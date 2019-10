Andrei Caramitru, război cu "oamenii lui Băsescu": Doar Petrov îi mai bagă în seamă ""Intelectualii lui Basescu" scriu zilnic. Devarsa ura si prostii, sunt obsedați de USR. Sexo-marxism in sus și in jos. Ne-au amețit. Unul e chiar candidat la prezidențiale - fara șanse insa. Stau eu și ma intreb. Cine sunt oamenii aștia și de ce au atația nervi și atata frustrare? E simplu:

* Se cred buricul targului, cei mai tari "intelectuali". Pentru ca au diploma de la Sorbona! Tare. Doar ca ies mii și mii de absolvenți de acolo in fiecare an. Și ei - de vreo 20 de ani nu au reușit sa scrie nici o carte ceva mai citita, vreo cercetare care sa fie importanta, ceva. Ghinion. … Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al PSD Mihai Fifor i-a transmis lui Victor Ponta sa își aminteasca de faptul ca înainte sa fie tradator a fost „pesedist”, precizând ca acesta este un politician care și-a construit toata cariera pe tradari și uitari, noteaza Mediafax.„Am…

- "Am ințeles ca Victor Viorel Ponta sufera cateva dezamagiri pe care le exihiba, unde altundeva decat pe facebook (locul unde face politica, in mod curent și de unde și-a dat chiar și demisia din PSD). Victor Viorel spune ca este dezamagit de PSD, dar, de fapt, marea lui tristețe este ca i-a promis…

- Romanii sunt mari consumatori de ceaiuri, așa ca noua descoperire a cercetatorilor de la Universitatea McGill din Canada va ingrijora foarte multa lume, mai ales ca se apropie sezonul rece. Oamenii de știința au analizat ceaiurile la pliculeț și au constatat ca multe dintre acestea sunt ambalate in…

- Scriitorul Stelian Tanase a comentat in emisiunea Adriana Nedelea la Fix votul primit de Laura Codruța Kovesi in Consiliul COREPER și spune ca, in ciuda faptului ca fosta șefa a DNA spune ca a prevalat interviul tehnic, ceea ce s-a intamplat, joi, a fost o confruntare politica. ”Sigur ca a fost un vot…

- Revolut a analizat obiceiurile de cheltuire si calatorie ale europenilor din generatia Millennials, pornind de la propria baza de date, ce cuprinde 7 milioane de utilizatori in Europa, dintre care peste 600.000 sunt romani. Conform acestui studiu, dintre toate tarile analizate, Romania inregistreaza,…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro in luna august 2019 a ramas neschimbata, la 1%, arata o estimare preliminara publicata, vineri, de Eurostat, informeaza Reuters. Aceasta este cea mai scazuta rata anuala a inflatiei inregistrata de zona euro dupa luna noiembrie 2016. Cifra comunicata de…

- ”Ințeleg de la camaradul Minicaramitru ca negocierile dintre USR și Plus au fost dure, dar cele doua partide-cortina au razbit! Nu prea pricep de ce au fost așa dificile! Ceilalți, aia, oamenii vechi carevasazica, penalii, corupții, hoții, negociaza alianțe pentru a-și imparți funcții și poziții,…