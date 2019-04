Andrei Gerea, atac la adresa lui Orban în cazul Portocală "Procurorul Portocala a fost "paradit", cum ii place lui sa vorbeasca! ICCJ l-a dat afara din magistratura pentru abuzurile facute. Ce spune Orban? Ca este o decizie a ICCJ pe care PNL o respecta, ca PNL are zero toleranța la corupție și zero toleranța la abuzuri! Pai cum are PNL zero toleranța la abuzuri, Orbane? A avut PNL macar o poziție oficiala in care Portocala sa fie criticat? In care sa se atraga atenția și sa se ceara verificarea informațiilor privind abuzurile pe care acesta le-a savarșit? Nici macar una! Și ce ne mai spune Orban? Ca PNL o susține pe Kovesi pentru ca… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

