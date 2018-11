Stiri pe aceeasi tema

- Selectionatele de fotbal Under-21 ale Romaniei si Belgiei au terminat la egalitate, 3-3 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, intr-un meci amical in care tricolorii au punctat de doua ori in ultimele minute. Belgia a deschis scorul…

- Selectionatele de fotbal Under-21 ale Romaniei si Belgiei au terminat la egalitate, 3-3 (1-1), joi seara, pe Stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, intr-un meci amical in care tricolorii au punctat de doua ori in ultimele minute.

- Mirel Radoi are un prim adversar de calibru in vederea pregatirii Campionatului European U21 de la anul. Tricolorii mici au un meci test la Cluj, in aceasta seara, de la 21:00, impotriva Belgiei. www.prosport.ro transmite partida in format live text.

- ROMANIA - BELGIA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Mirel Radoi are un obiectiv clar pentru amicalul nationalei de tineret a Romaniei contra selectionatei similare a Belgiei, de joi, de la Cluj: isi doreste sa vada cat mai multi jucatori nefolositi in campania de calificare la Euro 2019 si se bucura pentru…

- Mirel Radoi are un prim adversar de calibru in vederea pregatirii Campionatului European U21 de la anul. Tricolorii mici au un meci test la Cluj, in aceasta seara, de la 21:00, impotriva Belgiei. www.prosport.ro transmite partida in format live text.

- Mirel Radoi a anunțat numele fotbaliștilor convocați pentru amicalul naționalei de tineret impotriva reprezentativei similare a Belgiei. Romania U21 incepe pregatirea pentru EURO 2019 impotriva Belgiei. Infruntarea are loc pe 15 noiembrie, la Cluj, pe stadionul campioanei CFR. Viitorul Constanța da…

- Reprezentativa Under 17 a Romaniei a pierdut prima partida din cadrul Cupei Syrenka, informeaza FRF. Tricolorii, antrenați de craioveanul Daniel Mogoșanu, au fost invinși de Belgia la penaltiuri cu 4-3, dupa ce scorul a fost 0-0 la finalul timpului regulamentar. ...

- Reprezentativa feminina a Romaniei a fost invinsa, vineri, la Botosani, de selectionata Belgiei, scor 1-0, in preliminariile Campionatului Mondial – Franta 2019, informeaza frf.ro, scrie News.ro. Unicul gol al meciului a fost marcat de Van Kerkhoven, in minutul 84.In ultimul…