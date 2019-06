Andrei Cristea, în stand-by Politehnica Iasi a ajuns ieri in Turcia, unde va efectua cantonamentul verii. Conform oficialilor clubului, drumul pana la Bolu, efectuat cu avionul pe ruta Bucuresti – Iasi, apoi cu autocarul, a decurs fara probleme deosebite. Incepand de astazi, echipa va intra in programul normal de pregatire al perioadei, care va contine, de regula, doua sedinte zilnice. In ceea ce priveste lotul de jucatori, nu au aparut noutati fata de efectivul deplasat din Ias (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

