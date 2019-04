Andrei Caramitru şi-a cerut scuze pentru compararea migraţiei româneşti cu Holocaustul „Mai devreme azi (luni - n.r.) am scris un text despre costul coruptiei in Romania anilor blestemati pe care ii traim. O mare tragedie pentru noi - suntem a 2-a tara dupa Siria ca exod al populatiei, avem cea mai mare rata a mortalitatii din UE. Ne dispare populatia unui oras mare in fiecare an. Din pacate am folosit un termen pe care nu trebuia sa il folosesc - «holocaust». Pentru mine Holocaustul este simbolul absolut al raului si, din greseala, l-am folosit initial pentru a descrie durerea prin care trecem. Insa - evident - situatia noastra nu poate fi comparata cu adevaratul Holocaust.… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

