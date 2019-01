Stiri pe aceeasi tema

- Tranzactia dintre Universitatea Craiova si Poli Iasi l-a adus in Banie pentru un an si jumatate pe Andrei Cristea, in timp ce la clubul din Copou au ajuns, pana la vara, sub forma de imprumut, Florin Gardos si Andrei Burlacu. Acesta din urma va fi

- Acordul intervenit joi seara intre Poli și CSU Craiova, pentru transferul lui Andrei Cristea in Banie, la schimb cu Florin Gardoș și Andrei Burlacu, a intrat in nici 24 de ore sub un mare semn de intrebare. Directorul general al moldavilor, Horia Sabo, aflat in conflict cu membrii Comitetului Director…

- Cluburile Universitatea Craiova și Poli Iași au oficializat aseara schimbul-surpriza, fundașul Florin Gardoș și atacantul Andrei Burlacu contra varfului Andrei Cristea. Ieșeanul a semnat cu Știința pana in 2020, iar Andrei Burlacu și Florin Gardoș merg imprumut la Poli Iași ...

- Echipa de fotbal Universitatea Craiova i-a cedat sub forma de imprumut pe Florin Gardos si Andrei Burlacu la Politehnica Iasi, de unde l-a transferat pe Andrei Cristea, informeaza site-urile celor doua...

- Andrei Cristea, atacantul de 34 de ani al lui Poli Iași, a semnat pe un an și jumatate cu CSU Craiova, care i-a dat la schimb in Copou pe Florin Gardoș și pe Andrei Burlacu. Superafacerea pe axa CS U Craiova - Poli Iași s-a facut mai devreme decat se credea inițial. Andrei Cristea a semnat pana la…

- Andrei Cristea, atacantul de 34 de ani al lui Poli Iași, a semnat pe un an și jumatate cu CSU Craiova, care i-a dat la schimb in Copou pe Florin Gardoș și pe Andrei Burlacu. Superafacerea pe axa CS U Craiova - Poli Iași s-a facut mai devreme decat se credea inițial. Andrei Cristea a semnat pana la…

- Universitatea Craiova și Poli Iași pregatesc schimbul anului in fotbalul romanesc. Conform Digi Sport, Florin Gardoș va ajunge in curand sub comanda lui Flavius Stoican si pe langa acesta ar putea merge in Copou si atacantul Andrei Burlacu, Devis Mangia ...

- Universitatea Craiova și Poli Iași pregatesc schimbul anului in fotbalul romanesc. Conform Digi Sport, Florin Gardoș va ajunge in curand sub comanda lui Flavius Stoican si pe langa acesta ar putea merge in Copou si atacantul Andrei Burlacu, Devis Mangia ...