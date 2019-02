Stiri pe aceeasi tema

- „Oh, Ramona!” este rescrierea cinematografica a carții lui Andrei Ciobanu pe care regizorul și scenaristul Cristina Jacob a ales-o pentru noul ei proiect de comedie. “Un film despre noua generație de tineri romani, dar europeni, globali, care traiesc – la bine și la rau – dupa modele și stiluri de comportament…

- A fost lansat trailerul oficial pentru adaptarea cinematografica a romanului „Suge-o, Ramona!“, semnat de comediantul si realizatorul de radio Andrei Ciobanu, iar filmul va fi in limba engleza.

- Prezentatorii matinalului de la KISS FM, cunoscuții Andrei Ciobanu și Ionuț Rusu vor susține sambata, 10 noiembrie, un show de stand-up comedy in BRACO PUB. Autorul volumelor ”Suge-o, Ramona!” și ”Suge-o, Andrei”, Andrei Ciobanu nu se afla la prima sa prezența in Dej. Anul trecut, la inceputul lunii…