilirea cu exactitate a datelor…

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari dupa ce un tânar, care ar fi consumat etnobotanice, a decedat la Spitalul Judetean, a declarat luni, pentru Agerpres, purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau,

- Politista fusese diagnosticata cu cancer limfatic, iar boala i-a afectat vederea si sistemul locomotor. Alina a murit pe patul unui spital din Belgia, acolo unde a vorbit ultima data cu parintii ei. Tanara fusese deconectata de la aparate si era constienta. Din pacate, starea ei s-a agravat…

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia IULIANEI SAVA in varsta de 28 de ani, din localitatea Amzacea, judetul Constanta.Potrivit IPJ Constanta la data de 18 ianuarie a.c., aceasta a plecat de la domiciliul concubinului ei din localitatea Vama Veche si nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE…

- Cinci persoane. dintre care au decedat, dupa ce ar fi fost victimele unui accident rutier. Tragedia a avut loc cu puțin timp în urma pe traseul R2 Chișinau-Bender, în apropiere de localitatea Todirești, Anenii Noi, transmite today.md Potrivit informațiilor preliminare,…

- Un tanar de 18 ani, care a patruns joi noapte in casa unei femei din orasul Faurei si a talharit-o, apoi a incuiat-o in propria locuinta, a primit mandat de arestare pentru 30 de zile, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Braila, Laura Dan. Politistii…

- Un baiat de 15 ani a murit dupa ce a fost cazut în sabia sa în timp ce facea un dans tradițional la o nunta din India. Adolescentul, pe nume Hameed, a fost invitat la nunta sa petreaca și sa se distreze, însa a avut parte de un final îngrozitor. Tânarul…

- Polițiștii din Giurgiu au pornit o ancheta, dupa ce un barbat în vârsta de 70 de ani, care era internat la Spitalul Județean de Urgența Giurgiu, a cazut de la etajul al treilea al cladirii și a murit.

- Polițiștii zilei de sambata, 6 ianuarie, sunt agenții de poliție Rareș Samoila și Mirel Cazac, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Cluj-Poliția municipiului Cluj-Napoca. Sambata, in jurul orei 09.30, un barbat anunta, prin apel de urgenta 112, ca isi va omori sotia. Politistii s-au deplasat…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie al judetului Timis, Ionut Sarbu, a declarat, duminica, pentru News.ro ca sambata dupa-amiaza in comuna Costeiu a avut loc un furt dintr-o locuinta. "Politistii de la Sectia 7 rurala Lugoj au fost sesizati de catre un barbat ca persoane necunoscute au…

- Politistii efectueaza cercetari intr-un dosar penal pentru ucidere din culpa, braconaj cinegetic si nerespectarea regimului armelor si munitiilor, dupa ce un barbat in varsta de 51 de ani din Giurgiu a fost gasit decedat pe un lac din localitatea Stanesti."Un barbat civil, in varsta de 51…

- O fetița de numai trei luni a fost transportata la Spitalul Huedin, zilele trecute, decedata. Mama bebelușului și-a dat seama ca ceva nu este in regula și a chemat ambulanța in Calațele. In Camera de Garda a spitalului, medicii au constatat ca nou-nascutul era decedat de ceva vreme, iar pe corp aparusera…

- Polițiștii din Padeș au identificat pe raza localitatii o exploatatie forestiera ilegala. La fata locului s-a deplasat o echipa operativa care a constatat ca un numar de trei auto-platforme se aflau stationate si incarcate cu material lemnos specia brad și fag. Materialul lemnos in cauza a fost exploatat…