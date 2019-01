Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele ALDE Andrei Gerea l-a criticat, marți, pe Siegfried Mureșan, afirmand ca ”pupilul lui Basescu, fiul de suflet al Elenei Udrea și mai nou portavocea lui Orban iși permite sa il critice pe președintele Senatului și al ALDE” și ca ar trebui ”ca uneori sa-și vada lungul nasului”, scrie…

- Vicepresedintele ALDE Andrei Gerea l-a criticat, marti, pe Siegfried Muresan, afirmand ca ”pupilul lui Basescu, fiul de suflet al Elenei Udrea si mai nou portavocea lui Orban isi permite sa il critice pe presedintele Senatului si al ALDE” si ca ar trebui ”ca uneori sa-si vada lungul nasului”.

- Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat sambata ca a studiat cu mare atenție momentul in care sa depuna moțiunea de cenzura. El susține ca acum exista tensiune in PSD și, daca nu ar fi aparut dosarul lui Tariceanu, ”sa il țina Dragnea in lesa”, ar fi putut ”rupe” voturi și de la ALDE.Citește…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, spune, intr-o postare pe Facebook, ca a convenit cu președintele Senatului ca singurul mod de a garanta statul de drept in Romania este implementarea recomandarilor Comisiei de la Venetia."Ieri m-am intalnit cu domnul Tariceanu…

- Ludovic Orban explica, intr-o postare pe Facebook, pe care a intitulat-o "Iresponsabili", ca Florin Iordache a solicitat, in plenul Comisiei de la Venetia, asistenta expertilor in elaborarea modificarilor la codurile penale si la legile justitiei, iar secretarul Comisiei si-a aratat disponibilitatea…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri, referindu-se la reactia publica a liderului PSD Liviu Dragnea fata de solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale a presedintelui Senatului, ca liderul PSD "se bucura ca are motiv sa-i scoata ochii lui Tariceanu" ca nu a fost in favoarea emiterii…

- Tragerile la sorti pentru desemnarea membrilor completurilor de 5 judecatori pentru anul 2018 se vor desfasura, vineri, la sediul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a anuntat astazi instanta. Acestea vor avea loc ca urmare a deciziei de miercuri a Curtii Constitutionale. Practic, toate…

- Ioan Mircea Pascu critica intervențiile europarlamentarilor Monica Macovei și Cristian Preda de astazi din Parlamentul European, spunand ca au demonstrat inca o data ca mustesc ura impotriva Romaniei.„Din pacate, Macovei si Preda au demonstrat Inca o data ca mustesc de ura impotriva Romaniei,…