- Fiul actorului Ion Caramitru, Andrei, a anunțat, pe Facebook, ca s-a înscris în USR și va lucra la programul de guvernare al formațiunii. ”M-am înscris în USR . Voi lucra pe programul de guvernare. Am facut asta ca sa îmi respect promisiunea pe care am facut-o…

- Liderul ALDE Europa, Guy Verhofstadt, afirma, joi, intr-o postare pe Facebook, ca Romania preia Presedintia Uniunii Europene intr-un moment critic, fiind in curs mai multe negocieri. In plus, Guy Verhofstadt sustine ca Romania trebuie sa isi indeplineasca angajamentele privind statul de drept si…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat, luni, la Parlament, in contextul in care Calin Popescu Tariceanu și Darius Valcov au adus recent critici protestatarilor #rezist, ca democrația este acum „la indemana fiecarui cetațean”și ca vechii politicini nu ințeleg ca lumea s-a schimbat, scrie Mediafax.„Este…

- Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, spune, intr-o postare pe Facebook, ca a convenit cu președintele Senatului ca singurul mod de a garanta statul de drept in Romania este implementarea recomandarilor Comisiei de la Venetia."Ieri m-am intalnit cu domnul Tariceanu…

- "Legat de situatia domnului Tariceanu, sper ca va avea demnitatea sa nu se ascunda dupa o imunitate si sa accepte aceasta ancheta care se desfasoara in momentul de fata. Oricum vreau sa transmit ca domnul Tariceanu este linistit datorita faptul ca daca Codul penal si Codul de procedura penala vor…