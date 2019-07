Andrei Caramitru, radiografia politicii româneşti: Marile statui de sticlă "MARILE STATUI DE STICLA Nicholas Taleb (probabil cel mai mare expert despre risc) ne invața ceva simplu. Organizațiile dictatoriale și ierarhice sunt cele mai “fragile”. Par puternice, ne neclintit, insa nu se pot adapta la schimbarile societatii. Si cand cad - se spulbera. Ca o statuie mare de sticla. De asta vedem dictaturile cazand brutal și peste noapte. De asta vedem degringolada partidelor tradiționale din țarile democratice. Așa este acum și Romania. Cu PSD, BOR, structurile statului, partidele de “lider”. Structuri ierarhice osificate. Care nu se pot schimba. Le este… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Elena este bine, se odihneste. Prima noaptea acasa a fost foarte frumoasa, fetita e bine, s-a odihnit, acum e prin casa se joaca cu bunica. Ne pregatim de botez, trebuie sa vedem, cu invitatiile, trebuie sa facem, daca a venit acasa. Prima data trebuie sa se acomodeze Elena cu fusul orar, si apoi…

- Conform unui comunicat de presa o parte dintre clienții mai multor banci din Romania, printre care și ING, au intampinat probleme asociate tranzacțiilor efectuate prin intermediul Revolut de pe carduri Visa, acestea fiind trimise catre ING de doua ori spre procesare, din motive care nu sunt imputabile…

- Dan Alexe critica Yango pentru ca este un serviciu al gigantului rus Yandex și ca toate cursele vor stocate, inclusiv amprentele și ADN-ul de pe bancheta, spune el. Andrei Caramitru spune direct sa boicotați Yango, pentru ca vor sa știe unde este fiecare și acest lucru e posibil dupa descarcarea…

- 'Eu zic asa: o comisie de ancheta nu trebuie sa vada ce nu a facut bine PSD - ALDE, trebuie sa vada ceea ce nu s-a facut bine. Punct. Nu facem o comisie sa ne vanam unii de altii, ci facem o comisie sa vedem daca votul s-a convertit in mod real in rezultatele afisate si sa evitam pe viitor sa se…

- "Pe aproape toate site-urile de știri este impinsa o știre esențiala, epocala: o simpla membra USR și-a dat demisia. Una din vreo 11-12’000. Șoc și groaza! Breaking news! S-a gasit haos la usereu! Dar știrea ca nu facem fața la cate inscrieri avem in ultima vreme de ce nu apare? Ca avem cozi la fiecare…

- Dupa ce Mihai Neamțu, membru al PNL, a scris pe Facebook ca USR PLUS susține „migrația necontrolata și porți deschise pentru populațiile africane”, a venit replica lui Andrei Caramitru, fost consilier al președintelui USR, Dan Barna, care l-a facut „imbecil” și dezaxat”. Duminica, Neamțu a lansat…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a votat, duminica, pentru ca romanii sa fie reprezentati in Europa de oameni "cu dragoste sincera" de tara. "Am votat! Asa cum am facut mereu, de la 18 ani. Fara sa ma impinga altcineva. Sau ca sa fiu cool ori... pe val! Am votat pentru a…

- Mergi la vot! Pentru ca Romania sa se faca bine! Eu voi merge la vot, la 100 de km de casa. Este aproape, altii din Diaspora vor avea distante mai lungi de parcurs. Merita. Suntem restantieri, nu ne-am luat Romania inapoi. Departe de asta. Suntem mai departe ca niciodata de ceea ce meritam…