- Ambasadorul Marii Britanii in Romania, Paul Brummell, a declarat luni, la Braila, unde a fost prezent intr-o vizita organizata de Muzeul Brailei "Carol I", ca Marea Britanie a fost dintotdeauna un partener cheie in dezvoltarea Brailei si ca relatia se va pastra in continuare si dupa iesirea Marii…

- Liviu Arteni a inceput sa aiba probleme cu alcoolul, astfel ca au aparut si certurile. In cele din urma, inainte sa se pronunte divortul, barbatul a luat calea pribegiei, trecand prin mai multe tari din Europa. Ultima oara, a fost zarit cersind pe strazile din Cannes. "Da, cersesc pe strada!…

- La ce-a ajutat congresul lui Dragnea? Liderul absolut al PSD si-a impus fluierand favoritii in conducerea centrala a partidului, a anuntat continuarea razboiului total impotriva justitiei si si-a clamat declaratia de independenta fata de Europa civilizata. La cele de mai sus putem adauga…

- Contactata de redactorii DC News, Daniela Simulescu, astrolog, a facut o serie de precizari importante in contextul Congresului de sambata. "In primul rand, ne vom uita la tranzitele din acest moment asupra astrogramei natale a partidului. PSD a fost inființat in data de 16 iunie 2001. Deci avem…

- Renault și Samsung cauta in Romania programatori și ingineri pentru viitoarea generație de autoturisme, respectiv mașinile electrice și cele autonome. Mai multe reclame care promoveaza locuri de munca din domeniu au aparut in metroul bucureștean, dar și pe site-urile specializate in recrutare de personal.…

- Gabriela Isadora, tanara din Targu Mureș care traiește intr-o casuța pe roți, vrea sa experimenteze fenomenul „tiny house”, popular in numeroase țari din lume. Spune ca un astfel de trai se potrivește celor care iubesc libertatea și care nu pun atat de mult accent pe marimea spatiului in care traiesc.…

- Amprenta pe care simțim ca ne-o lasam asupra lumii e unul dintre cele mai importante lucruri care ne fac sa ne simțim bine la un loc de munca. Mai mult, ne face sa ne simțim fericiți. O spun cercetatorii și studiile lor. Dar cum se explica asta și cui se aplica? Ei bine, veți fi surprinși. Nu conteaza…

- Filmulețele cu pisici, emailurile, platformele de social media dar mijlocele digitale de comunicare interna sunt responsabile de scaderea productivitații muncii, arata un recent studiu Microsoft. Compania spune ca astfel se explica paradoxul economiștilor care arata ca deși tehnologia face posibila…

- Postul de televiziune BBC a realizat un experiment menit sa identifice motivele pentru care unii angajatori britanici prefera sa ofere locurile de munca imigranților din Europa de Est. Potrivit documentarului, muncitorii sunt mai harnici daca omologii lor din Marea Britanie care au petrecut mai mult…

- Angajatii germani vor salarii mai mari, dar si mai mult timp liber pentru a avea grija de familiile lor. Mii de membri ai sindicatului IG Metall, cel mai mare din industria metalurgica din Germania si unul dintre cele mai mari din Europa, s-au aflat in greva totala intre 31 ianuarie si 2 februarie,…

- Imagini extrem de rare au fost surprinse de angajații Romsilva in Parcul Natural Vanatori. In cursul acțiunilor de monitorizare, doi zimbri liberi au fost filmați in timp ce se luptau. Parcul Natural Vanatori este singurul loc din Europa in care exista zimbri in libertate, semilibertate și in captivitate.…

- Diferenta de cultura, experientele din perioada comunista, nivelul de trai si obiceiurile zilnice sunt doar cateva dintre lucrurile care influenteaza nivelul de fericire al romanilor. Psihologul Ionut Ghiugan ne explica ce ar trebui sa schimbam pentru a fi mai fericiti in fiecare zi.

- Romania ocupa, pentru al doilea an consecutiv, ultimul loc in Indexul European al Consumatorului de Sanatate, cu un sistem medical mai slab decat Bulgaria, dar si decat tari din fosta Iugoslavie, precum Albania, Macedonia sau Muntenegru, potrivit Hotnews.ro. Romania se afla pe locul 34 din tot atatea…

- Seminar interactiv cu studii de caz și soluții concrete. Ești proprietar de afacere? Știi ce vrei sa faci in viitor cu aceasta afacere? Ce se intampla daca vrei sa te muți in alt oraș sau in alta tara? Te-ai plictisit și vrei sa faci altceva? Sau vrei sa ieși la pensie? Statistic,…

- Techcelerator, un program de accelerare care se adreseaza startup-urilor locale hi-tech, cu sedii in Bucuresti si Cluj-Napoca, are in plan sa acorde la debutul programului finantari de 25.000 de euro unui numar de 15-20 de companii la inceput de drum, in schimbul unui pachet de 6% din actiuni.…

- Ca am avut cea mai mare creștere economica din Europa in anul trecut au scris chiar și cele mai importante publicații din lume, iar guvernanții nu au ratat nicio ocazie de a se lauda cu acest lucru. Dar despre faptul ca am fost lideri in Europa la scumpirea carburanților, ca urmare a majorarii taxelor,…

- Tudorel Toader, ministru al Justiției, declara recent ca recidiva ar fi scazut in Romania, precizand in mod eronat ca n-ar exista nicio legatura intre recursul compensatoriu și nivelul recidivei. Ceea ce, daca ar fi adevarat, ar fi extraordinar. Realitatea, insa, il contrazice, transmite Federația Sindicatelor…

- Deputatul PNL Ioan Balan este de parere ca actuala coalitie de guvernare PSD-ALDE nu este doar o frana in calea dezvoltarii Romaniei, ci trage in spate tara. Prin cele trei crize politice generate din interior, Romania s-a indepartat de Europa, iar numirea in fruntea Guvernului a unei persoane care…

- Cu ocazia primei parți a Sesiunii ordinare a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (Strasbourg, 22-26 ianuarie 2018), senatorul Viorel Badea, membru al Delegației Parlamentului Romaniei la APCE, a luat cuvantul cu privire la raportul avand ca tema: “Protecția și promovarea limbilor regionale sau…

- Managerul Simonei Halep, fosta jucatoare de tenis Virgina Ruzici, a declarat la finalul meciului dintre sportiva din Romania si Angelique Kerber ca determinarea Simonei a fost cea care a facut diferenta pe teren. “Simona refuza sa piarda! Este gata sa moara pe teren, numai sa castige. Este genetic!…

- Decalajul veniturilor intre generatiile din Europa a crescut semnificativ in detrimentul tinerilor si, fara o politica adecvata, "o intreaga generatie ar putea sa nu isi mai revina niciodata", avertizeaza Fondul Monetar International (FMI) intr-un studiu publicat miercuri, transmite AFP. Potrivit…

- Razvan Ochiroșii a fost imprumutat in liga 4-a din Spania la Unionistats de Salamanca. Pana sa fie cedat, mijlocașul de 28 de ani evolua tot in Spania, in liga 3-a, la CD Guijuelo. De-a lungul carierei, cel mai tanar marcator din istoria cupelor europene pentru FCSB a mai jucat la Gloria Buzau,…

- Fostul premier italian Silvio Berlusconi afirmat luni ca sub îndrumarea sa, Rusia ar fi aderat la NATO în urma cu peste 15 ani, relateaza DPA. În cursul unei vizite la Bruxelles, Berlusconi, în vârsta de 81 de ani, s-a descris pe el însusi ca un 'copil…

- Costurile de generare si stocare autonoma a energiei vor fi similare cu costul de achizitie a energiei de la un furnizor, pana in anul 2022 in Europa si 2021 in Oceania, se arata intr-un nou studiu realizat de EY. Rezultatele acestuia arata ca pietele americane vor atinge paritatea off-grid…

- Unul dintre cei mai cunoscuți oameni de afaceri gorjeni, Florin Paduraru a murit vineri, in urma unui infarct. Societatea pe care o deținea, Romania Hidro Service SRL, derula afaceri de peste 3 milioane de euro in domeniul fabricarii și comercializarii de garnituri hidraulice, fiind reprezentanta…

- Calatoriile au devenit o experienta tot mai accesibila pentru romanii care vor sa descopere tarile si culturile vecine, dar si pe cele dincolo de granitele continentului. Aceasta este concluzia la care a ajuns echipa momondo.ro, dupa ce a analizat cautarile de zbor efectuate de catre acestia pentru…

- Oamenii - si nu sobolanii - ar fi putut fi cauza raspandirii ciumei in timpul ''Mortii Negre'', una dintre cele mai grave pandemii din istoria omenirii, sugereaza un nou studiu, citat marti de Press Association.''Moartea Neagra'' a devastat populatiile europene intre 1346 si 1353 si a dus…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Dupa ce presedintele a spus ”PSD a promis salarii, pensii, scoli, manual, spitale, infrastructura, dar pana acum prea putin s-a realizat. Acum, PSD trebuie sa dovedeasca ca ceea ce a promis, face” a urmat o pauza prelungita a presedintelui, pe care sistemul automat a considerat ca trebuie sa o intrerupa.…

- Citeste si: Polonia: Preluare majora in sectorul bancar? ”Copiii rebeli” ai Uniunii Europene au batut palma: Polonia si Ungaria vor sa faca o Banca Centrala de Dezvoltare, care sa investeasca in infrastructura din regiune Cand Mateusz Morawiecki era doar vicepremierul Poloniei, intre el si premierul…

- Partenera de viața a lui Marius Moga s-a destainuit intr-un interviu, in care a vorbit despre viața ei de mamica și despre schimbarile aparute. Bianca Lapuște și Marius Moga formeaza un cuplu solid, dar și discret. Cei doi s-au casatorit civil in luna iulie 2015, la un an de cand s-au cunoscut. In luna…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a prezentat miercuri Parlamentului European, reunit la Strasbourg, prioritatile presedintiei Uniunii Europene asigurate in acest semestru de tara sa. El a mentionat securitatea si stabilitatea in Europa, vestul Balcanilor si competentele digitale, informeaza BTA.…

- Astfel, Euronews se intreaba daca ”E cineva aici?”, facand referire la faptul ca prim-ministrul japonez a calatorit nu mai puțin de 8.700 de kilometri pentru a efectua o vizita istorica in Romania, doar ca, surpriza, nu a avut cine sa-l intampine. Sursa citata precizeaza ca Abe și-a ales un…

- Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu considera ca perspectiva unui nou Guvern în conditiile retragerii sprijinului politic premierului Mihai Tudose de catre PSD reprezinta "o iresponsabilitate politica" pentru ca ar fi "o minune" sa apara cât se poate de…

- Partidul Socialist Maghiar (MSZP) si formațiunea extremista Jobbik au solicitat demisia premierului Mihai Tudose. Asta dupa ce șeful Guvernului de la București declarase ca daca steagul secuiesc va flutura pe institutiile din Tinutul Secuiesc, „toti vor flutura langa steag”. Ulterior solicitarilor…

- Presa europeana se face ecoul unei scrisori deschise semnate de personalitati ale vietii internationale, un text profund nelinistitor pentru ca aliniaza nu numai un apel de o duritate fara precedent, ci si o serie de argumente care, cel putin, ar trebui sa ne puna foarte serios pe ganduri.

- Are 25 de ani și bate cuie cu capul. Este maestru in 5 stiluri de arte marțiale și «singurul om din Europa care bate cuie cu capul». Se numește Iordache Lazar, traiește in Fetești și, la numai 25 de ani, a inventat un stil de arte marțiale practicat deja in 10 țari ale lumii. «Inteligența invinge forța»…

- Realizarea unei Europe mai sigure, stabile și solidare, prin consens, competitivitate și coeziune, sumarizeaza prioritațile Președinției bulgare a Consiliului UE, al carei moto "Puterea sta in unire" se regasește și pe stema Republicii Bulgaria. Cele patru domenii-cheie pe care se va axa mandatul de…

- Romania, in preliminariile Campionatului Mondial de handbal masculin 2019. Programul tricolorilor, in grupa de la Bolzano, Italia. Grupa a treia 11 ianuarie, ora 20:00 Romania – Italia 34-24 VIDEO Pentru Romania au marcat: Alex Simicu 12 goluri, Demis Grigoras 6, Chike Onyejekwe 3, Gabriel Bujor 3,…

- Fotocredit: Mercedes-Benz Mercedes-Benz a reușit sa livreze in 2017 peste 400.000 de vehicule utilitare, valoare record ce vine dupa nu mai puțin de cinci ani consecutivi de creștere inregistrați de divizia Vans a constructorului din Stuttgart. Toate modelele Mercedes-Benz Vans au inregistrat in…

- Dolarul american a inregistrat miercuri o scadere puternica in raport cu celelalte valute, dupa ce agentia de presa Bloomberg a publicat un articol conform caruia China ar putea sa inceteze sa mai achizitioneze obligatiuni americane, informeaza Reuters, preluata de Agerpres. Citând surse din apropierea…

- Hagi are probleme. Cat timp a fost plecat in Italia, hoții i-au spart casa! Explicațiile autoritaților. Veste proasta pentru Gheorghe Hagi: „Regele” a fost plecat in ultima perioada la Florența, acolo unde a negociat transferul lui Ianis de la Fiorentina la Viitorul, iar hoții au incercat sa profite…

- Angajații companiei au pregatit surprize pentru copii și tineri din centrele de plasament din județ. Inițiativa a aparținut angajaților de la Departamentul Resurse Umane, care au lansat invitația ca fiecare sa aduca jucarii, dulciuri, rechizite și hainuțe pentru a compune pachete de cadouri sub indemnul…

- Ford Romania a finalizat necogierile cu sindicatele uzinei din Craiova la cateva zile dupa ce in presa a ajuns un document prin care compania americana ameninta angajatii ca daca nu vor fi de acord cu oferta propusa, nu vor transfera contributiile si nu vor mari salariul brut, astfel incat fiecare…

- Dupa ce a traversat cea mai grea perioada din istoria societații, in prag de sarbatori, angajații de la TCE vor primi un tichet cadou, in cuantum de 150 de lei. Masura vine insa dupa ce din luna martie 2017 a fost intrerupta acordarea de tichete de masa tuturor angajaților, pana la data de 31 decembrie.…

- Este vorba despre o budinca de sezon, cu un mesaj prin care le multumeste pentru daruirea de care au dat dovada de-a lungul anului. Darul pentru angajatii de la Palatul Buckingham nu vine la plic sau pe card, asa cum multi ar fi tentati sa creada. Este chiar unul dintre cele mai normale cadouri,…

- Miercuri , 13.12.2017, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Porolissum Salaj a organizat si desfasurat o serie de activitati de informare preventiva la Scoala Gimnaziala Carastelec. Activitațile au cuprins: derularea unui exercitiu de alarmare-evacuare in cazul producerii unui incendiu, tipuri de…

- Ryanair se va confrunta in aceasta luna cu primele greve din istoria companiei, care risca sa se extinda din Italia in Irlanda si Germania, sindicatele din Europa intensificand presiunile ca operatorul aerian sa recunoasca reprezentarea organizatiilor independente, transmite Bloomberg.…

