- „Ferma Vedetelor” le creeaza probleme in cuplu soților Duban! Baieții au baut alcool pe ascuns, iar Grațiela l-a acuzat pe Andrei ca el a venit cu ideea și ca a ascus sticla. Conflictul a degenerat și cei doi nu au ajuns la un consens. Ea susține ca știe foarte clar cand minte. Pe de alta […] The post…

- Tragedie pe o șosea din Vaslui, miercuri seara (14 martie). Un tanar de 21 de ani a pierdut controlul mașinii și a intrat pe contrasens. Șoferul beat a lovit din plin un autoturism care circula regulamentar. Tanarul era clar baut, potrivit martorilor, și gonea nebunește pe strazi. Șoferul din mașina…

- Meciul de box Anthony Joshua – Joseph Parker, lupta inceputului de an 2018. ”Batalia greilor” este programata pe 31 martie 2018 (Pro TV), pe Principality din Cardiff, Țara Galilor, cu titlurile IBF, WBA (Super) și IBO (Joshua) și WBO (Parker) pe masa. Anthony Joshua, 28 de ani, din Watford, Anglia,…

- Duelul de duminica are miza si mai mare fiindca CFR si FCSB au intrat in play-off cu punctaj impar si daca vor termina la egalitate de puncte, vor fi departajate de meciurile directe din play-off. Arde Gruia! CFR - FCSB e un meci cu un afis megaspectaculos: are titlul pe masa. Confruntarea de la final…

- Anda Adam și Andrei Stoica au fost invițați in emisiunea pe care o modereaza Andreea Mantea, impreuna cu Victor Slav, la Kanal D, luni seara. Cei doi au vorbit despre momentele petrecute la Exatlon, cat de dificil le-a fost acolo, cat de mult au slabit și multe alte detalii. “Mi-a fost foame 9 saptamani.…

- Eliminata prematur din competiție, parasind indian Wells dupa primul tur, Maria Șarapova a luat o decizie incredibila. Rusoaica a pus capat colaborarii cu olandezul Sven Groeneveld, antrenorul sau personal inca din 2014, anuntul fiind facut la doua zile dupa eliminarea din primul tur al turneului de…

- Intre Diana Dumitrescu și Andrei Duban a izbucnit un scandal in toata regula, la Ferma vedetelor. Asta imediat dupa ce Grațiela, nevasta actorului, a fost desemnata, de Rona Hartner, fermierul saptamanii. Caștigatoarea a ales doi servitori, pe Diana Dumitrescu și pe Cosmin Natanticu, lucru care a pornit…

- Lupta pentru sefia Federatiei Romane de Fotbal (FRF) intre Ionut Lupescu si Razvan Burleanu se anunța una foarte echillibrata. Costel Enache, antrenorul principal al FC Botoșani, și-a exprimat punctul de vedere vis-a-vis de diaputa dintre cei doi și anticipeaza o lupta stransa. „Nu sunt eu cel care…

- FC Botoșani va debuta in play-out vineri cu Juventus București. Moldovenii sunt deciși sa nu cedeze niciun punct in acest play-out avand in vedere ca au ca obiectiv locul 7. „Va fi un meci de lupta. Nu știu cat de dificil va fi acest meci dar ma aștept la un meci de lupta. Nu știu […] The post Jucatorii…

- Andrei Stoica a parasit competiția Exatlon din cauza problemelor de sanatate. Sportivul a fost nevoit sa paraseasca Romania și sa se intoarca in Romania, iar aici a fost intampinat de soția lui, de mama și de copii. „Ma simt extraordinar de bine si ma asteptam sa fiu primit bine. Foarte emotionat am…

- EXATLON 7 martie. Saptamanile petrecute impreuna i-a unit enorm, iar greutațile și probele complicate i-au facut sa fie la fel ca o familie. Astfel, la fiecare eliminare, tristețea și lacrimile apar pe chipurile concurenților de la „Exatlon”. In seara aceasta, mulți dintre participanți nu și-au putut…

- Soția lui Andrei Duban nu a avut deloc zile ușoare la „Ferma Vedetelor” in calitate de fermierul saptamanii. Totuși au fost și momente mai puțin tensionate, de exemplu cel in care Catalin Neamțu a facut o mulțime de glume urland dupa tot felul de sortimente de mancare. De departe insa, nașterea unui…

- Dupa multe tensiuni intre concurenții Diana Dumitrescu, Grațiela și Andrei Duban, a venit momentul in care participanții de la „Ferma Vedetelor” au votat duelistul saptamanii. In calitate de fermierul saptamanii, Grațiela Duban a ales. Mulți se așteptau ca soția actorului sa faca acea nominalizare.…

- Ediția din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor” a inceput cu certuri. Discuțiile s-au aprins dupa ce Grațiela Duban, care e fermierul saptamanii, i-a desemnat pe cei doi servitori. Aceștia sunt Diana Dumitrescu și Cosmin Natanticu. Actrița se gandește deja pe cine sa provoace la duel. Drama lui Catalin…

- Liderul la zi din Serie A, Napoli, va primi in aceasta seara de la ora 21:45 intr-un meci transmis in direct de Digi Sport vizita formației AS Roma. Duelul dintre cele doua echipe se anunța a fi foarte interesant avand in vedere situația in care cele doua se afla. Eliminata din Europa League de RB […]…

- Rona Hartner și-a ieșit din fire dupa ce a fost propusa pentru eliminare, la “Ferma vedetelor”, in editia din 28 februarie. Artista nu se aștepta ca toata lumea sa vrea ca ea sa paraseasca show-ul. A fost vorba despre o regula a concursului. Unul dintre concurenți trebuia eliminat din concurs, in urma…

- A fost o seara plina cu emoții negative, dar și unele pozitive la „Ferma Vedetelor”. In timpul unei vizite, prezentatoarea emisiunii, Monica Barladeanu a venit cu o scrisoare care era destinata unei echipe aflata in competiție. Este vorba despre Andrei Duban și superba lui soție, Grațiela. Imediat ce…

- S-au scurt momente neplacute pentru Daniel Iordachioaie in timp ce concureaza alaturi de Rona Hartner la „Ferma Vedetelor”. Din nefericire, partenera lui de concurs nu a fost atenta atunci cand artistului i-a fost rau, iar cea care a avut grija de el a fost Narcisa Suciu. Problemele medicale i-au pus…

- A fost un episod neplacut in cadrul ediției din aceasta seara de la „Ferma Vedetelor”! Totul a inceput la scurt timp dupa ce Majda Aboulumosha și Cosmin Natanticu au mers sa mulga oile și caprele. La scurt timp dupa ce a intrat in grajd, comediantul a ieșit ca din pușca, iar in urma incidentului, partenera…

- Ieri dupa-amiaza, in jurul orei 18.00, politistii din Somcuta Mare au fost sesizati prin SNUAU 112 ca pe raza localitatii Satulung s-a produs un accident de circulatie soldat cu vatamarea corporala a unei persoane iar soferul a parasit locul faptei. La fata locului politistii au identificat victima,…

- Echipele care au acceptat provocarea ,,Asia Express” au parcurs deja jumatate din Drumul Dragonului, maratonul de 5000 de kilometri pe teritoriul asiatic. Pana in acest moment, au cunoscut culturile a doua țari- Vietnam și Laos, au descoperit peisaje incredibile, au dormit in casele unor localnici total…

- Adan Dahir (38 de ani) a ucis-o, cu sange rece, pe Asiyah Harris (27 de ani). Cei doi erau casatoriți și aveau impreuna doi copii. Orbit de furie pentru ca femeia l-a parasit, barbatul a pus mana pe un cuțit și nu s-a lasat pana nu și-a lasat fara suflare partenera de viața. Adan Dahir […] The post…

- Rugamintea i-a fost ascultata! Iar Diana Dumitrescu a primit in cea de-a zecea zi petrecuta la „Ferma Vedetelor” testul de sarcina pe care l-a cerut. Actrița a avut un gest surprinzator pentru mulți in momentul in care nea Rața i l-a dat. Daca intr-una dintre zile concurenții de la „Ferma Vedetelor”…

- Primul care a plecat de la „Ferma Vedetelor” in noul sezon este un barbat, spre surprinderea fanilor emisiunii. El și-a luat gandul de la premiul cel mare, in valoare de 50.000 de euro, iar cand a parasit competiția nu a varsat nicio lacrima de tristețe. Citește și: Diana Dumitrescu nu a mai suportat…

- Lupta intre cele sase echipe pentru marele premiu din show-ul „Ferma Vedetelor“ a inceput sa prinda contur, iar concurentii si-au pus la punct strategiile. Astfel, primul duelist din show-ul de la Pro TV a fost desemnat.

- Diana Dumitrescu este una dintre vedetele care au participat la Ferma Vedetelor, iar simptomele pe care le-a avut a ingrijorat-o pe blondina și a cerut sa i se aduca un test de sarcina. „Nea Rața, te rog sa imi aduci cand vii, un test de sarcina, ca este posibil”, i-a spus vedetea in șoapta pentru […]…

- Ferma Vedetelor continua cu noi episoade incendiare in sezonul 3. In competitie sunt 6 perechi de vedete care se lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro: Andrei Duban si Gratiela Duban, Cosmin Natanticu si Catalin Neamtu, Patrizia Paglieri si fiul sau Francesco, Narcisa Suciu si Dragos Mostenescu,…

- Ediția de seara trecuta de la „Ferma Vedetelor” a fost una extrem de emoționata. Unii dintre concurenți au plans in timp ce faceau confesiuni, invinși de dorul de casa, dar mai ales de cel pentru cei dragi, pe care i-au lasat in Romania. La un moment dat, Diana Dumitrescu le-a citit colegilor sai scrisoarea…

- La doar cateva saptamani dupa ce au marturisit public ca iși doresc sa intemeieze o familie impreuna, povestea lor de iubire s-a incheiat. In miez de noapte, plansa și suparata, iubita lui Kamara a plecat cu bagajele din casa artistului. In cadrul unui interviu, bruneta care a dorit sa-i ia locul Anei,…

- Anca, Alexandru și Radu! Ei au fost concurenții din echipa „Razboinicii” care au fost propuși spre eliminare. Votul telespectatorilor a decis insa care dintre participanți sa pasaseasca „Exatlon”. Prezentatorul emisiunii a fost uimit de reacțiile celor care au ramas in cunoscutul concurs. Deși membrii…

- Delia, Cheloo și Mihai Bendeac iși vor masura puterile in acest sezon intr-un concurs de skandenberg la pupitrul juraților. Sezonul cu numarul cinci i-a facut pe jurați și mai competitivi, drept urmare cei trei iși vor declara razboi total, iar cel mai bun va invinge! Un concurs de skandenberg ad-hoc…

- Invitat sa participe la show-ul „Ferma vedetelor”, Andrei Duban sustine ca a facut fata provocarilor, mai ales ca alaturi i-a fost si sotia, Gratiela, insa psihic i-a fost aproape imposibila ruptura de Armin. Andrei Duban s-a despartit pentru cateva saptamani de fiul lui. Desi initial s-a bucurat ca…

- Cinci dintre concurentii noului sezon „Ferma Vedetelor“, care va debuta pe 13 februarie la Pro TV, au dezvaluit ce plusuri si minusuri au in lupta pentru marele premiu de 50.000 de euro, dar si la ce le-a fost cel mai greu sa renunte.

- Andrei Duban si sotia lui, Gratiela au facut dezvaluiri spumoase despre cum i s-a schimbat viata, dupa experientele traite la "Ferma Vedetelor". Cei doi se pare ca au intampinat ceva probleme, insa nu a fost nimic grav si au reusit sa treaca cu bine.

- Duelul epic de la Australian Open dintre Simona Halep si Angelique Kerber a lasat cu gura cascata presa internationala, care a descris in termeni laudativi succesul impresionat al romancei, 6-3, 4-6, 9-7. "Va fi o noua regina. Duelul dintre actualul numar 1 mondial si predecesoarea sa si-a respectat…

- Simona Halep se dueleaza joi cu Angelique Kerber pentru a ajunge in finala de la Australian Open. Este o premiera pentru tenisul romanesc și o șansa pentru Simona de atinge un nou varf in cariera.

- Primul sezon „Ferma Vedetelor“, filmat in apropierea Bucurestiului, a fost castigat de George Vintila, iar al doilea, care a avut ca decor o zona din Cipru, l-a desemnat invingator pe Paul Ipate.

- Alina Gorghiu a comentat în emisiunea „Punctul de întâlnire” situația din PSD. Fostul președinte PNL crede ca prin aceasta lupta Dragnea își distruge propriul partid. „Ma intereseaza mai puțin numele premierului, ci gestul PSD de astazi. Batalia lui…

- Muzeul Judetean ‘Stefan cel Mare’ Vaslui invita publicul sa participe la manifestarea cultural-stiintifica ‘Lupta de la Vaslui – Podul Inalt (10 ianuarie 1475)’, care se va desfasura maine, 10 ianuarie, cu incepere de la ora 11.00, la Ansamblul monumental ‘Podul Inalt’ din satul Bacaoani, comuna Muntenii…

- La Complexul Monumental ”Podul Inalt”, din satul Bacaoani, comuna Muntenii de Jos, Muzeul Județean ”Ștefan cel Mare” și cu sprijinul Vaslui Brigazii 15 Mecanizare ”Podul Inalt” Iași, va aniversa, miercuri, 10 ianuarie, 543 de ani de la Batalia de la Podul Inalt, printr-o slujba de pomenire a eroilor,…

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a obtinut, in exclusivitate, declaratii naucitoare de la Emilian Raducu. Tatal Denisei lasa sa se inteleaga ca regretata cantareataA ar fi fost ucisa cu premeditare si indica si persoanele care i-ar fi provocat moartea fiicei sale. Barbatul sustine ca boala nu…

- Nu mai formeaza de ceva vreme buna un cuplu, dar, pentru ca a iubit-o cu adevarat, Denis Roabes i-a dedicat o melodie. Este vorba despre hitul "Jumatate Stai". Provocat in cadrul unui interviu, fondatorul de la “The Motans”, una dintre cele mai in voga trupe ale momentului, a lasat garda jos si a vorbit…