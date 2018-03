Stiri pe aceeasi tema

- Cel mai recent scandal in care a fost implicat Andrei Gheorghe. A fost și a ramas pana in ultima zi un prezentator TV și de realizator de emisiuni radio controversat. Și asta datorita felului sau de a spune lucrurilor pe nume, dar și a caracterului vulcanic. In ultimul scandal in care a fost implicat,…

- Moartea fulgeratoare a lui Andrei Gheorghe a șocat opinia publica dar și lumea artistica. Bunul sau prieten și coleg Florin Calinescu a fost siderat sa afle, luni seara, trista veste. Florin Calinescu a recunoscut ca nu de puține ori na avut discuții in contradictoriu cu Andrei Gheorghe. BREAKING NEWS!…

- Andrei Gheorghe, unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori de radio și televiziune, a murit in seara de 19 martie, la 56 de ani, scvriuc ei de la Playtech.ro. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani, in seara zilei de luni, 19 martie. Acesta a fost gasit decedat in baie, iar apelul la […] The…

- Andrei Gheorghe a fost gasit mort in aceasta seara. La ora 22:15, un apel la 112 anunta ca o persoana este decedata la locuinta sa din Voluntari. Politia va deschide in acest caz un dosar de moarte suspecta. Conform informațiilor, trupul neinsuflețit ar fi fost descoperit de o persoana care avea…

- Prezentatorul și realizatorul de emisiuni radio Andrei Gheorghe a murit. El a fost gasit in aceasta seara fara viața in casa lui. Polițiștii din județul Ilfov au confirmat vestea trista. Știre in curs de actualizare. The post A murit Andrei Gheorghe. Cum a fost descoperit cunoscutul realizator de emisiuni…

- Copiii starurile au, cu siguranța, alte preocupari fața de copiii cu parinți ”obișnuiți”. Blue Ivy, de exemplu, ia parte la evenimente mondene, este preocupata mai degraba de fashion decat joaca, iar in ”timpul liber” liciteaza pentru arta. Da, acestea sunt ocupațiile micuței de șase ani, care weekendul…

- Cristina Fulgușin Mateiaș, o cunoscuta cantareața de muzica populara, s-a stins din viața zilele trecute, dupa ce a contractat un virus gripal. Fiica artistei a marturisit ca aceasta tușea de o luna și a refuzat sa mearga la spital. Se pare insa ca aceasta avea probleme mai mari de sanatate, la inima.…

- Liviu Varciu și Anda Calin o boteaza astazi pe fiica lor, Anastasia. CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania, va transmite imagini live de la fața locului. La petrecerea de botez vor participa circa 400 de persoane, iar printre cei care vor canta la eveniment se numara Adi Minune și Jean de la Craiova.…

- Un dascal a plecat la ceruri...Ziua de miercuri 14 martie 2018 a adus o veste trista in comuna Movilița: doamna invațatoare Mandica Cristian a plecat spre stele la aproape 82 de ani, pe care ar fi urmat sa ii implineasca in data de 21 martie. A murit in dimineata zilei de miercuri, la Focșani,…

- Oribila crima din județul Timiș a oripilat intreaga comunitate. Oana Neț, femeia care și-a ucis fetița de 4 ani, era educatoare. Ea lucra la o gradinița din satul Murani, comuna Pischia. Femeia i-a taiat venele fiicei ei și a inecat-o in baie. Tragedia a avut loc marți seara (13 martie), iar Oana Neț…

- A murit Stephen Hawking, celebrul fizician britanic. El este cunoscut mai ales pentru lucrarea sa inovatoare despre gaurile negre si relativitate si a fost autorul mai multor carti stiintifice populare. Hawking s-a stins din viața la varsta de 76 de ani. Fizicianul suferea de boala Lou Gehrig inca de…

- Cristina Fulgusin Mateias, cantareata de muzica populara, a murit la doar 51 de ani. Fiica ei, rudele, dar si multi colegi de breasla au fost socati cand au aflat aceasta veste cumplita.Silvana Riciu a postat un mesaj pe contul ei de socializare in care lasa de inteles ca femeia ar fi fost racita, scrie…

- Israela Vodovoz a murit in urma cu cateva zile, fiind gasit cazuta in baie. Ce spune Adriana Iliescu, cea supranumita „cea mai batrana mama din lume”, dupa ce a aflat ca Israela, „cea mai batrana sotie din Romania”, a decedat. Adriana Iliescu – cu 8 ani mai in varsta decat Israela – nu a primit […]…

- Gripa face ravagii in Romania! Numarul persoanelor care au murit din cauza gripei ajuns la 95. Anunțul a fost facut de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului Național de Sanatate Publica. Cele mai multe dintre victime nu erau vaccinate antigripal.…

- Lovitura dura pentru un artist de la noi. Dupa ce s-a aflat in presa ca tatal sau se afla pe patul de moarte, dupa ce a primit un diagnostic sumbru de la medici: carcinom hepatocelular, o boala a ficatului, Karym primeste o noua lovitura. Artistul este in doliu! Varul artistului si-a pierdut fiul in…

- Fosta soție și fiica lui au murit in aceeași zi, la un interval de jumatate de ora, ambele in accidente de circulație. Barbatul s-a prabușit cand a aflat despre tragedie și iși reproșeaza za s-a desparțit de aceea care i-a fost partener de viața. Coșmar se poate numi acea zi! Și fosta soție, și fiica…

- Gabriela Cristea și Tavi Clonda au stabilit data cand fiica lor, Victoria, va fi botezata. Artistul a dezvaluit totul in cadrul unei emisiuni și este mulțumit ca, in sfarșit, poate trimite invitațiile. Soțul brunetei a precizat ca, la eveniment, este foarte posibil sa susțina și o reprezentație. “Nu…

- Celebra Israela, devenita vedeta dupa ce s-a castorit cu Liviu, mult mai tanar decat ea,a fost gasita fara suflare in locuința ei. Israela a murit de mai multe zile și a fost nevoie de folosirea forței pentru a se putea intra in locuința ei. Israela Vodovoz a fost gasita moarta, pe 9 martie, in locuinta…

- Inca doua femei au murit din cauza gripei iar medicii au confirmat vineri existența virusului. Este vorba despre doua femei de peste 70 de ani, una din județul Mureș și una din județul Arad. Numarul deceselor provocate de gripa a ajuns la 90. Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile…

- Mirela Vaida a avut parte de o zi de 8 martie cu totul și cu totul speciala, pentru ca adevaratul cadou a venit de la copiii ei. Prezentatoarea TV a ajuns acasa dupa emisiune și a gasit un mesaj care a impresionat-o pana la lacrimi! Mirela Vaida a gasit acasa cea mai frumoasa surpriza pe […] The post…

- Mama fostei soții a lui Laurențiu Reghecamp a murit! Mariana trece acum prin clipe grele, dupa ce femeia care i-a dat viața s-a stins. Ea a postat un mesaj de adio pe rețeaua de socializare, iar prietenii au reacționat ca atare. ”Viața este doar o clipa și moartea la fel”, a scris Mariana in dreptul…

- Maria Iordanescu este foarte mandra de tatal ei, pe care il considera un model demn de urmat in viața. Fiica fostului selecționer al echipei naționale a precizat ca niciun barbat care va aparea in viața ei nu se va putea compara cu parintele ei. „M-am indragostit de foarte mica. Prima iubire a oricarei…

- Femeia care a fost otravita alaturi de fostul spion rus Serghei Skripal era fiica acestuia, scrie presa britanica. Cei doi se afla in continuare internati in stare critica, dupa ce au fost gasiti inconstienti pe o banca intr-un centru comercial din Salisbury. Ministrul britanic de Externe Boris Johnson…

- Un medic anestezist, in varsta de 38 de ani, de la Spitalul Sfantul Ioan din București, a murit in timpul garzii. Conform primelor informații, Adrian Fronea a fost gasit fara suflare și, deși colegii au incercat sa-l resusciteze, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Conducerea spitalului și oamenii…

- Femeia de 47 de ani din Bals are din nou motive sa traiasca. Recent, aceasta a aflat ca este insarcinata cu gemeni, fata si baiat. Fata de 23 de ani si baiatul de 24 de ani si-au pierdut viata in luna mai a anului trecut. Cei doi voiau sa ajunga la facultate si se indreptau spre Craiova. La…

- Madalina Manole a murit chiar de ziua ei. Pe 14 iulie 2010 a implinit 43 de ani. Trupul fara viata al regretatei artiste a fost gasit de Petru Mircea chiar in vila din Otopeni unde locuiau. Ei au un baiat impreuna, care s-a nascut pe 8 iunie 2009. Petru Mircea Jr. este crescut de soțul […] The post…

- Pepe a aparut in ipostaze tandre cu asistenta lui Dan Negru, Anastasia. Imaginile sunt din ultimul videoclip al lui Pepe, la care artistul și Anastasia au colaborat. „A fost super, nu ma asteptam sa fiu asa indrazneata. Ramane intre noi cum a fost, nu spunem la nimeni”, a declarat Anastasia. Pepe a…

- Intr-o țara unde nevoia ne invața sa ne adaptam fiecarei situații, te intrebi ce poate fi mai rau, ce mai poate urma?! Nimic nu poate fi mai rau, nimic mai dureros decat sa ai copilul bolnav, puiul tau, boțul de carne care a crescut in tine și caruia i-ai promis cate-n…

- Un copil de sapte ani a fost victima unui grav accident provocat de un sofer beat. Baiatul a fost lovit pe un drum din satul Corjeuti, raionul Briceni, in timp ce se intorcea cu mama sa de la biserica.Tragedia a avut loc ieri seara.

- Doua persoane au murit si alte doua au fost grav ranite, duminica seara, dupa ce doua autoturisme si un TIR s-au ciocnit pe DN1, intre Huedin si Oradea, in judetul Cluj, traficul in zona fiind blocat total, potrivit NEWS.RO. Conform Inspectoratului Judetean de Politie Cluj, accidentul a avut loc la…

- Muzica POPULARA romaneasca este in DOLIU.O indragita cantareata a murit!FOTO+VIDEO O cantareata de muzica populara a murit rapusa de o boala nemiloasa. Ultimii ani din viata au fot o drama pentru artista, dupa ce si-a pierdut, fiica, nepoata si tatal copiilor. Cand a aflat ca este bolnava, Mariana…

- Actrița britanica Emma Chambers a murit la varsta de 53 de ani, au confirmat agenții acesteia. Devenita celebra pentru rolul din producția BBC The Vicar of Dibley, actrița nascuta la Doncaster a aparut și in celebrul film Notting Hill. Actrița a murit din cauza naturale, a anunțat agenta sa. In 1998,…

- Lumea filmului este in doliu dupa ce actrița Nenette Fabray, devenita celebra in urma rolului pe care l-a avut in muzicalul “Love life”, a decedat la varsta de 97 de ani. Tristul anunț a fost facut de Jamie MacDougall, fiul artistei. Nenette Fabray și-a dat ultima suflare in locuința ei din Palos Verdes,…

- Antonia a ajuns astazi in Italia, țara in care fiica ei cu fostul soț, Vincenzo Castellano, traiește. Dupa ce artista și Maya s-au imbrațișat și au facut schimburi de cadouri, cele doua au petrecut timp ca fetele… și și-au facut de cap cu fardurile. Dupa ce au terminat sesiunea de machiaj, iubita lui…

- Politistii au fost solicitati sa intervina la un accident rutier petrecut pe bulevardul 1 Mai din municipiul Constanta, in urma caruia trei persoane au fost ranite, printre care si un copil. La fata locului au ajuns si mai multe echipaje ale Serviciului Judetean de Ambulanta, care au inceput…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a dezvaluit ca a primit amenințari cu moartea in cursul zilei de luni, dupa ce a anunțat public ca o firma din Turcia a caștigat licitația pentru autobuzele cu care vor circula bucureștenii. Firea a spus ca a fost amenințata cu moartea, cu bataia și ”sa aiba grija…

- S-au scurs clipe dramatice, duminica seara, in comuna Botoroaga din județul Teleorman. Doi tineri au sfarșit in chinuri cumplite dupa ce mașina in care se aflau s-a izbit de un copac și s-a rupt in doua. (VEZI ȘI: VIDEO. HAOS PE AUTOSTRADA BUCURESTI – PITESTI. VREMEA A DAT TRAFICUL PESTE CAP, IAR ACCIDENTELE…

- A trecut peste șocul desparțirii de fotbalistul FCSB-ului, iar viața curge acum normal pentru ea! Madalina Enache a ramas cu o singura iubire, fetița ei! Acesteia ii face, necondiționat, toate poftele… O sesiune de mall a fost trecuta in agenda pentru finalul saptamanii, cu dublu scop! CANCAN.RO, site-ul…

- Fratele lui Adrian Corduneanu, Costel, a confirmat ca Ramona a plecat de acasa, negand insa ca a fost amenintat de Adrian. "Nimic nu este sigur. Poate e o depresie (n.r.- plecarea Ramonei). Ea a disparut, e plecata de vreo cinci zile de acasa, nu stim unde e. Cum sa ma ameninte pe mine? (n.r.- fratele…

- Karon Peters a fost rapusa de cancer, insa a plecat in lumea celor drepti doar dupa ce a lasat mesaje video si diverse cadouri pentru persoanele care i-au marcat existenta. Cand femeia stia ca moarte se apropie, si-a dorit ca familia si prietenii sa continue sa zambeasca si dupa trecerea ei in nefiinta.…

- O furtuna violenta a lovit astazi insula Malta, curmand viața unui bistrițean care locuia și muncea alaturi de soție acolo. Un copac s-a prabușit pe furgoneta cu care cei doi mergeau la munca. Barbatul de 38 de ani a murit, iar soția sa este in spital.

- Cantareața de muzica populara Marana Maracine Pițigoi a incetat din viața. Artista va fi inmormantata duminica. Doliu in lumea muzicii populare, dupa ce interpreta de muzica populara Mariana Maracine Pițigoi s-a stins din viața . Inmormantarea solistei va avea loc duminica, 11 februarie, la ora 13,…

- Istoricul roman, om de cultura eminent, a incetat din viața astazi, la varsta de 101 ani. A fost una dintre cele mai indragite personalitati culturale ale Romaniei, apreciat pentru spiritul sau, pentru eleganta si pentru eruditia sa. Neagu Djuvara implinise onorabila varsta de 101 ani vara trecuta. El…

- O femeie in varsta de 70 de ani din comuna doljeana Cetate a murit dupa ce a fost plimbata intre doua spitale. Ioana Victoria Grasoi a ajuns la unitatea spitaliceasca din Calafat pe data de 9 ianuarie, iar medicul de garda a trimis-o cu o ambulanta la Craiova. Cadrele medicale le-au spus rudelor a doua…

- Carmen Franco, unica fiica a dictatorului spaniol de extrema dreapta Francisco Franco, a murit la Madrid la varsta de 91 de ani, au anuntat vineri biografa si unul dintre nepotii ei, citati de AFP si Agerpres.

- Emilian Raducu, tatal raposatei artiste Denisa Raducu, a relatat ca fiica sa nu ar fi murit natural, ci procesul mortii ar fi fost indus de anumite rude apropiate ale familiei, scrie spynews.ro. Barbatul sustine ca fiica sa nu ar fi putut sa se prapadeasca atat de repede, in cateva luni, ci, cu siguranta,…

- Copiii prezenți la ”Aici eu sunt vedeta” au desenat, iar parinții lor trebuie sa ghiceasca ce le-a trecut prin minte celor mici. Totul pentru puncte. In prim plan, Maria și al sau tatic celebru, Pepe.